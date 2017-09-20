После «бунта» в барнаульском штабе Алексея Навального назначен новый координатор

Иван Макарьев

После отстранения оппозиционера Артема Косарецкого с поста руководителя штаба Алексея Навального в Барнауле в результате внутреннего раздрая место недолго оставалось вакантным. Новым координатором временно назначен предприниматель Иван Макарьев. Ожидается, что 22 сентября в краевой центр прилетит руководитель федерального штаба Навального Леонид Волков, который «рукоположит» нового лидера «навальнистов» в Барнауле.

В сообществе барнаульского штаба появился пост с краткой биографией нового координатора. Согласно сообщению, ранее он занимался проектами в области тяжелого машиностроения, проектами выпуска оборудования и международной логистикой. По данным «Банкфакса», г-н Макарьев также позиционировал себя как юрист и принимал участие в кампании другого оппозиционера Константина Емешина во время его участия в предвыборных праймериз «Единой России» в 2016 году.

Г-н Макарьев в посте рассказал, что уже давно с барнаульскими «навальнистами», а в штабе ранее занимался приемом посетителей. «В кампанию пришел с самого начала, до этого следил за политической деятельностью Алексея Навального. В кампании и раньше был в штабе, занимался работой с посетителями и прочими штабными делами. Быть координатором для меня достаточно ответственная задача. Сейчас мы в основном проводим кубы и верифицируем подписи в штабе. В свободное время планируем проводить также показ фильмов и возродить традицию дебатов. Сложности есть, но все решается, и работа штаба проходит в нормальном русле», — написал о себе новый координатор.

По его словам, «общение с волонтерами складывается отлично, каждое мнение учитываем при принятии решений». В то же время по информации «Банкфакса», волонтеры, высказывавшие претензии к грубым методам работы Артема Косарецкого, до сих пор поражены в правах. 22 сентября в Барнаул приедет руководитель федерального штаба Леонид Волков, чтобы пообщаться со всеми сторонами конфликта. Однако волонтеры не ждут от разговора с ним восстановления в рядах сторонников Навального.

Как утверждается, в штабе сейчас порядка 30 активных волонтеров. «Планы у нас — продолжать в том же курсе и набрать необходимое количество подписей», — заявил Иван Макарьев.