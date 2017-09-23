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Главная Лента новостей Жители большого алтайского села замерзают из-за неторопливой смены поставщика с долгами

Жители большого алтайского села замерзают из-за неторопливой смены поставщика с долгами

26.09.2017 14:34

Жители села Шульгинка Советского района с приходом осенних холодов вынуждены отапливать свои дома, а также детский сад и школу обогревателями, чтобы дети могли хоть несколько часов в день посещать образовательные учреждения. Температура в помещениях не поднимается выше +17°С из-за проблем с котельной, однако, по словам шульгинцев, районная администрация не спешит решать вопрос с нарушением теплоснабжения.

Как рассказали ИА «Банкфакс» сельчане, ситуация с отсутствием тепла в домах и муниципальных учреждениях не меняется уже несколько дней. «Начиная с 21 сентября, когда столбик термометра резко опустился вниз, ни о какой подаче тепла в село речи даже не велось. Сейчас температура воздуха в жилых домах от +13°С до 15°С, то же самое можно увидеть в местной школе и детском саду. Школьники проводят на занятиях по два часа в день — уроки пришлось сократить, да и то бедным детям приходится сидеть в куртках. Что касается детского сада — он работает, каждый ведет ребенка в ледяное помещение на свой страх и риск. У кого-то просто нет возможности оставить детей дома, и они ведут в сад и несут с собой обогреватели. А что еще остается делать?» - пожаловались жители Шульгинки.

Они добавили, что не лучше обстоит дело и в местной больнице, где в последние несколько дней отопление поступало хотя бы в реанимационное отделение, однако на данный момент перестали толком отапливать и его. «У нас маленькие дети, у нас больные пенсионеры и инвалиды, что с ними-то будет? Мы оборвали уже все телефоны в районной администрации, но там только кормят завтраками. Сегодня вот пообещали привезти дизельный обогреватель, но его хоть бы на ночь хватило», - возмущены сельчане. Они пояснили, что проблема с подачей тепла заключается в том, что местная котельная имеет миллионные долги перед электроснабжающей организацией, в связи с чем ее до сих пор не могут запустить. Жители Шульгинки не стали дожидаться действий со стороны муниципалитета и напрямую обратились с жалобами в Мистройтранс Алтайского края, где их заверили, что специалисты уже разбираются с данным вопросом.

В пресс-службе регионального профильного министерства ИА «Банкфакс» в свою очередь уточнили, что им удалось связаться с главой администрации Советского района Александром Полковниковым, который заверил, что сейчас заключают последние договоры с энергетиками, и уже 27 сентября тепло поступит в дома жителей Шульгинки. На момент публикации поговорить с главой района не удалось, однако «Банкфаксу» по телефону ответил его заместитель Виктор Журавлев. Он пояснил, что теплоснабжающая организация ООО «Тепловик» в настоящее время меняет юридическую форму и становится муниципальным унитарным предприятием, с которым заново заключает договор администрация. Официально МУП приступит к работе 1 октября, однако чиновники уверены, что тепло в дома сельчан начнут подавать раньше. Г-н Журавлев не стал отрицать наличие крупной задолженности котельной за электричество, однако заверил, что и этот вопрос будет решен в ближайшее время.

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Комментарий

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Комментариев 15
Фишер Иван Яковлевич, г. Славгород

26.09.2017 15:03

Славгород тоже замерзает. Пора бы и применить власть.Кинцеля посадить,чтобы занимался городом, а не водочку жрать.
Мамонт

26.09.2017 15:34

Так и в Мамонтово не топят
Последнему

26.09.2017 16:00

Вам не привыкать....вымирать...
Яна

26.09.2017 16:33

Так и в Третьяках дубак. А потому что нечем топить: ни угля, ни того, куда этот уголь кидать. Зато глава администрации Каверин ходит важный как масленница - заручившись поддержкой края ждет коронации на очередной срок в кресле главы района. Ну может кто их нонешних министров к нам топить этой зимой приедет, а?
Рубцовчанин

26.09.2017 17:02

В Рубцовске закрыты многие детсады. В школе дети сидят в куртках Начало эксперимента по отоплению СГК , как всегда, неудачное
Feeler tits

26.09.2017 17:11

Интересно, почему МУП работает с октября если люди уже замерзают ?
Дедушка Бред

26.09.2017 18:09

Так ентот муп ещё весной сгородили когда главу назначили
честь имею

26.09.2017 18:12

Богданович . ведь так по всему краю.
nazailmanov

26.09.2017 18:23

Недавно наткнулся на блог чувака который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора, в начале не поверили, но решили с женой попробовать. Через неделю были в шоке от результата: помаленьку уходит пузо, вырисовываются кубики, подкачал спину, а жена убрала в талии пару сантиметров. Да и прикол что не надо ничего делать просто надел и включил, да и по времени всего 20 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог --- https://kachook.blogspot.com
Вольфсон Т.И.

26.09.2017 20:03

А мы в центре Барнаула и тоже мерзнем. Бойлерная,говорят,сломалась! Шутка дня!
Даааааа..

26.09.2017 20:07

Шипуново тоже в списке,мёрзнет школа детский сад и все остальные. SOS!!!!!!!.
СОСЕД

26.09.2017 21:27

ВВ тРЕТЬЯКОВСКОМ РАЙОНЕ ДЕТСКИЕ САДЫ, ШКОЛЫ НЕ ОТАПЛИВАЮТСЯ ДЕТИ МЕРЗНУТ, ПОБЫВАЛ Я НЕДАВНО У НИХ В ГОСТЯХ И ВЗЯЛСЯ ЗА ГОЛОВУ, КАКОЙ ТАМ ХАОС. И ВСЕ ТАМ ХОРОШО ПО ОТЧЕТАМ, ВСЮДУ ВРАНЬЕ.
дядя вася

26.09.2017 21:50

также в смоленском ложили, на отопительный сезон все кательные обесточены
Фишер Иван Яковлевич, г. Славгород

26.09.2017 22:05

Вся власть Карлина держится на вранье.это моё мнение.
Из Камня

26.09.2017 22:53

Камень замерзает!Найден врет в край о готовности фотографируя щебень вместо угля.Угля нет,электроэнергии нет,приволокли мутного инвестора у которого кроме желания обобрать жителей подняв тариф нет даже набора из поговорки про Латыша.Где губернатор,где прокуратура,где ЕР??