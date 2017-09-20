Алтайское Заксобрание хочет приравнять выход депутатов «в народ» к массовым акциям

20.09.2017 14:56
Председатель комитета Алтайского Заксобрания по правовой политике Андрей Осипов на ближайшей сессии предлагает депутатам внести поправки в краевой закон о проведении публичных акций. Вслед за федеральными коллегами алтайские законодатели должны будут приравнять встречи депутатов с избирателями к мероприятиям, требующим согласования, следует из пояснительной записки к законопроекту.
В документе говорится, что законопроект подготовлен в связи с динамикой федерального законодательства и предложениями прокуратуры Алтайского края. Еще в начале 2017 года Госдума поддержала законопроект о приравнивании встреч депутатов всех уровней с избирателями к митингам с рядом тонкостей. Андрей Осипов предлагает включить эти нормы в региональный закон «О порядке проведения собраний, митингов, демонстраций, шествий и пикетирований на территории Алтайского края».
Согласно тексту самого документа, в краевом законе будут уточнены как чисто технические изменения (создание правительства региона на базе краевой администрации, ликвидация ФСКН и т. п.), так и нюансы, связанные с новым статусом встреч с депутатами. Так, само определение регулируемой ситуации теперь звучит иначе.
п. 1 ст. 2 закона «О порядке проведения собраний, митингов, демонстраций, шествий и пикетирований на территории Алтайского края» с предлагаемыми изменениями:
Публичное мероприятие — открытая, мирная, доступная каждому, проводимая в форме собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования либо в различных сочетаниях этих форм акция, осуществляемая по инициативе граждан Российской Федерации, политических партий, других общественных объединений и религиозных объединений, в том числе с использованием транспортных средств. Целью публичного мероприятия является свободное выражение и формирование мнений, выдвижение требований по различным вопросам политической, экономической, социальной и культурной жизни страны и вопросам внешней политики или информирование избирателей о своей деятельности при встрече депутата законодательного (представительного) органа государственной власти, депутата представительного органа муниципального образования с избирателями.
Отметим, что без уведомления по действующей сейчас норме можно проводить пикеты, после изменений к этому добавятся «собрания» — один из способов встречи депутата с избирателями. Согласно информации «Ведомостей», признаками массового мероприятия в глазах чиновников является выдвижение требований к органам госвласти, а также формирование общественного мнения. Понятно, что под эту формулировку можно подвести что угодно.
Андрей Осипов уточнил в пояснительной записке, что федеральный законодатель упростил для депутатов порядок уведомления о встрече с избирателями (кроме собраний и одиночных пикетов). Уведомление нужно будет подавать не ранее 10 и не позднее пяти дней до запланированной встречи. Законопроект предлагается принять сразу в двух чтениях.
Отметим, что в Госдуме с критикой федерального законопроекта с теми же нормами выступили несколько депутатов. Среди них и представляющий Алтайский край думец Сергей Шаргунов. «Довольно часто ко мне на улицах подходят люди, чтобы пообщаться, расспросить, рассказать о том, что их волнует. По логике этого закона, если вокруг соберется больше трех, то всех, кто решил пообщаться, надо вязать. Другое нововведение — встречи можно будет проводить только на специально отведенных местными властями площадках. А что, если выделят место встречи в чистом поле за сто верст от жилищ, на кудыкиной горе, в болоте с лягушками? А что делать, если местные власти по той или иной причине откажутся согласовывать встречу? Да и сколько должно быть этих специальных «загонов»? Некоторые избирательные округа очень просторны. Например, четыре сибирских региона, которые я представляю, — это несколько Франций. И населенных пунктов там не счесть», — написал г-н Шаргунов.
Депутаты Мосгордумы во время принятия в Москве той же нормы доказывали, что нововведение нарушает принцип разделения властей, поскольку обязывает депутатов согласовывать мероприятия, которые являются существенной частью их работы, с исполнительной властью. Кроме того, это, по мнению депутатов, противоречит федеральному закону о митингах, так как фактически вводит новый вид публичного мероприятия, законом не предусмотренный.
Мосгордума даже создала своеобразный прецедент, когда группа депутатов попыталась отменить норму через суд. «А если я со своими избирателями встречаюсь во дворе, их там человек 30, и я вынужден пользоваться мегафоном, это митинг или нет?» – спрашивал в суде один из депутатов-истцов. «В зависимости от цели», – объяснила представитель Мосгордумы. «А цель я эту буду представителю правоохранительных органов объяснять», – мрачно заметил истец.
