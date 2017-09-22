Одна из центральных улиц Барнаула «поглотила» ехавшее на заказ такси

Застрявшее авто

22 сентября утром горожане в группе Barnaul22 «ВКонтакте» сообщили об инциденте на улице Пушкина. По словам очевидцев событий, иномарка с наклейками сервиса заказа такси «Яндекс» передними колесами полностью ушла в асфальт, перекрыв движение другому транспорту.

Как рассказали свидетели происшествия, водитель автомобиля Ford двигался по улице Пушкина к адресу своего заказа. В районе дома № 21 проезжая часть начала проваливаться, и передние колеса авто сразу ушли в толщу. Таксист попытался самостоятельно выбраться из неожиданной западни, но только глубже зарылся в землю. В результате движение на время оказалось перекрыто. На помощь коллеге прибыли другие сотрудники таксопарков, сотрудничающих с сервисом заказа такси «Яндекс». Между тем местные жители утверждают, что около трех недель назад на указанном участке закончили работы по ремонту теплотрассы. При пробном запуске вода быстро вышла наружу и затопила территорию, но позже рабочие устранили неполадки.