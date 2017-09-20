Сына бывшего главы алтайских судебных приставов арестовали за наркосбыт

Вадим Эрлер

17 сентября полиция Новосибирска задержала 24-летнего сына бывшего главы УФССП по Республике Алтай, а ныне главного судебного пристава Новосибирской области Виталия Эрлера Вадима. Мужчину арестовали за покушение на незаконный сбыт наркотических средств, сообщает портал Sibkray.ru.

По сведениям источника, отпрыска столь высокого чина взяли с поличным, когда он закладывал наркотики в тайник. При задержании при нем оказалось 40 граммов расфасованного и подготовленного к реализации наркотического вещества. Оперативники его у мужчины изъяли и отправили на экспертизу. Вместе с Вадимом Эрлером по подозрению в том же преступлении задержали и его друга Павла Морозова. Первому избрали меру пресечения в виде домашнего ареста, а второго — взяли под стражу, официальное обвинение им еще не предъявили. Известно, что полицейские вышли на устроителей тайников с наркотиками благодаря оперативно-разыскным мероприятиям.

Между тем друзья Вадима Эрлера называют произошедшее сомнительной историей и не верят в его связи с наркоторговцами. Они описывают его как открытого и простого в общении молодого человека. «Сколько я знаком с Вадимом, он никогда не был представителем «золотой молодежи», буквально несколько дней назад я занимал ему денег на бензин, о какой организации наркозакладок может идти речь? Человек платит свои кредиты, взятые на покупку холодильника, работает на обычной работе (продавец-консультант в магазине электроники), живет по средствам», - заявили приятели арестованного Вадима Эрлера.

Напомним, что его отец Виталий Эрлер с августа 2010 года возглавлял Управление ФССП по Республике Алтай. В январе 2013 года его назначили на должность руководителя управления ФССП по Кемеровской области, а в декабре 2014 года перевели на должность врио руководителя УФССП по Новосибирской области, с 5 февраля 2015 года его утвердили на данной должности.