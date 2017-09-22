Должник у обочины: высаженный из транспорта бийчанин отомстил водителю-обидчику

Полицейские Межмуниципального управления МВД России «Бийское» привлекли к уголовной ответственности местного жителя, который умышленно повредил лобовое стекло маршрутного автобуса. Таким образом мужчина хотел отомстить за нанесенную ему обиду, следует из сообщения ГУ МВД России по Алтайскому краю.

По данным полиции, экипаж пассажирского автобуса № 102 в Бийске был вынужден высадить данного пассажира, поскольку он отказался платить за проезд. Мужчину возмутило такое поведение водителя, он поднял увесистый камень и бросил его в автобус. В результате бийчанин повредил лобовое стекло транспортного средства. Причиненный ущерб составил 4 тысячи рублей.

В настоящее время 42-летнему правонарушителю предъявили обвинение по ст. 214 УК РФ (вандализм). Минимальное наказание, которое ему грозит, - штраф в размере до 40 тысяч рублей, максимальное же - арест на срок до трех месяцев.