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Главная Лента новостей Решение взошло: арбитражный суд признал банкротом известного алтайского фермера

Решение взошло: арбитражный суд признал банкротом известного алтайского фермера

26.09.2017 09:51

Арбитражный суд Алтайского края признал банкротом известного алтайского фермера Александра Капелькина, известного в первую очередь по проекту выращивания и переработки технической конопли. Решение принято по иску Сбербанка, которому г-н Капелькин должен около 34,7 млн рублей, следует из документов арбитража.

Сбербанк еще в июне решил истребовать с фермера долг, сложившийся перед кредитной организацией у крестьянского хозяйства «Чумышское», которым владеет и руководит Александр Капелькин. Фермер выступал поручителем по двум кредитным договорам, при этом само «Чумышское» из-за пошатнувшегося финансового положения не смогло обслуживать долг и сейчас находится в состоянии конкурсного производства.

На суде г-н Капелькин не выступал против заявления Сбербанка и заявил, что введение процедуры реструктуризации задолженности является нецелесообразным ввиду его неплатежеспособности. Он попросил ввести процедуру реализации имущества. В решении указано, что сейчас должник работает в ООО «Чумышское», среднемесячный размер его зарплаты составляет 10 680 рублей. Кроме того, ему на праве совместной собственности принадлежит квартира и земельный участок в селе Старая Тараба Кытмановского района и доли земель сельхозназначения в Михайловском районе. На основании постановления Октябрьского суда Барнаула от 2015 года на это имущество наложен арест.

В итоге арбитраж удовлетворил требования банка и ввел процедуру реализации имущества, которая продлится до 9 апреля 2018 года. Финансовым управляющим назначен член Ассоциации «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Центрального федерального округа» Вячеслав Литинский.

Как уточняет «Алтапресс», Александр Капелькин, программист по образованию, начинал фермерскую деятельность в Михайловском районе. А в 2008 году он приобрел активы колхоза «Чумышский» в Кытмановском районе — на его базе и было создано КХ «Чумышское».

В «Чумышском» он начал выращивать коноплю и, как писали о нем СМИ, совершил в хозяйстве революцию, изменив устаревшие и неэффективные подходы к организации производства. Более того, через какое-то время он построил на окраине Барнаула завод для производства конопляного масла холодного отжима. «Алтайская Нива» писала про фермера: «Капелькин только и делает, что придумывает что-то новое, ищет нетривиальные пути решения стоящих перед ним задач».

В 2012 году он стал председателем алтайского отделения «Аграрной партии России» — тогда фермеры надеялись восстановить эту партию, чтобы получить в законодательных органах своего представителя. Политологи прочили партии большое будущее. Но в 2014 году край пострадал от засухи и дела коноплевода пошатнулись. Вскоре он сам подал заявление о признании КХ «Чумышское» банкротом, и 14 июля суд признал его несостоятельным и ввел конкурсное производство, которое до сих пор продолжается.

Сейчас арбитражный суд края рассматривает дела о банкротстве нескольких алтайских фермеров (как граждан) или же фермерских хозяйств. В конце августа «Россельхозбанк» подал заявление о признании несостоятельным главу КФХ индивидуального предпринимателя Алексея Булаха из Славгорода. Он имеет просроченный долг в 8,2 млн рублей. Решения пока нет. 14 сентября по заявлению этого же банка введено наблюдение в КХ Геннадия Высоцкого из Панкрушихинского района. Общая сумма долга хозяйства перед кредиторами (включая работников) — более 19 млн рублей. Высоцкий выращивал зерновые и зернобобовые культуры, разводил молочный скот и буйволов, занимался оптовой торговлей зерном, мясом (и мясом птицы) с 2004 года. 31 августа ввели наблюдение в КХ Ивана Кравчука, зарегистрированного в Барнауле. Его долг — более 7 млн рублей. 27 июля наблюдение ввели еще в одном крестьянском хозяйстве Панкрушихинского района — Игоря Ковалева. КФХ задолжало «Россельхозбанку» более 10 млн рублей. Деятельность г-н Ковалев ведет с 2002 года. Наблюдение введено и в КХ Юрия Шнайдера из Славгорода. Шнайдер пояснил на суде, что по факту деятельность фермерского хозяйства прекращена в 2016 году. А долги «Россельхозбанку» остались — более 81 млн рублей. Значительная часть имущества г-на Шнайдера заложена под кредиты в банке. А в марте 2017 года банк ввел реструктуризацию долгов Сергею Фролову, одному из крупнейших фермеров Славгорода. Банкротится также крестьянское хозяйство его сына Сергея Фролова — в марте там введено наблюдение. А летом налоговая служба подала заявление на банкротство еще и хозяйства «Элита», которую возглавляет Фролов-младший, но тут суд никакого решения пока не принял.

