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Главная Лента новостей На Алтае молодую воспитательницу детсада осудят за «нетрезвый путь»

На Алтае молодую воспитательницу детсада осудят за «нетрезвый путь»

22.09.2017 09:14

Прокурор Усть-Коксинского района утвердил обвинительное заключение в отношении 26-летней местной жительницы, которая не в первый раз ездила пьяной за рулем. Примечателен тот факт, что женщина работает воспитательницей детского сада, сказано на сайте прокуратуры РА.

По версии органа дознания, обвиняемая, будучи изрядно выпившей, ехала на автомобиле Toyota Carina по дороге направлением Талда — Тюнгур в Усть-Коксинском районе. При этом выяснилось, что ранее она уже подвергалась административному наказанию за езду в нетрезвом виде. Ко всему прочему, у женщины не было прав на управление транспортными средствами.

Дело по ст. 264.1 УК РФ направили в суд для рассмотрения по существу. За совершение данного преступления молодому воспитателю грозит наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.

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Комментарий

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Комментариев 3
Переживающий

22.09.2017 09:55

Да, странное у нас в России законодательство….
За гибель ребенка в Рубцовске – 2 года условно…
За езду без документов в нетрезвом виде – реально 2 года…
Не ценится у нас жизнь, не ценится…
Пузырёк

22.09.2017 12:51

Да у нас в РА, как и я , трезвым никто и не ездиет!
Замульта

22.09.2017 22:03

Девица -ас водитель.

От Талды через Абай -Амур - Тогурюк -У -Коксу - Катанду иТюнгур тупик.
Там на лошадях по трезвянке не каждый наш национальный кадр отважится ехать.
Пасли менты почему то воспитательницу, однозначно.