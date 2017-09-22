Производственный пассив: десятки предприятий Бийска могут «застыть» из-за многомиллионных долгов

22.09.2017 14:28
АО «Бийскэнерго» накануне старта отопительного сезона уведомило 27 предприятий Бийска о том, что из-за крупных долгов за отопление и горячую воду их объекты не будут подключены к системе отопления. Единственной возможностью получить тепло в компании назвали выплату 32 млн рублей, либо предоставление банковских гарантий, сообщает «Бийский рабочий».
Крайние меры по ограничению отпуска коммунальных ресурсов приняты как в отношении нескольких промышленных предприятий Бийска, так и в отношении представителей малого бизнеса. С некоторыми неплательщиками удалось договориться об условиях и сроках возврата долгов. «Помимо единовременного полного погашения задолженности с учетом начисленной пени, решения вопроса является предоставление абонентом банковской гарантии в АО «Бийскэнерго» или же заключение мирового соглашения в рамках судебного дела о взыскании задолженности, — приводит издание слова начальника бийского отделения филиала «Теплосбыт» Дмитрия Корнеева.
Исполнение долговых обязательств находится на контроле у энергетиков, администрации Бийска, а также профильных региональных ведомств, контролирующих ситуацию с расчетами за тепло со стороны крупных потребителей.
Теплоэнергетики подчеркивают, что «заинтересованы не в приостановке производственной деятельности контрагента или его банкротстве, а в получении от него своевременной оплаты уже оказанных услуг». Попытки затянуть переговоры или саботировать исполнение договоренностей приводят к тому, что энергетики могут реализовать право добиваться решения вопроса уже в судебном порядке.
22.09.2017 16:35
22.09.2017 16:46
22.09.2017 17:51
22.09.2017 18:33
Который звучал так: "Мы выставляем Вам крайне завышенную цену (ссылки на утверждаемый администрацией тариф и т.д. - детский лепет). В свою очередь - Вы платите другую цену, по договоренности с нами. Всем хорошо".
Оп-па, а теперь предприятия... оказывается долги имеют...
А начальнику какого-нибудь отдела по взысканию задолженности в Бийскэнерго - даже премия к Новому году!
? За успешную работу?
22.09.2017 19:22
22.09.2017 19:25
22.09.2017 20:27
22.09.2017 20:42
В первую очередь партия "Сиди дома", которая 2 десятка лет обеспечивает постоянную победу на выборах правящей партии из членов КПСС и комсомольской элиты перевёртышей.
Поднять бы сейчас Гарькавого, при котором в 60-х город жил, несмотря ни на что, работал и развивался. Видимо, он сразу бы умер не приходя в сознание. Очевидец -прав.
22.09.2017 21:09
«Золотое» время города Бийска
Власть
Леонид Трофимович Гаркавый, к моменту избрания председателем горисполкома Бийска (15 февраля 1950 года) был уже известным в городе человеком. В характере его была ценная черта: ничего не делать без предварительного взвешивания, ничего не предпринимать, пока идея не созреет.
Необходимость кардинальных перемен виделась Л. Т. Гаркавому по целому ряду причин и направлений. Чтобы решить проблемы энергетики (ЦЭС уже не обеспечивала развивающуюся промышленность), необходимо было строить новую станцию. Чтобы объединить две части города (центр и Заречье), нужен был постоянный мост. Он был нужен еще и потому, что от Бийска начинается Чуйский тракт и интенсивность движения по нему автотранспорта в горные районы и Монголию требовала стационарного моста. Для города необходимо строительство жилья, учреждений образования, здравоохранения и культуры. Для города требовалась инфраструктура коммунального хозяин ва и благоустройства.
Однако для решения всех этих задач нужны были средства, и немалые. Однажды он узнал, что еще в 1947 году Совет Министров СССР принял постановление о проектировании новых заводов. Это совпало с его поездкой в Госплан, где предстоял разговор о перспективах развития города. В Госплане чиновникам понравился градоначальник из Сибири, и они направили его к оборонщикам. В итоге Совет Министров РСФСР обязал государственный институт проектирования городов составить генеральный план застройки Бийска