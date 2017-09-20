Автомобиль Toyota с водителем внутри «размазало» по алтайской трассе после столкновения с грузовиком

Экстренные службы и очевидцы на месте аварии

20 сентября днем на бийской трассе произошло столкновение автомобиля Toyota Corona Exiv и грузовика Scania с прицепом. Легковую иномарку практически втерло в асфальт, а ее водителя по частям извлекали сотрудники МЧС, рассказали свидетели ДТП в группе Barnaul22 «ВКонтакте».

Как уточнили правоохранители, 24-летний водитель Toyota выехал на встречную полосу, где допустил столкновение с многотонником, за рулем которого находился 60-летний мужчина. От удара машины разбросало в разные стороны — грузовик перевернулся и остался лежать на боку, а Toyota превратилась в сдавленную груду металла. Молодой водитель легкового авто погиб на месте до приезда «скорой помощи». Мужчине, который был за рулем Scania, помощь врачи оказали на месте, госпитализация ему не потребовалась. На месте аварии работают сотрудники полиции и МЧС, по факту случившегося проводится проверка.