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Главная Лента новостей Автомобиль Toyota с водителем внутри «размазало» по алтайской трассе после столкновения с грузовиком

Автомобиль Toyota с водителем внутри «размазало» по алтайской трассе после столкновения с грузовиком

20.09.2017 15:58

Экстренные службы и очевидцы на месте аварии
Экстренные службы и очевидцы на месте аварии

20 сентября днем на бийской трассе произошло столкновение автомобиля Toyota Corona Exiv и грузовика Scania с прицепом. Легковую иномарку практически втерло в асфальт, а ее водителя по частям извлекали сотрудники МЧС, рассказали свидетели ДТП в группе Barnaul22 «ВКонтакте».

Как уточнили правоохранители, 24-летний водитель Toyota выехал на встречную полосу, где допустил столкновение с многотонником, за рулем которого находился 60-летний мужчина. От удара машины разбросало в разные стороны — грузовик перевернулся и остался лежать на боку, а Toyota превратилась в сдавленную груду металла. Молодой водитель легкового авто погиб на месте до приезда «скорой помощи». Мужчине, который был за рулем Scania, помощь врачи оказали на месте, госпитализация ему не потребовалась. На месте аварии работают сотрудники полиции и МЧС, по факту случившегося проводится проверка.

Фото: «Инцидент Бийск» «ВКонтакте»

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Комментарий

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Комментариев 1
Крутой номерной знак... оо6

20.09.2017 16:23

Сам "крутой" если не закредитованный.
Соболезнование родным
Троицкий участок М-52 крутых не любит