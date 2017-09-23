Грузовик алтайской сети «Мария-Ра» избавил жителей Бердска от опостылевшего столба

Алтайская фура и столб

25 сентября грузовик с продуктами алтайской торговой сети «Мария-Ра» стал участником дорожно-транспортного происшествия в центре Бердска. Отъезжая от магазина ритейлера, фура снесла железобетонный столб, установленный прямо на проезжей части, сообщает местный портал «Свидетель».

Как пояснил источнику сотрудник аварийного комиссариата, работавший на месте ДТП, при падении конструкции никто из прохожих не пострадал. «Фура, сдавая для разворота назад, наехала на столб, стоявший на проезжей части возле разгрузочной площадки магазина «Мария-Ра». Пострадавших нет. Наезд оформлен и документы будут переданы в страховую компанию, которая возместит ущерб бердскому предприятию Горсвет», - рассказали в аваркоме.

Любопытно, что местные жители даже как будто остались благодарны грузовику. Они утверждали, что магазин алтайской сети «запитан» электричеством от отдельного кабеля с крыши стоящего рядом общежития. В самом столбе не было никакой необходимости, при этом он сильно мешал автомобилистам.