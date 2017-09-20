Александр Карлин призвал власти Белокурихи «не успокаиваться» с появлением курортного сбора

Курортный сбор в Алтайском крае в 2018 году составит 30 рублей, в 2019-2022 годы — 50 рублей в сутки с человека. Таким образом турналог будет равен 1 % от средней стоимости санаторно-курортной путевки. По предварительным прогнозам, в 2018 году «налог с туристов» в Алтайском крае позволит привлечь 45-50 млн рублей, сказано на офсайте правительства региона.

В следующем году курортный сбор начнут взимать только в Белокурихе. Его размер будет равен 30 рублям в сутки с одного путешественника. Предполагается использовать различные способы администрирования курортного сбора, пояснил начальник краевого управления по внешним связям, туризму и курортному делу Юрий Захаров. Вероятнее всего, обязанность взимать курортный сбор возложат на санатории, гостиницы и пансионаты города-курорта. Субъект РФ, участвующий в эксперименте, приступает к его реализации на своей территории после утверждения соответствующего регионального закона, который должен быть принят не позднее 1 декабря 2017 года. Включиться в эксперимент Алтайский край должен с 1 мая 2018 года. «Отдельные документы правительства края мы уже приняли», - подчеркнул губернатор Александр Карлин. Для реализации нововведения будет создан целевой Фонд развития курортной инфраструктуры.

Между тем для обновления, содержания и создания объектов инфраструктуры Белокурихи, по предварительной оценке, ежегодно требуется 48 млн рублей. Таким образом суммы курортного сбора, очевидно, будет достаточно для этих целей. Однако глава региона предостерег руководителей города-курорта от рассмотрения «туристического сбора» как панацеи от всех финансовых проблем, попутно призвав не бросать работу с инвесторами.