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Главная Лента новостей После «бунта» в барнаульском штабе Алексея Навального назначен новый координатор

После «бунта» в барнаульском штабе Алексея Навального назначен новый координатор

21.09.2017 15:27

Иван Макарьев
Иван Макарьев

После отстранения оппозиционера Артема Косарецкого с поста руководителя штаба Алексея Навального в Барнауле в результате внутреннего раздрая место недолго оставалось вакантным. Новым координатором временно назначен предприниматель Иван Макарьев. Ожидается, что 22 сентября в краевой центр прилетит руководитель федерального штаба Навального Леонид Волков, который «рукоположит» нового лидера «навальнистов» в Барнауле.

В сообществе барнаульского штаба появился пост с краткой биографией нового координатора. Согласно сообщению, ранее он занимался проектами в области тяжелого машиностроения, проектами выпуска оборудования и международной логистикой. По данным «Банкфакса», г-н Макарьев также позиционировал себя как юрист и принимал участие в кампании другого оппозиционера Константина Емешина во время его участия в предвыборных праймериз «Единой России» в 2016 году.

Г-н Макарьев в посте рассказал, что уже давно с барнаульскими «навальнистами», а в штабе ранее занимался приемом посетителей. «В кампанию пришел с самого начала, до этого следил за политической деятельностью Алексея Навального. В кампании и раньше был в штабе, занимался работой с посетителями и прочими штабными делами. Быть координатором для меня достаточно ответственная задача. Сейчас мы в основном проводим кубы и верифицируем подписи в штабе. В свободное время планируем проводить также показ фильмов и возродить традицию дебатов. Сложности есть, но все решается, и работа штаба проходит в нормальном русле», — написал о себе новый координатор.

По его словам, «общение с волонтерами складывается отлично, каждое мнение учитываем при принятии решений». В то же время по информации «Банкфакса», волонтеры, высказывавшие претензии к грубым методам работы Артема Косарецкого, до сих пор поражены в правах. 22 сентября в Барнаул приедет руководитель федерального штаба Леонид Волков, чтобы пообщаться со всеми сторонами конфликта. Однако волонтеры не ждут от разговора с ним восстановления в рядах сторонников Навального.

Как утверждается, в штабе сейчас порядка 30 активных волонтеров. «Планы у нас — продолжать в том же курсе и набрать необходимое количество подписей», — заявил Иван Макарьев.

Фото: страница Ивана Макарьева «ВКонтакте»


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Комментарий

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Комментариев 14
ФигВам

21.09.2017 15:43

Хм... А чего хучут энти люди? Щастья? Себе и прочим? Хм...
Мальчик и птичьей шеей - борец за счастье... Весьма забавно.
Особенно хорош их вождь - брутальный такой бичара.
О спецпроекте "новальнОв"

21.09.2017 15:55

По глазам судя этот юрист успел окончить сибирскую "школу женихов".
СашОК

21.09.2017 15:57

Буря в сливаемом воде унитазе!
Не

21.09.2017 16:09

ФигВам писал(а):
брутальный такой бичара

он осУжденный. Даже вроде дважды, но условно....
Гость

21.09.2017 16:11

Для них это просто работа со своей спецификой. Идейностью там даже не подванивает. Собака лает, хозяин платит. Собака сдохла, завели другую...
Кyм

21.09.2017 16:25

А у этой тридцадки новерное тоже есть уютные котеджики под 600 квадратов в Черноргории, как у Лёши и Маши Гайдар?
онегин-куму

21.09.2017 16:55

Нет у них скорее скромные котетжики подле городской свалки.. ну например как у Локтева
Deckman

21.09.2017 18:50

Хотелось бы верить,что новый начштаба не подведёт своих кураторов из Ленина 30,как прошлый проваленный агент с позывным "Косарь"!
Deckman

21.09.2017 19:02

Отрыганок, гнида, ты опять чужие псевдонимы воруешь? Давно в тупую старую морду по зубам не получал?
Deckman

21.09.2017 19:24

Кастрюля на твоей холове,мозг не натёрла,гейропеес недоделанный!
Будежь ещё хоть раз пиС ать под моим ником-урою!
Фишер Иван Яковлевич, г. Славгород

21.09.2017 19:31

Навальному ловить в алтайском крае не чего. Здесь балом правит ЕР они сами как им надо так и будут рулить.Чужаков сюда не пускают это моё мнение.
Массаж мозга

21.09.2017 19:35

Ваня,вопрос не в ЕР,не любят у нас в Сибири пидорасов,предателей, отморозков,лизателей иноануса и прочую мразь!
Главреду

21.09.2017 19:55

Хороший у Вас разогревщик - отрыганок, испачкавший все возможные ники с Вашего поручения. Поздравляю. Сколько платите этой гниде?
Праффэсар

21.09.2017 20:26

Я всегда говорил что комуняки и едрилы - одного поля ягоды, члены КПСС. И те и другие одинакова боятся правды и ненавидят тех, кто разоблачает их воровские делишки как Навальный. Алексею успехов и удачи в борьбе с путинско-коммунистическим ворьем. За такого президента проголосуют все здравомыслящие люди России. А ленинско-сталинские кровососы и их потомки из ЕР и КПРФ свалятся наконец в преисподню.