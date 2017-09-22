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Главная Лента новостей На Алтае вынесли приговор многодетной женщине, зарубившей мужа-именинника

На Алтае вынесли приговор многодетной женщине, зарубившей мужа-именинника

22.09.2017 11:23

30-летнюю жительницу Шебалинского района признали виновной в жестоком убийстве своего супруга. Женщину отправят в колонию общего режима, информирует СУ СКР по Республике Алтай.

Следствие и суд установили, что 9 мая 2017 года вечером многодетная семья праздновала день рождения главы семейства. Супруги распивали спиртное, в ходе чего между ними произошла ссора. Муж начал предъявлять многочисленные претензии хозяйке дома. Она не выдержала упреков, взяла топор и несколько раз ударила его по голове. От полученных ранений потерпевший скончался на месте происшествия.

Суд учел личность подсудимой, у которой четверо малолетних детей, и назначил наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.

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Комментарий

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Комментариев 6
Гонец из Пензы

22.09.2017 12:32

День рожденья, грустный праздник):.......
кум

22.09.2017 12:47

Вот до чего либерасты народ довели со своёй "толерантностью", муж , член "Парнаса", а жена-член"Яблока"-кто из них круче?
Deckman

22.09.2017 13:57

рыганок под ворованным ником - так то не либерасты были, а ваши камунизды, бха-га-га-га! Семейка алкашей, вместе бухали на ДР у потерпевшего, нищету наплодили, ибо на г..ндоны денег не хватает, все уходит на бухло, - типично ваш краснозадый электорат! :))))
Даааааа..

22.09.2017 14:24

Приговор с отсрочкой отбывания как в Томске пока младшему не исполниться 14 лет по закону иное не законно. Я так думаю.
Директор СССР

22.09.2017 16:39

Ну нормально! А за пару фактов сбыта наркоты - 12
13:57

22.09.2017 17:55

вы что???????????эта жи дитачки!!!! нельзя ган...ми милые цветочки жизни убивать.... лет через 10 из этих 4 "цветков" вырастет "завидный" генофонд