«Руки вверх» для вдохновения: работающие барнаульцы раскрыли свои сомнительные музыкальные вкусы

Вкусы работающих барнаульцев застряли где-то в 1990-х

Почти 90 % работающих жителей Барнаула постоянно или время от времени слушают музыку на рабочем месте, в том числе для вдохновения. Вкусы горожан оказались очень специфичны. Согласно исследованию портала «Зарплата.ру», трудоустроенные жители краевого центра любят олдскульный рок и попсу из 1990-х и совсем не «переваривают» джаз.

По данным опроса, 44 % горожан слушают музыку на работе постоянно, 43 % — время от времени, 13 % — никогда. Интересно, что только половина «меломанов» при этом надевает наушники. А стоило бы — портал попросил респондентов указать любимые песни и составил хит-парад, которому может «позавидовать» разве что сельская дискотека. В списке любимых жанров — поп-музыка (52 %), инструментальные композиции (37 %) и рок (35 %), наименее популярны джаз (9 %) и, как ни странно, хип-хоп (8 %). В Топ-3 плей-листа вошли следующие песни : «Ария» — «Я свободен», «Руки вверх» — «Крошка моя», «Король и шут» — «Лесник». При этом три названных коллектива плотно обосновались в десятке наиболее популярных — помимо них в список попали лишь Григорий Лепс и Loboda.

По мнению 45 % опрошенных барнаульцев, музыка помогает им сосредоточиться на рабочих задачах, 32 % считают, что она способствует вдохновению, а 30 % просто расслабляются под любимые песни. В свете этого вдвойне странно, что джаз оказался крайне непопулярным жанром — сложно представить себе, как офисный работник ради вдохновения включает «Руки вверх», а не, к примеру, Джона Колтрейна. Только 5 % барнаульцев признались, что музыка отвлекает их от работы.

Если сидящий рядом коллега слушает музыку слишком громко, 39 % не постесняются попросить его убавить звук, 26 % ничего не предпримут, 22 % присоединятся к коллеге, а 7 % будут не довольны, но промолчат. Оставшиеся 6 % проявят агрессию и включат свою музыку еще громче, чем у коллеги. Если у того играет «Крошка моя», осуждать этот поступок не стоит.