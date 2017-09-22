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Главная Лента новостей Алтайская школьница получила двойной перелом в маршрутном автобусе

Алтайская школьница получила двойной перелом в маршрутном автобусе

22.09.2017 15:21

21 сентября днем в Камне-на-Оби 13-летняя девочка серьезно травмировалась, находясь в автобусе Каменского ПАТП. Подростка госпитализировали в травматологическое отделение ЦРБ, информируют «Каменские известия».

Как пояснила инспектор каменской ГИБДД Ирина Клейменова, пострадавшая ехала в автобусе стоя, держась за поручень. В какой-то момент водитель резко тронулся с места, школьница не удержалась, упала и получила травму: перелом обеих костей левого предплечья. Ее увезли в травматологическое отделение ЦРБ, где девочке пришлось остаться на некоторое время. Стоит отметить, что буквально за пару дней до случившегося ей сняли гипс после перелома на той же руке.

В настоящее время по факту травмирования несовершеннолетней сотрудники полиции проводят административное расследование. По его результатам будет принято решение.

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Комментарий

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Комментариев 2
Даааааа..

22.09.2017 17:47

Надо срочно проверить 20-й маршрут в Барнауле.
просто я

22.09.2017 18:23

А 121..вот наблюдала,старичок только ступил на первую ступеньку,а водитель уже поехал.Но ты же смотри кто заходит?????А с детьми также.