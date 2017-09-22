Одна из центральных улиц Барнаула «поглотила» ехавшее на заказ такси

22.09.2017 10:52
22 сентября утром горожане в группе Barnaul22 «ВКонтакте» сообщили об инциденте на улице Пушкина. По словам очевидцев событий, иномарка с наклейками сервиса заказа такси «Яндекс» передними колесами полностью ушла в асфальт, перекрыв движение другому транспорту.
Как рассказали свидетели происшествия, водитель автомобиля Ford двигался по улице Пушкина к адресу своего заказа. В районе дома № 21 проезжая часть начала проваливаться, и передние колеса авто сразу ушли в толщу. Таксист попытался самостоятельно выбраться из неожиданной западни, но только глубже зарылся в землю. В результате движение на время оказалось перекрыто. На помощь коллеге прибыли другие сотрудники таксопарков, сотрудничающих с сервисом заказа такси «Яндекс». Между тем местные жители утверждают, что около трех недель назад на указанном участке закончили работы по ремонту теплотрассы. При пробном запуске вода быстро вышла наружу и затопила территорию, но позже рабочие устранили неполадки.
Фото: Barnaul22 «ВКонтакте»
22.09.2017 12:27
Улица провалилась, как нос сифилитика....!
Серёже , главе, надо подумать о предупреждении !
Только КПРФ расставит всю едростню по тюрьмам и лагерям в солнечном Магадане!
22.09.2017 12:37
22.09.2017 12:42
22.09.2017 13:12
Так Едро это детка КПСС и действует так же, как вцепились в стульчаки-властные и хреньки отморозишь..
22.09.2017 13:15
22.09.2017 13:37
Сярёга Дулин здезь вооще не при делах!
22.09.2017 15:36