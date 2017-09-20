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Главная Лента новостей Жильцы сгоревшей двухэтажки в центре Барнаула подозревают местного застройщика в поджоге

Жильцы сгоревшей двухэтажки в центре Барнаула подозревают местного застройщика в поджоге

21.09.2017 09:55

Собственники квартир в двухэтажном доме по адресу проспект Комсомольский, 50, где в мае текущего года случился серьезный пожар, до сих пор остаются без жилья. Вернуться в сгоревшее здание не представляется возможным, а приемлемых предложений от муниципалитета им не поступает. Как выяснили «Наши новости», виновником своих бед погорельцы видят директора компании «Строительная перспектива» Андрея Комякова, который, с их слов, мог устроить поджог ради «завоевания» территории под застройку.

После майского пожара дом признали аварийным, люди были вынуждены искать временное жилье. Городские власти предложили барнаульцам самостоятельно снести сгоревшее здание и продать земельный участок, либо спустя год дождаться от чиновников соглашения о выкупе помещений. Однако получить деньги пострадавшие смогут только при наличии бюджетных средств, поэтому процесс может растянуться на несколько лет. «Пока расселение происходит за счет городского бюджета. Но, к сожалению, городской бюджет сейчас не располагает таким объемом средств. Сейчас в Барнауле 194 таких дома, и на каждый требуются много денег», - пояснил начальник отдела по реализации жилищных прав граждан комитета ЖКХ администрации Барнаула Сергей Гущин.

Между тем погорельцы уверены, что их многоквартирный дом сгорел неслучайно. По словам жильцов, земельный участок под указанным зданием является лакомым кусочком для компании «Строительная перспектива», которая ведет застройку на проспекте Комсомольском. Директор фирмы Андрей Комяков 3,5 года назад купил трехкомнатную квартиру в сгоревшей двухэтажке, в которой никогда не жил. Сразу после пожара он якобы предлагал пострадавшим расселиться в новое жилье от своей компании, но договориться им так и не удалось.

Сам предприниматель не отрицал коммерческой заинтересованности в земельном участке. Он пояснил журналистам, что еще до случившегося намеревался выкупить здание под снос, чтобы продолжить стройку, а покупая в доме квартиру, хотел устранить инвесторов-конкурентов. Однако он заверил, что никакого отношения к пожару не имеет, а теперь объект и вовсе перестал его интересовать. «Когда они сформировали все свои пожелания, получилось около 50 млн рублей за три сотки земли, то есть цена запредельная. В здравом уме никто из инвесторов туда не полезет. Я начал у них спрашивать, кто за сколько планирует продать свою квартиру. Они говорят 3-4 млн рублей, так вот я готов отдать свою за 2 млн рублей, моя будет самая дешевая, только найдите инвестора», - заявил Андрей Комяков. Он также добавил, что возвести высотное здание на длинном узком участке нельзя — придется сносить еще и соседний дом, а жильцы вряд ли смогут договориться между собой.

Тем не менее сами погорельцы не намерены сдаваться и планируют отстаивать свои квадратные метры любой ценой. Они уже обратились за помощью к правоохранителям, общественности и в приемную президента России. Пока же им приходится проживать у родственников и на съемных квартирах.

Напомним, деревянное здание неожиданно загорелось ночью 16 мая, а потушить его удалось только к утру. Сообщалось, что в 12-квартирном деревянном доме проживало 38 человек, в том числе семь детей. Как заверял тогда заместитель председателя комитета жилищно-коммунального хозяйства Денис Ращепкин, всем жильцам пострадавшего дома оказали помощь во временном расселении. Часть из них перевезли в маневренный фонд, несколько семей отправили в пункты временного размещения, остальные же остановились у родственников и знакомых.

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Комментарий

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Комментариев 8
Хомяк Хомякович

21.09.2017 11:09

Комяков порядочный человек и не способен на такую подлую подлость. Это или Госдепа происки , или ИГИЛа (не напрасно запрещенного повсеместно).
гость

21.09.2017 11:09

Поджог-не поджог - неизвестно, но квартиры в этом доме 3-4 миллиона точно не стоят, даже до пожара. Цена благоустроенной и с хорошим ремонтом двухкомнатной хрущевки в соседних панельках постройки середины 70-х - от 1600 до 2000 миллионов, трешки 60 квадратов - на пару сотен выше. Или в сгоревшем доме было жилье повышенной комфортности и гигантской площади? Или загазованный шумный Комсомольский, где под окнами с утра до ночи ездит тяжелый грузовой транспорт - такое комфортное для жизни место?
гость

21.09.2017 11:26

а Радиозавод полыхнул? Проезжал мимо - горело одно окошко на втором этаже, и затем в секунду вспыхнула ВСЯ крыша , явно была облита заранее! Не загорается сразу вся площадь.
Артур

21.09.2017 13:31

К квартирам еще прилагается земля, которой достаточное количество. У некоторых собственников по 2 сотки земли. Стоимость квартир была невысокой даже до пожара. 3-комнатная не более 1.5 миллиона, дом 1930-х годов постройки.
Артур

21.09.2017 13:37

Дом горел в 1977 году, тогда одна семейка получила после пожара 3 квартиры вместо одной в этом доме. Возможно они и подожгли тогда. Пожар только начался, а они уже с вещами и мебелью на улице.
Ну все правильно

21.09.2017 14:28

Жильцы озвучили свои пожелания на 50 млн., после этого дом и загорелся чтобы жильцов расселить за счет бюджета, а Комякову отдать зачищенный участок под застройку и бесплатно. Сам Комяков и раскололся. Органы, ау!!!
гость

21.09.2017 14:37

Артурчик, а ты там был? Какая там, нафиг, земля? Какие две сотки на семью? Ты о чем вообще?
Черный воронок

21.09.2017 14:45

Юра, хватит шалить