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Главная Лента новостей Одна из центральных улиц Барнаула «поглотила» ехавшее на заказ такси

Одна из центральных улиц Барнаула «поглотила» ехавшее на заказ такси

22.09.2017 10:52

Застрявшее авто
Застрявшее авто

22 сентября утром горожане в группе Barnaul22 «ВКонтакте» сообщили об инциденте на улице Пушкина. По словам очевидцев событий, иномарка с наклейками сервиса заказа такси «Яндекс» передними колесами полностью ушла в асфальт, перекрыв движение другому транспорту.

Как рассказали свидетели происшествия, водитель автомобиля Ford двигался по улице Пушкина к адресу своего заказа. В районе дома № 21 проезжая часть начала проваливаться, и передние колеса авто сразу ушли в толщу. Таксист попытался самостоятельно выбраться из неожиданной западни, но только глубже зарылся в землю. В результате движение на время оказалось перекрыто. На помощь коллеге прибыли другие сотрудники таксопарков, сотрудничающих с сервисом заказа такси «Яндекс». Между тем местные жители утверждают, что около трех недель назад на указанном участке закончили работы по ремонту теплотрассы. При пробном запуске вода быстро вышла наружу и затопила территорию, но позже рабочие устранили неполадки.

Фото: Barnaul22 «ВКонтакте»

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Комментарий

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Комментариев 7
кум

22.09.2017 12:27

Наглядная иллюстрация к Великому поэту-СССР-Маяковскому!
Улица провалилась, как нос сифилитика....!
Серёже , главе, надо подумать о предупреждении !
Только КПРФ расставит всю едростню по тюрьмам и лагерям в солнечном Магадане!
с горы

22.09.2017 12:37

По поселку Южный невозможно проехать особенно во дворах постоянно вспоминаешь этого Серёжу. Д
гость

22.09.2017 12:42

Не отвлекайте Сирожу: у него головняк сейчас мост на Матросова, а вы со своим геморроем! Ездить научитесь...
Рома

22.09.2017 13:12

кум писал(а):
Только КПРФ расставит всю едростню по тюрьмам и лагерям в солнечном Магадане!
4 1
с горы
22.09.2017 12:37

Так Едро это детка КПСС и действует так же, как вцепились в стульчаки-властные и хреньки отморозишь..
кум

22.09.2017 13:15

Ромчик, мы и тебе , гнида лейбористская, местечко наКолыме забронируем, не переживай!
СашОК

22.09.2017 13:37

Этот факт-происки коммунистов,подкопавших в 1980 году этот участок дороги по секретному заданию Андропова!
Сярёга Дулин здезь вооще не при делах!
Гость

22.09.2017 15:36

А где едрики с их достижениями в ЖКХ и дорогах? ААА........