Митрополит Московский и всея Руси освятил в Барнауле главный храм для старообрядцев Сибири и Урала

26.09.2017 12:56
После 20 лет строительства в Барнауле состоялось открытие старообрядческого храма во имя Покрова Пресвятыя Богородицы, расположенного на улице Георгия Исакова. Старообрядческая община, не располагающая столь значительными финансовыми средствами, как их собратья по православной вере, восприняла окончание строительства как настоящий праздник — на первую службу прибыл митрополит Московский и всея Руси Корнилий, а также священнослужители из разных регионов России и зарубежья. Предполагается, что храм станет одним из самых посещаемых в Сибири и на Урале.
Проект храма разработали в 1995 году, к строительству приступили через пару лет, сообщает ГТРК «Алтай». Работы велись на пожертвования неравнодушных прихожан. Их у старообрядцев меньше, чем у основной ветви православия, поэтому храм строился с большим трудом. Архитектор старался придерживаться владимиро-суздальского архитектурного стиля, но не удержался от добавления индивидуальных особенностей. «Обычно уровень цоколя совпадал с уровнем пола. В данном случае цоколь опущен ниже, для того, чтобы идущий к храму ощущал на уровне подсознания, что он входит в небо», — рассказал изданию архитектор Алексей Синельников.
Всенощное бдение возглавил митрополит Московский и всея Руси Корнилий, сообщается на портале «Алтайский старообрядец». Ему сослужили преосвященные епископ Новосибирский и всея Сибири Силуян, епископ Томский Григорий и епископ Казахстанский Сава, а также восемь священников из разных приходов во главе с настоятелем храма протоиереем Николой Думновым, а также пять представителей диаконского чина. Большую часть песен канона на утрени заняло подхождение гостей и прихожан к иконе и св. Евангелию. Было отслужен полиелеос с двумя избранными псалмами, а Евангелие читалось дважды. В общей сложности вечерняя служба заняла восемь с половиной часов.
Освящение храма состоялось на следующий день после службы. Церковные чины утверждают, что это событие всероссийского масштаба. На литургию съехались прихожане и представители духовенства со всей России. Храм Покрова Пресвятой Богородицы далеко не единственный на Алтае, но теперь – самый знаменитый. «Сегодня, конечно, историческое событие. И я думаю, что из тех храмов, которых у нас больше 200, это будет один из основных храмов. Сотни, а может быть, тысячи старообрядцев, которые есть на Урале, будут сюда приходить, чтобы свои души очистить», — рассказал ГТРК «Алтай» Корнилий. Вскоре на храмовой территории появятся воскресная школа и музей.
Отметим, сейчас кроме старообрядческой общины Барнаула, приходы Русской Православной Старообрядческой Церкви имеются также в Бийске, Горно-Алтайске, Залесово, Благовещенке, Мульте Усть-Коксинского района. Существуют группы христиан-старообрядцев и во многих других районах Алтая.
Фото: ГТРК «Алтай», порталы «Алтайский старообрядец» и «Алтай старовер»
26.09.2017 13:53
26.09.2017 15:57
26.09.2017 17:36
1 куплет
Пришли издалека,
Рубили - на века,
Бревно к бревну - надёжней, чем гранит!
Венец, ещё венец,
Ручьём пот по спине…
Авось, Господь не выдаст, сохранит…
припев:
Нас прозвали кержаками,
Когда мы ушли за камень -
Прочь от щепоти,
Да прочь от щепоти!
Керженец впадает в Волгу,
Шли в Сибирь от Волги долго -
Прочь от щепоти,
Да прочь от щепоти!
2 куплет
Венец, ещё венец,
Усталости свинец
Разлился по каналам вен и жил,
Закат струится с гор,
В руках звенит топор,
Чтоб через сотни лет здесь кто-то жил.
припев:
Аввакум не принял «кукиш»,
А таких, как он, не купишь -
И сожгли его,
Да сожгли заживо.
В Беловодье мы бежали
На Урал и дале, дале…
Прочь от кукиша,
Да прочь от кукиша!
3 куплет
И через сотни лет,
Внезапно взяв билет,
Дела или безделье отложив,
Изведав от и до
Всю прелесть городов,
На перевалах режем виражи.
припев:
Нам клещами пальцы рвали,
И на дыбе нас ломали.
Но Исус терпел
И нам терпеть велел.
Мы в темницах голодали,
И кнутами нас стегали,
Но Исус терпел
И нам терпеть велел.
4 куплет
Вираж за виражом,
Дорога вниз ужом,
Молись, чтоб не поймала шина гвоздь.
Под звон и ложь идей
Мы гоним лошадей,
Надеясь, как и прежде, на авось.
припев:
И огонь прошли, и воду,
Чтоб на Пасху крестным ходом,
Идти посолонь,
Да идти посолонь.
Сто веков и боле минет -
Чин двуперстия не сгинет
Божьей милостью,
Да божье милостью.
Русский крест восьмиконечный
Путь укажет к жизни вечной,
В царство Божие,
Да в царство Божие!
5 куплет
Сквозь звон и ложь идей
Мы гоним лошадей,
Надеясь, на себя на авось.
Сквозь звон и ложь идей
Мы гоним лошадей,
Надеясь, на себя на авось.
26.09.2017 17:41
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