По прозвучавшему на том заседании мнению представителя мэрии, определяющим будет состав участников – например, встреча с трудовым коллективом является закрытым по числу участников мероприятием, поэтому не подпадает под определение массового. Также следует считать собранием мероприятие, которое происходит в специально отведенном месте. Правда, закон не уточняет, что является специально отведенным местом, признался чиновник – очевидно, следует исходить из предположения, что это место, где участники собрания никому не мешают. То есть встречу с участниками дома во дворе согласовывать не нужно, а вот если они решат выйти на проезжую часть – тогда придется.
20.09.2017 15:13
20.09.2017 15:15
20.09.2017 15:17
20.09.2017 15:25
Граждане Российской Федерации имеют право собираться мирно, без оружия, проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирование.
Комментарий к Ст. 31 Конституции Российской Федерации
Конституция РФ закрепляет право граждан РФ на проведение публичных мероприятий.
Содержание данной конституционной статьи соответствует положениям международных договоров. Так, в ч. 1 ст. 20 Всеобщей декларации прав человека установлено, что «каждый человек имеет право на свободу мирных собраний и ассоциаций». В статье 21 Международного пакта о гражданских и политических правах записано следующее: «Признается право на мирные собрания. Пользование этим правом не подлежит никаким ограничениям, кроме тех, которые налагаются в соответствии с законом и которые необходимы в демократическом обществе в интересах общественной безопасности, общественного порядка, охраны здоровья и нравственности населения или защиты прав и свобод других лиц». Согласно ст. 11 Европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод, «каждый человек имеет право на свободу мирных собраний».
Закрепленное в Конституции РФ право предоставляет гражданам широкие возможности для выражения и обмена мнениями и убеждениями по самым разнообразным вопросам жизни государства и общества. Публичные мероприятия широко используются гражданами, партиями, общественными движениями, общественными организациями для решения различных проблем. Митинги и пикетирование активно используются профсоюзами и работниками различных отраслей народного хозяйства для предъявления органам государственной власти и местного самоуправления требований, в особенности касающихся улучшения жизненных условий, борьбы с преступностью и др. Публичные мероприятия имеют существенное значение при проведении предвыборных кампаний.
20.09.2017 15:32
Конституция РФ, Статья 3
Статья 3
1. Носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской Федерации является ее многонациональный народ.
2. Народ осуществляет свою власть непосредственно, а также через органы государственной власти и органы местного самоуправления.
3. Высшим непосредственным выражением власти народа являются референдум и свободные выборы.
4. Никто не может присваивать власть в Российской Федерации. Захват власти или присвоение властных полномочий преследуются по федеральному закону
20.09.2017 16:01
20.09.2017 16:04
Чтобы именно депутаты -коммунисты не могли бы со своими здравыми идеями и программой свободно выходить на широкую аудиторию. Не расшевеливали партию "Сиди дома."
Две ветви власти??? Сомнения. Одна под другую ложится по обоюдному желанию?
Правит одна ветвь -губернаторская. Заксобрание из магнатов с мест - опереточная подтанцовка с реверансами: Чего изволите?
А как с массовой немой прогулкой граждан, скажем, около несуразного памятника "Сеятелю"?
Такая протестная форма уже имеет место быть.
Придётся ведь тогда тревожить, поднимать и стягивать всю "конную полицию АК" до последнего разгильдяя участкового. И детишек вперёд них гнать. Это уже не абсурд. Это жидкий понос от предчувствий того, что могут кормушки лишить навсегда и не без последствий
20.09.2017 16:11
20.09.2017 16:12
Внесите в Конституцию изменение сначала, а потом федеральные, региональные и прочие муниципальные пропихивайте, приводите их в соответствие с понятиями ПЖиВ.
20.09.2017 16:25
Целью публичного мероприятия является информирование избирателей о своей деятельности при встрече депутата законодательного (представительного) органа государственной власти, депутата представительного органа муниципального образования с избирателями.
3) в статье 4 дополнить частями 5 – 7 следующего содержания:
«5. Уведомление о проведении публичного мероприятия депутатом законодательного (представительного) органа государственной власти, депутатом представительного органа муниципального образования в целях информирования избирателей о своей деятельности при встрече с избирателями (за исключением собрания и пикетирования, проводимого одним участником без использования сборно-разборной конструкции) подается в срок не ранее 10 и не позднее 5 дней до дня проведения публичного мероприятия.
20.09.2017 16:28
20.09.2017 16:37
Он кого - нибудь уведомляет? Или ленточки резать, караваи принимать по поводу и без оного, рассказывать электорату о себе любимом - это не публичное мероприятие? Две уравновешивающие же ветви при власти.
20.09.2017 17:19
20.09.2017 17:44
тем, кого народ не избирал и не делегировал им свои властные полномочия согласно ст 3 Конституции РФ. А не парадокс ли.
Избирали...грызлись. А не избранные будут переставлять запятые -Казнить нельзя миловать.