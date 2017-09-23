Бывший алтайский чиновник трагически погиб в ДТП вместе с супругой

Айдынбек Тазрашев

23 сентября вечером в селе Улаган в аварии погиб известный деятель культуры и бывший чиновник Айдынбек Тазрашев, который находился в авто со своей супругой. Информация об инциденте была опубликована на сайте ГУ МВД по РА.

Как уточнили правоохранители, авария произошла около 20:20 в селе Улаган, в районе дома № 1 по улице Береговой. 38-летний мужчина, управляя автомобилем Toyota Corona Premio, во время движения через мост не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства в реку Улаганчик. Полицейские сообщали лишь о гибели водителя автомобиля, который скончался до приезда «скорой помощи».

Между тем ГТРК «Горный Алтай» стало известно, что в данной аварии погиб известный деятель культуры Айдынбек Тазрашев, который находился в машине со своей супругой. Ее тело нашли на следующий день ниже по течению. Сиротами остались трое детей.

Добавим, что погибший занимался музейным делом, несколько лет работал начальником отдела культуры администрации Улаганского района, а также заместителем главы и юристом в администрации Улагана.