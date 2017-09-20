Алтайское Заксобрание хочет приравнять выход депутатов «в народ» к массовым акциям

Председатель комитета Алтайского Заксобрания по правовой политике Андрей Осипов на ближайшей сессии предлагает депутатам внести поправки в краевой закон о проведении публичных акций. Вслед за федеральными коллегами алтайские законодатели должны будут приравнять встречи депутатов с избирателями к мероприятиям, требующим согласования, следует из пояснительной записки к законопроекту.

В документе говорится, что законопроект подготовлен в связи с динамикой федерального законодательства и предложениями прокуратуры Алтайского края. Еще в начале 2017 года Госдума поддержала законопроект о приравнивании встреч депутатов всех уровней с избирателями к митингам с рядом тонкостей. Андрей Осипов предлагает включить эти нормы в региональный закон «О порядке проведения собраний, митингов, демонстраций, шествий и пикетирований на территории Алтайского края».

Согласно тексту самого документа, в краевом законе будут уточнены как чисто технические изменения (создание правительства региона на базе краевой администрации, ликвидация ФСКН и т. п.), так и нюансы, связанные с новым статусом встреч с депутатами. Так, само определение регулируемой ситуации теперь звучит иначе.

п. 1 ст. 2 закона «О порядке проведения собраний, митингов, демонстраций, шествий и пикетирований на территории Алтайского края» с предлагаемыми изменениями: Публичное мероприятие — открытая, мирная, доступная каждому, проводимая в форме собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования либо в различных сочетаниях этих форм акция, осуществляемая по инициативе граждан Российской Федерации, политических партий, других общественных объединений и религиозных объединений, в том числе с использованием транспортных средств. Целью публичного мероприятия является свободное выражение и формирование мнений, выдвижение требований по различным вопросам политической, экономической, социальной и культурной жизни страны и вопросам внешней политики или информирование избирателей о своей деятельности при встрече депутата законодательного (представительного) органа государственной власти, депутата представительного органа муниципального образования с избирателями.

Отметим, что без уведомления по действующей сейчас норме можно проводить пикеты, после изменений к этому добавятся «собрания» — один из способов встречи депутата с избирателями. Согласно информации «Ведомостей», признаками массового мероприятия в глазах чиновников является выдвижение требований к органам госвласти, а также формирование общественного мнения. Понятно, что под эту формулировку можно подвести что угодно.

Андрей Осипов уточнил в пояснительной записке, что федеральный законодатель упростил для депутатов порядок уведомления о встрече с избирателями (кроме собраний и одиночных пикетов). Уведомление нужно будет подавать не ранее 10 и не позднее пяти дней до запланированной встречи. Законопроект предлагается принять сразу в двух чтениях.

Отметим, что в Госдуме с критикой федерального законопроекта с теми же нормами выступили несколько депутатов. Среди них и представляющий Алтайский край думец Сергей Шаргунов. «Довольно часто ко мне на улицах подходят люди, чтобы пообщаться, расспросить, рассказать о том, что их волнует. По логике этого закона, если вокруг соберется больше трех, то всех, кто решил пообщаться, надо вязать. Другое нововведение — встречи можно будет проводить только на специально отведенных местными властями площадках. А что, если выделят место встречи в чистом поле за сто верст от жилищ, на кудыкиной горе, в болоте с лягушками? А что делать, если местные власти по той или иной причине откажутся согласовывать встречу? Да и сколько должно быть этих специальных «загонов»? Некоторые избирательные округа очень просторны. Например, четыре сибирских региона, которые я представляю, — это несколько Франций. И населенных пунктов там не счесть», — написал г-н Шаргунов.

Депутаты Мосгордумы во время принятия в Москве той же нормы доказывали, что нововведение нарушает принцип разделения властей, поскольку обязывает депутатов согласовывать мероприятия, которые являются существенной частью их работы, с исполнительной властью. Кроме того, это, по мнению депутатов, противоречит федеральному закону о митингах, так как фактически вводит новый вид публичного мероприятия, законом не предусмотренный.

Мосгордума даже создала своеобразный прецедент, когда группа депутатов попыталась отменить норму через суд. «А если я со своими избирателями встречаюсь во дворе, их там человек 30, и я вынужден пользоваться мегафоном, это митинг или нет?» – спрашивал в суде один из депутатов-истцов. «В зависимости от цели», – объяснила представитель Мосгордумы. «А цель я эту буду представителю правоохранительных органов объяснять», – мрачно заметил истец.

По прозвучавшему на том заседании мнению представителя мэрии, определяющим будет состав участников – например, встреча с трудовым коллективом является закрытым по числу участников мероприятием, поэтому не подпадает под определение массового. Также следует считать собранием мероприятие, которое происходит в специально отведенном месте. Правда, закон не уточняет, что является специально отведенным местом, признался чиновник – очевидно, следует исходить из предположения, что это место, где участники собрания никому не мешают. То есть встречу с участниками дома во дворе согласовывать не нужно, а вот если они решат выйти на проезжую часть – тогда придется.