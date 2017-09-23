Митрополит Московский и всея Руси освятил в Барнауле главный храм для старообрядцев Сибири и Урала

Во время освящения храма

После 20 лет строительства в Барнауле состоялось открытие старообрядческого храма во имя Покрова Пресвятыя Богородицы, расположенного на улице Георгия Исакова. Старообрядческая община, не располагающая столь значительными финансовыми средствами, как их собратья по православной вере, восприняла окончание строительства как настоящий праздник — на первую службу прибыл митрополит Московский и всея Руси Корнилий, а также священнослужители из разных регионов России и зарубежья. Предполагается, что храм станет одним из самых посещаемых в Сибири и на Урале.

Епископы на вечерней службе

Проект храма разработали в 1995 году, к строительству приступили через пару лет, сообщает ГТРК «Алтай». Работы велись на пожертвования неравнодушных прихожан. Их у старообрядцев меньше, чем у основной ветви православия, поэтому храм строился с большим трудом. Архитектор старался придерживаться владимиро-суздальского архитектурного стиля, но не удержался от добавления индивидуальных особенностей. «Обычно уровень цоколя совпадал с уровнем пола. В данном случае цоколь опущен ниже, для того, чтобы идущий к храму ощущал на уровне подсознания, что он входит в небо», — рассказал изданию архитектор Алексей Синельников.

В 1995 году на месте будущего храма прошла служба

Всенощное бдение возглавил митрополит Московский и всея Руси Корнилий, сообщается на портале «Алтайский старообрядец». Ему сослужили преосвященные епископ Новосибирский и всея Сибири Силуян, епископ Томский Григорий и епископ Казахстанский Сава, а также восемь священников из разных приходов во главе с настоятелем храма протоиереем Николой Думновым, а также пять представителей диаконского чина. Большую часть песен канона на утрени заняло подхождение гостей и прихожан к иконе и св. Евангелию. Было отслужен полиелеос с двумя избранными псалмами, а Евангелие читалось дважды. В общей сложности вечерняя служба заняла восемь с половиной часов.

Освящение храма состоялось на следующий день после службы. Церковные чины утверждают, что это событие всероссийского масштаба. На литургию съехались прихожане и представители духовенства со всей России. Храм Покрова Пресвятой Богородицы далеко не единственный на Алтае, но теперь – самый знаменитый. «Сегодня, конечно, историческое событие. И я думаю, что из тех храмов, которых у нас больше 200, это будет один из основных храмов. Сотни, а может быть, тысячи старообрядцев, которые есть на Урале, будут сюда приходить, чтобы свои души очистить», — рассказал ГТРК «Алтай» Корнилий. Вскоре на храмовой территории появятся воскресная школа и музей.

Отметим, сейчас кроме старообрядческой общины Барнаула, приходы Русской Православной Старообрядческой Церкви имеются также в Бийске, Горно-Алтайске, Залесово, Благовещенке, Мульте Усть-Коксинского района. Существуют группы христиан-старообрядцев и во многих других районах Алтая.