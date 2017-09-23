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Главная Лента новостей Бывший алтайский чиновник трагически погиб в ДТП вместе с супругой

Бывший алтайский чиновник трагически погиб в ДТП вместе с супругой

26.09.2017 09:10

Айдынбек Тазрашев
Айдынбек Тазрашев

23 сентября вечером в селе Улаган в аварии погиб известный деятель культуры и бывший чиновник Айдынбек Тазрашев, который находился в авто со своей супругой. Информация об инциденте была опубликована на сайте ГУ МВД по РА.

Как уточнили правоохранители, авария произошла около 20:20 в селе Улаган, в районе дома № 1 по улице Береговой. 38-летний мужчина, управляя автомобилем Toyota Corona Premio, во время движения через мост не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства в реку Улаганчик. Полицейские сообщали лишь о гибели водителя автомобиля, который скончался до приезда «скорой помощи».

Между тем ГТРК «Горный Алтай» стало известно, что в данной аварии погиб известный деятель культуры Айдынбек Тазрашев, который находился в машине со своей супругой. Ее тело нашли на следующий день ниже по течению. Сиротами остались трое детей.

Добавим, что погибший занимался музейным делом, несколько лет работал начальником отдела культуры администрации Улаганского района, а также заместителем главы и юристом в администрации Улагана.

Фото: профиль Айдынбека Тазрашева в «Одноклассниках»

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Комментарий

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Комментариев 6
90 - е в действии)

26.09.2017 11:29

* кто следующий)?
Кyм

26.09.2017 12:44

Надо просто меньше пить,как и мне,кстате!
СашОК

26.09.2017 14:26

Нииии, куме.
Нужно пить больше, что за баранку сесть не мог...
nazailmanov

26.09.2017 17:56

Недавно наткнулся на блог чувака который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора, в начале не поверили, но решили с женой попробовать. Через неделю были в шоке от результата: помаленьку уходит пузо, вырисовываются кубики, подкачал спину, а жена убрала в талии пару сантиметров. Да и прикол что не надо ничего делать просто надел и включил, да и по времени всего 20 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог --- https://kachook.blogspot.com
СашОК

26.09.2017 19:12

Последнему-мой респект,надо же так было опустить лёху орального!
Браво!
17:56

26.09.2017 19:36

а мы с мужем трахаться каждый день начали.результат - минус 15кг у обоих