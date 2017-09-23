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Главная Лента новостей Грузовик алтайской сети «Мария-Ра» избавил жителей Бердска от опостылевшего столба

Грузовик алтайской сети «Мария-Ра» избавил жителей Бердска от опостылевшего столба

26.09.2017 12:26

Алтайская фура и столб
Алтайская фура и столб

25 сентября грузовик с продуктами алтайской торговой сети «Мария-Ра» стал участником дорожно-транспортного происшествия в центре Бердска. Отъезжая от магазина ритейлера, фура снесла железобетонный столб, установленный прямо на проезжей части, сообщает местный портал «Свидетель».

Как пояснил источнику сотрудник аварийного комиссариата, работавший на месте ДТП, при падении конструкции никто из прохожих не пострадал. «Фура, сдавая для разворота назад, наехала на столб, стоявший на проезжей части возле разгрузочной площадки магазина «Мария-Ра». Пострадавших нет. Наезд оформлен и документы будут переданы в страховую компанию, которая возместит ущерб бердскому предприятию Горсвет», - рассказали в аваркоме.

Любопытно, что местные жители даже как будто остались благодарны грузовику. Они утверждали, что магазин алтайской сети «запитан» электричеством от отдельного кабеля с крыши стоящего рядом общежития. В самом столбе не было никакой необходимости, при этом он сильно мешал автомобилистам.

Фото: «Свидетель»

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Комментарий

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Комментариев 4
Буревестник

26.09.2017 12:54

"документы будут переданы в страховую компанию, которая за счет виновника возместит ущерб"
Что то совсем непонятно ! Зачем тогда страховка ? Может уже мальчиши какой новый Указ издали ?
Директор СССР

26.09.2017 15:28

Буревестник писал(а):
Может уже мальчиши какой новый Указ издали ?


Жили были Ох да Ах,
Было им всё пох и нах!
nazailmanov

26.09.2017 18:11

Недавно наткнулся на блог чувака который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора, в начале не поверили, но решили с женой попробовать. Через неделю были в шоке от результата: помаленьку уходит пузо, вырисовываются кубики, подкачал спину, а жена убрала в талии пару сантиметров. Да и прикол что не надо ничего делать просто надел и включил, да и по времени всего 20 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог --- https://kachook.blogspot.com
Последнему

26.09.2017 19:16

Вы правы,как никогда,лехе оральному пора груди свои сбросить!