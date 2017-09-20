Суд закрыл дело против журналистки, назвавшей мэра «воровливым алтайским мужиком»

Мировой суд Новочеркасска прекратил уголовное дело в отношении журналистки Елены Надтоки после того, как Верховный суд РФ по жалобе ЕСПЧ отправил его на повторное рассмотрение. В принятом решении новочеркасская судья отметила отсутствие в действиях подсудимой состава преступления. Еще 12 лет назад она назвала мэра Новочеркасска Анатолия Волкова «воровливым алтайским мужиком», говорится в материалах «Право.ру» и газете «Наше время».

В 2004 году суд признал Елену Надтоку виновной в оскорблении мэра Новочеркасска Анатолия Волкова (родился в Топчихе Алтайского края, учился в Барнауле — прим. ред. БФ), к настоящему моменту уже не занимающему эту должность. Мэру не понравилась статья под названием «За что сидит Алексей Федоров?», речь в которой шла о причинах ареста журналиста, расследовавшего деятельность мэра.

В материале, посвященном делу журналиста, упоминался «воровливый алтайский мужик, занявший удобное высокое кресло». Характеристику экс-мэр принял на свой счет и отсудил у журналистки 50 тысяч рублей. После этого она направила жалобу в Страсбург, обратив внимание суда на нарушение ст. 10 Европейской конвенции по правам человека. В направленном в суд заявлении она предположила, что преследование – следствие ее профессиональной деятельности. Страсбург признал нарушение и постановил выплатить истице компенсацию морального вреда в размере 4000 евро и 1992 евро в качестве возмещения судебных издержек.

В 2017 году дело Елены Надтоки рассмотрел Верховный суд РФ. И по его решению дело было отправлено на повторное рассмотрение в суд Новочеркасска. Как рассказала сама журналистка, мировой суд, после получения материалов дела из Верховного суда, какое-то время изучал их, даже пытался связаться с бывшим мэром, давно уже не живущим в городе, а в итоге принял решение прекратить уголовное дело в отношении нее из-за «отсутствия состава преступления».

По словам г-жи Надтоки, теперь адвокат Тумас Мисакян, представляющий ее законные интересы, займется подготовкой обращения в суд о реабилитации и получении компенсации за несправедливое многолетнее судебное преследование. «Мы считаем, что единственно правильным урегулированием дела будет принятие правовых мер, позволяющих Елене Надтоке оказаться в ситуации, в которой она находилась до вынесения обвинительного приговора. Этот несправедливый судебный приговор должен быть полностью исключен из биографии Елены», – комментировала ситуацию директор Центра защиты прав СМИ Галина Арапова.