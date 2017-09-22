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Главная Лента новостей Производственный пассив: десятки предприятий Бийска могут «застыть» из-за многомиллионных долгов

Производственный пассив: десятки предприятий Бийска могут «застыть» из-за многомиллионных долгов

22.09.2017 14:28

АО «Бийскэнерго» накануне старта отопительного сезона уведомило 27 предприятий Бийска о том, что из-за крупных долгов за отопление и горячую воду их объекты не будут подключены к системе отопления. Единственной возможностью получить тепло в компании назвали выплату 32 млн рублей, либо предоставление банковских гарантий, сообщает «Бийский рабочий».

Крайние меры по ограничению отпуска коммунальных ресурсов приняты как в отношении нескольких промышленных предприятий Бийска, так и в отношении представителей малого бизнеса. С некоторыми неплательщиками удалось договориться об условиях и сроках возврата долгов. «Помимо единовременного полного погашения задолженности с учетом начисленной пени, решения вопроса является предоставление абонентом банковской гарантии в АО «Бийскэнерго» или же заключение мирового соглашения в рамках судебного дела о взыскании задолженности, — приводит издание слова начальника бийского отделения филиала «Теплосбыт» Дмитрия Корнеева.

Исполнение долговых обязательств находится на контроле у энергетиков, администрации Бийска, а также профильных региональных ведомств, контролирующих ситуацию с расчетами за тепло со стороны крупных потребителей.

Теплоэнергетики подчеркивают, что «заинтересованы не в приостановке производственной деятельности контрагента или его банкротстве, а в получении от него своевременной оплаты уже оказанных услуг». Попытки затянуть переговоры или саботировать исполнение договоренностей приводят к тому, что энергетики могут реализовать право добиваться решения вопроса уже в судебном порядке.


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Комментарий

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Комментариев 9
Трамбовка началась?

22.09.2017 16:35

Результат голосования начинает давать знать о себе?
гость

22.09.2017 16:46

А когда все предприятия закроют тогда возьмутся за тех у кого есть зарплата и у кого нет зарплаты, за тех у кого нет детей и у кого есть дети, за тех кто еще дышит и уже неттт. Благо молитвенный крест есть. Давайте все предппиятия закроем!
Даааааа..

22.09.2017 17:51

Закрыть всех а кому тепло продавать и самим закрыться и .
бБийск

22.09.2017 18:33

Энергетики пошли на нарушение негласного договора?
Который звучал так: "Мы выставляем Вам крайне завышенную цену (ссылки на утверждаемый администрацией тариф и т.д. - детский лепет). В свою очередь - Вы платите другую цену, по договоренности с нами. Всем хорошо".
Оп-па, а теперь предприятия... оказывается долги имеют...
А начальнику какого-нибудь отдела по взысканию задолженности в Бийскэнерго - даже премия к Новому году!
? За успешную работу?
гость

22.09.2017 19:22

В Бийске 518 рабочих мест закроем, в Рубцовске 518 рабочих мест откроем. Чудеса. Алахаморе! Или как там оно.
гость

22.09.2017 19:25

В Заринске. Пардонте. Уже запутался в в опережающем развитии
Очевидец

22.09.2017 20:27

Городам Алтайского края уготована сверху участь Детройта. И ничего с этой генеральной линией правящей партии, усердно воплощаемой в жизнь губернатором, не поделаешь. И ничего не изменишь! Нужно просто научиться выживать в этой реальности... Энергетики в данном случае все лишь инструмент достижения цели, и цель будет достигнута! Так что весь вопеж по этому поводу - пустой звон, на который ни кто не собирается обращать внимание. Как, впрочем, и на любой другой вопеж вечно чем-то недовольного неблагодарного населения...
Кто завопит?

22.09.2017 20:42

Очевидец писал(а):
недовольного неблагодарного населения...


В первую очередь партия "Сиди дома", которая 2 десятка лет обеспечивает постоянную победу на выборах правящей партии из членов КПСС и комсомольской элиты перевёртышей.

Поднять бы сейчас Гарькавого, при котором в 60-х город жил, несмотря ни на что, работал и развивался. Видимо, он сразу бы умер не приходя в сознание. Очевидец -прав.
В Госплане чиновникам понравился градоначальник из Сибири

22.09.2017 21:09

ГДЕ ТО СОВЕТСКОЕ ЗОЛОТО????

«Золотое» время города Бийска
Власть
Леонид Трофимович Гаркавый, к моменту избрания председателем горисполкома Бийска (15 февраля 1950 года) был уже известным в городе человеком. В характере его была ценная черта: ничего не делать без предварительного взвешивания, ничего не предпринимать, пока идея не созреет.
Необходимость кардинальных перемен виделась Л. Т. Гаркавому по целому ряду причин и направлений. Чтобы решить проблемы энергетики (ЦЭС уже не обеспечивала развивающуюся промышленность), необходимо было строить новую станцию. Чтобы объединить две части города (центр и Заречье), нужен был постоянный мост. Он был нужен еще и потому, что от Бийска начинается Чуйский тракт и интенсивность движения по нему автотранспорта в горные районы и Монголию требовала стационарного моста. Для города необходимо строительство жилья, учреждений образования, здравоохранения и культуры. Для города требовалась инфраструктура коммунального хозяин ва и благоустройства.

Однако для решения всех этих задач нужны были средства, и немалые. Однажды он узнал, что еще в 1947 году Совет Министров СССР принял постановление о проектировании новых заводов. Это совпало с его поездкой в Госплан, где предстоял разговор о перспективах развития города. В Госплане чиновникам понравился градоначальник из Сибири, и они направили его к оборонщикам. В итоге Совет Министров РСФСР обязал государственный институт проектирования городов составить генеральный план застройки Бийска