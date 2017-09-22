В Республике Алтай молодой инвалид зверски убил деспотичного отца

Усть-Канский районный суд вынес обвинительный приговор в отношении 22-летнего местного жителя. Его признали виновным в жестоком убийстве своего отца, однако суд несколько смягчил наказание, разобравшись в деле, сказано на сайте прокуратуры РА.

Как установлено, 26 января 2017 года вечером осужденный был пьян. Он сильно поссорился со своим отцом и решил его убить. Мужчина взял нож и не менее 33 раз ударил им родителя. От полученных травм тот скончался на месте преступления. Однако позже выяснилось, что осужденный имеет инвалидность, и, будучи мальчиком, не раз страдал от аморального поведения потерпевшего.

Суд учел смягчающие обстоятельства и назначил жителю Усть-Канского района наказание в виде 8,5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Государственное обвинение поддержано прокуратурой района.