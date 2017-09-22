Производственный пассив: десятки предприятий Бийска могут «застыть» из-за многомиллионных долгов

АО «Бийскэнерго» накануне старта отопительного сезона уведомило 27 предприятий Бийска о том, что из-за крупных долгов за отопление и горячую воду их объекты не будут подключены к системе отопления. Единственной возможностью получить тепло в компании назвали выплату 32 млн рублей, либо предоставление банковских гарантий, сообщает «Бийский рабочий».

Крайние меры по ограничению отпуска коммунальных ресурсов приняты как в отношении нескольких промышленных предприятий Бийска, так и в отношении представителей малого бизнеса. С некоторыми неплательщиками удалось договориться об условиях и сроках возврата долгов. «Помимо единовременного полного погашения задолженности с учетом начисленной пени, решения вопроса является предоставление абонентом банковской гарантии в АО «Бийскэнерго» или же заключение мирового соглашения в рамках судебного дела о взыскании задолженности, — приводит издание слова начальника бийского отделения филиала «Теплосбыт» Дмитрия Корнеева.

Исполнение долговых обязательств находится на контроле у энергетиков, администрации Бийска, а также профильных региональных ведомств, контролирующих ситуацию с расчетами за тепло со стороны крупных потребителей.

Теплоэнергетики подчеркивают, что «заинтересованы не в приостановке производственной деятельности контрагента или его банкротстве, а в получении от него своевременной оплаты уже оказанных услуг». Попытки затянуть переговоры или саботировать исполнение договоренностей приводят к тому, что энергетики могут реализовать право добиваться решения вопроса уже в судебном порядке.