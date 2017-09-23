Жители большого алтайского села замерзают из-за неторопливой смены поставщика с долгами

Жители села Шульгинка Советского района с приходом осенних холодов вынуждены отапливать свои дома, а также детский сад и школу обогревателями, чтобы дети могли хоть несколько часов в день посещать образовательные учреждения. Температура в помещениях не поднимается выше +17°С из-за проблем с котельной, однако, по словам шульгинцев, районная администрация не спешит решать вопрос с нарушением теплоснабжения.

Как рассказали ИА «Банкфакс» сельчане, ситуация с отсутствием тепла в домах и муниципальных учреждениях не меняется уже несколько дней. «Начиная с 21 сентября, когда столбик термометра резко опустился вниз, ни о какой подаче тепла в село речи даже не велось. Сейчас температура воздуха в жилых домах от +13°С до 15°С, то же самое можно увидеть в местной школе и детском саду. Школьники проводят на занятиях по два часа в день — уроки пришлось сократить, да и то бедным детям приходится сидеть в куртках. Что касается детского сада — он работает, каждый ведет ребенка в ледяное помещение на свой страх и риск. У кого-то просто нет возможности оставить детей дома, и они ведут в сад и несут с собой обогреватели. А что еще остается делать?» - пожаловались жители Шульгинки.

Они добавили, что не лучше обстоит дело и в местной больнице, где в последние несколько дней отопление поступало хотя бы в реанимационное отделение, однако на данный момент перестали толком отапливать и его. «У нас маленькие дети, у нас больные пенсионеры и инвалиды, что с ними-то будет? Мы оборвали уже все телефоны в районной администрации, но там только кормят завтраками. Сегодня вот пообещали привезти дизельный обогреватель, но его хоть бы на ночь хватило», - возмущены сельчане. Они пояснили, что проблема с подачей тепла заключается в том, что местная котельная имеет миллионные долги перед электроснабжающей организацией, в связи с чем ее до сих пор не могут запустить. Жители Шульгинки не стали дожидаться действий со стороны муниципалитета и напрямую обратились с жалобами в Мистройтранс Алтайского края, где их заверили, что специалисты уже разбираются с данным вопросом.

В пресс-службе регионального профильного министерства ИА «Банкфакс» в свою очередь уточнили, что им удалось связаться с главой администрации Советского района Александром Полковниковым, который заверил, что сейчас заключают последние договоры с энергетиками, и уже 27 сентября тепло поступит в дома жителей Шульгинки. На момент публикации поговорить с главой района не удалось, однако «Банкфаксу» по телефону ответил его заместитель Виктор Журавлев. Он пояснил, что теплоснабжающая организация ООО «Тепловик» в настоящее время меняет юридическую форму и становится муниципальным унитарным предприятием, с которым заново заключает договор администрация. Официально МУП приступит к работе 1 октября, однако чиновники уверены, что тепло в дома сельчан начнут подавать раньше. Г-н Журавлев не стал отрицать наличие крупной задолженности котельной за электричество, однако заверил, что и этот вопрос будет решен в ближайшее время.