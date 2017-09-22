Травму барнаульского подростка спустя три месяца примерили к уголовному кодексу

В Барнауле возбудили уголовное дело по факту июньского ЧП, когда 16-летний подросток после удара током лишился рук. Алтайскому следкому предстоит разобраться, виновны ли в случившемся сотрудники энергоснабжающей организации, отвечающие за безопасность электросетей, сказано на сайте СУ СКР по Алтайскому краю.

В настоящее время установлено, что 8 июня 2017 года в барнаульском поселке Спутник 16-летний подросток Ярослав Шишов попытался пройти по металлической трубе от заброшенной бойлерной к дереву, чтобы спасти котенка. Сама бойлерная находилась в непосредственной близости от высоковольтной линии электропередач, расположенной с нарушением действующего законодательства. В результате подростка поразило техническим электричеством - он получил обширные ожоги. Впоследствии ему ампутировали предплечия обеих рук.

Дело возбудили по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). В ходе расследования сотрудникам СУ предстоит установить причинно-следственную связь между трагедией и действиями сотрудников энергоснабжающей организации, которые отвечали за безопасную эксплуатацию электросетей. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, семья Шишовых практически сразу после случившегося объявила сбор средств на современные бионические аппараты, которые обойдутся примерно в 1,5-2,5 млн рублей. За короткое время барнаульцам удалось собрать более 1 млн рублей, а в июле текущего года представители «Русфонда» связались с Шишовыми и заявили, что готовы оказать им материальную помощь. Речи о конкретной сумме не велось, однако сбор денег семья мразу же приостановила.