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Комментарий

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Комментариев 10
Забывчивым из Бурлинского района

26.09.2017 10:10

Депутат АКЗС Диркс Иван кинул Россельхоз на 300 000 000 и ему все нипочём.Банк факс можешь проверить эту информацию !ооо"лесное"Бурлинского района .ОБЭП все знает но ...............!
Кто скажет

26.09.2017 10:14

признал банкротом известного алтайского фермера

Какой % долевого участия частного сельхозтовароизводителя в системе всего сельского хозяйства в США?
По некоторым данным -аж 4%.
Какой твёрдый договорной объём заключает много лет фрау Меркель со своими баурами?

Сколько в государстве РФ есть своих государственных сельхоз-товаро-производств?
Гость

26.09.2017 10:50

Банки не кидают предприниматели, банки кидают свои сотрудники, не адекватно оформляя залоговое имущество.
Переживающий

26.09.2017 11:01

Читаешь статью о банкротстве фермерских хозяйств, и становится грустно и безрадостно…

Вот только одно не понятно.

На официальном сайте министерства сельского хозяйства Алтайского края 15 сентября 2017 года опубликована статья "Губернатор Александр Карлин: В Алтайском крае за последние пять лет 30 млрд. рублей направлено на развитие сельского хозяйства и сельских территорий"….

Из статьи:
"Об этом глава региона заявил сегодня, 15 сентября, на торжественной встрече, посвященной 80-летию Алтайского края….
Целенаправленная поддержка приоритетных направлений дает свои результаты - развивается фермерство, продолжается переориентация сельскохозяйственной деятельности на животноводство, ставшее в Алтайском крае экономически сильной отраслью….
На развитие сельского хозяйства и сельских территорий за последние пять лет направлено 30 млрд. рублей, в том числе из федерального бюджета - 22,3 млрд. рублей."

Вот же странная штука, за 5 лет – 30 млрд рублей, каждый год в среднем по 6 млрд рублей… сумма внушительная…
То, что деньги направлены, не сомневаюсь, но кому конкретно, каким фермерам… как хочется узнать или фамилии фермеров, или наименование сельхозпредприятий…

Но называют только суммы, и никогда – кто получатель этих сумм… скрытая информация…

А как живут сегодня те сельхозпредприятия – получатели 30 млрд. рублей, живут ли….выживают…. или уже банкроты?
знаток

26.09.2017 11:08

Учитель информатики и жена имеющая "два неоконченных высших", тёщенька - полукрутая-полублатная доярка из Михайловки, вот и всё фермерство. Сняли пенки с Чумышского и закончились фантазии как и прогнозировал Саше его папа фермер Михайловского района. Когда тот не рас читался со строителями ремонтировавшими для его семейства двухквартирный дом в Старой Тарабе. Уже тогда была видна его порядочность и дальновидность руководителя.
А народ опять без работы и естествено средств существования.
Не живут, а существуют.

26.09.2017 11:34

Переживающий писал(а):
А как живут сегодня те сельхозпредприятия – получатели 30 млрд. рублей, живут ли….выживают…. или уже банкроты?
Сегодня что бы получить поддержку от государства, нужно вернуть сразу 70% в карман" кое-кому" оформившему на взаимовыгодных условиях поддержку, догадаетесь кому?
И через этих "кому", так же оформляются все кредиты в банках. Так как в банках во всех сидят такие же "кому" это выгодно. Грабят государство по полной!"!! А сельхозпредприятия 70% вдобавок работают на "кому" это выгодно. Вывод за вами!!!
бывалый

26.09.2017 12:00

Банки может и грабят, но и фермеры себя не обижают. Получив деньги немногие пускают их на развитие производства, а тут же уезжают на крузаках из Барнаула. Которые их жёнушки потом спускают в кюветы. Так было и у Саши. Ира улетела. Во общим пошикавал. Пришло время платить по счетам, а мы сразу в банкроты.
кто согласен

26.09.2017 16:01

Всех фермеров мало мальских, как будто бы прочно стоящих на глиняных финансовых столпах, ожидает участь изумрудной страны.
nazailmanov

26.09.2017 17:59

Недавно наткнулся на блог чувака который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора, в начале не поверили, но решили с женой попробовать. Через неделю были в шоке от результата: помаленьку уходит пузо, вырисовываются кубики, подкачал спину, а жена убрала в талии пару сантиметров. Да и прикол что не надо ничего делать просто надел и включил, да и по времени всего 20 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог --- https://kachook.blogspot.com
Бывалому

26.09.2017 18:04

Получив кредит, его можно спустить на девочек, выпивку, крузачок. Выдав кредит, без хорошего залога, останется банку спускать деньги на валерьянку.