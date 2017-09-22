На Алтае молодую воспитательницу детсада осудят за «нетрезвый путь»

Прокурор Усть-Коксинского района утвердил обвинительное заключение в отношении 26-летней местной жительницы, которая не в первый раз ездила пьяной за рулем. Примечателен тот факт, что женщина работает воспитательницей детского сада, сказано на сайте прокуратуры РА.

По версии органа дознания, обвиняемая, будучи изрядно выпившей, ехала на автомобиле Toyota Carina по дороге направлением Талда — Тюнгур в Усть-Коксинском районе. При этом выяснилось, что ранее она уже подвергалась административному наказанию за езду в нетрезвом виде. Ко всему прочему, у женщины не было прав на управление транспортными средствами.

Дело по ст. 264.1 УК РФ направили в суд для рассмотрения по существу. За совершение данного преступления молодому воспитателю грозит наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.