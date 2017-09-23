Решение взошло: арбитражный суд признал банкротом известного алтайского фермера

Арбитражный суд Алтайского края признал банкротом известного алтайского фермера Александра Капелькина, известного в первую очередь по проекту выращивания и переработки технической конопли. Решение принято по иску Сбербанка, которому г-н Капелькин должен около 34,7 млн рублей, следует из документов арбитража.

Сбербанк еще в июне решил истребовать с фермера долг, сложившийся перед кредитной организацией у крестьянского хозяйства «Чумышское», которым владеет и руководит Александр Капелькин. Фермер выступал поручителем по двум кредитным договорам, при этом само «Чумышское» из-за пошатнувшегося финансового положения не смогло обслуживать долг и сейчас находится в состоянии конкурсного производства.

На суде г-н Капелькин не выступал против заявления Сбербанка и заявил, что введение процедуры реструктуризации задолженности является нецелесообразным ввиду его неплатежеспособности. Он попросил ввести процедуру реализации имущества. В решении указано, что сейчас должник работает в ООО «Чумышское», среднемесячный размер его зарплаты составляет 10 680 рублей. Кроме того, ему на праве совместной собственности принадлежит квартира и земельный участок в селе Старая Тараба Кытмановского района и доли земель сельхозназначения в Михайловском районе. На основании постановления Октябрьского суда Барнаула от 2015 года на это имущество наложен арест.

В итоге арбитраж удовлетворил требования банка и ввел процедуру реализации имущества, которая продлится до 9 апреля 2018 года. Финансовым управляющим назначен член Ассоциации «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Центрального федерального округа» Вячеслав Литинский.

Как уточняет «Алтапресс», Александр Капелькин, программист по образованию, начинал фермерскую деятельность в Михайловском районе. А в 2008 году он приобрел активы колхоза «Чумышский» в Кытмановском районе — на его базе и было создано КХ «Чумышское».

В «Чумышском» он начал выращивать коноплю и, как писали о нем СМИ, совершил в хозяйстве революцию, изменив устаревшие и неэффективные подходы к организации производства. Более того, через какое-то время он построил на окраине Барнаула завод для производства конопляного масла холодного отжима. «Алтайская Нива» писала про фермера: «Капелькин только и делает, что придумывает что-то новое, ищет нетривиальные пути решения стоящих перед ним задач».

В 2012 году он стал председателем алтайского отделения «Аграрной партии России» — тогда фермеры надеялись восстановить эту партию, чтобы получить в законодательных органах своего представителя. Политологи прочили партии большое будущее. Но в 2014 году край пострадал от засухи и дела коноплевода пошатнулись. Вскоре он сам подал заявление о признании КХ «Чумышское» банкротом, и 14 июля суд признал его несостоятельным и ввел конкурсное производство, которое до сих пор продолжается.

Сейчас арбитражный суд края рассматривает дела о банкротстве нескольких алтайских фермеров (как граждан) или же фермерских хозяйств. В конце августа «Россельхозбанк» подал заявление о признании несостоятельным главу КФХ индивидуального предпринимателя Алексея Булаха из Славгорода. Он имеет просроченный долг в 8,2 млн рублей. Решения пока нет. 14 сентября по заявлению этого же банка введено наблюдение в КХ Геннадия Высоцкого из Панкрушихинского района. Общая сумма долга хозяйства перед кредиторами (включая работников) — более 19 млн рублей. Высоцкий выращивал зерновые и зернобобовые культуры, разводил молочный скот и буйволов, занимался оптовой торговлей зерном, мясом (и мясом птицы) с 2004 года. 31 августа ввели наблюдение в КХ Ивана Кравчука, зарегистрированного в Барнауле. Его долг — более 7 млн рублей. 27 июля наблюдение ввели еще в одном крестьянском хозяйстве Панкрушихинского района — Игоря Ковалева. КФХ задолжало «Россельхозбанку» более 10 млн рублей. Деятельность г-н Ковалев ведет с 2002 года. Наблюдение введено и в КХ Юрия Шнайдера из Славгорода. Шнайдер пояснил на суде, что по факту деятельность фермерского хозяйства прекращена в 2016 году. А долги «Россельхозбанку» остались — более 81 млн рублей. Значительная часть имущества г-на Шнайдера заложена под кредиты в банке. А в марте 2017 года банк ввел реструктуризацию долгов Сергею Фролову, одному из крупнейших фермеров Славгорода. Банкротится также крестьянское хозяйство его сына Сергея Фролова — в марте там введено наблюдение. А летом налоговая служба подала заявление на банкротство еще и хозяйства «Элита», которую возглавляет Фролов-младший, но тут суд никакого решения пока не принял.