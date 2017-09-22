На Алтае вынесли приговор многодетной женщине, зарубившей мужа-именинника

30-летнюю жительницу Шебалинского района признали виновной в жестоком убийстве своего супруга. Женщину отправят в колонию общего режима, информирует СУ СКР по Республике Алтай.

Следствие и суд установили, что 9 мая 2017 года вечером многодетная семья праздновала день рождения главы семейства. Супруги распивали спиртное, в ходе чего между ними произошла ссора. Муж начал предъявлять многочисленные претензии хозяйке дома. Она не выдержала упреков, взяла топор и несколько раз ударила его по голове. От полученных ранений потерпевший скончался на месте происшествия.

Суд учел личность подсудимой, у которой четверо малолетних детей, и назначил наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.