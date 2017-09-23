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Главная Лента новостей Администрация Барнаула закрывает автобусный маршрут № 39 из-за конфликта с перевозчиком

Администрация Барнаула закрывает автобусный маршрут № 39 из-за конфликта с перевозчиком

26.09.2017 15:28

Маршрут № 39 перестанет обслуживаться с 1 октября
Маршрут № 39 перестанет обслуживаться с 1 октября

Администрация Барнаула приняла решение временно закрыть автобусный маршрут № 39 в краевом центре из-за конфликта, возникшего с обслуживающим его перевозчиком — индивидуальным предпринимателем Евгением Падеровым. О приостановке работы маршрута сказано на сайте администрации краевого центра.

По решению чиновников, с 1 октября договор на оказание услуг по регулярным перевозкам пассажиров и багажа по автобусному маршруту № 39 с г-ном Падеровым будет расторгнут. Причина — неисполнение предпринимателем условий по соблюдению регулярности движения. После расторжения договора будет объявлен новый конкурс. Пока не определится победитель автобусы по маршруту № 39 ходить не будут.

Отметим, что сейчас в арбитражном суде рассматривается иск комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Барнаула к другому перевозчику — предпринимателю Григорию Фрею. Чиновники хотят через суд добиться прекращения действия его свидетельства на осуществление регулярных перевозок. Номер спорного маршрута в документах пока не указан. Согласно справочнику «Автобусный транспорт», г-н Фрей сейчас осуществляет перевозки по маршрутам № 47, 76 и 120.

Фото: 2ГИС

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Комментарий

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Комментариев 13
Переживающий

26.09.2017 15:52

Поражаюсь решениям администрации Барнаула…

В любом договоре имеется пункт о нарушениях условий договора, и какие санкции применяются к нарушителю…
Если в администрации имеются факты о несоблюдении регулярности движения, то на худой конец, примените санкции, в лучшем случае нужно, конечно, разговаривать с предпринимателем, выяснять причины…
Но, видимо в администрации не умеют (или не хотят) вести разговор, им проще принять решение – закрыть маршрут…

А кто-нибудь из администрации подумал о жителях, привыкших ездить именно этим маршрутом…
Или в администрации Барнаула вообще не думают о жителях… события последних дней говорят именно об этом…
гость

26.09.2017 15:53

Не соблюдают? По-моему, никакой регулярности движения ОТ в городе нет. Все ездят, как хотят. Надо на каждой остановке поставить расписание графика движения и указать круглосуточный телефон комитета по транспорту . Пассажир не дождался в 21-30 автобуса, звонит.
А так в Барнауле никто не следит за транспортниками.
Вот трамвайщики объявили о вечернем сокращении количества вагонов, а по сути, после двадцати часов кроме двойки и семерки теперь нет вообще никаких.
ремарка

26.09.2017 16:08

А 1 маршрут из-за нерегулярности перевозок, а конкретно раз в час, прикрыть не хотят? Или нельзяяяяя?
Оставьте в покое злосчастный 39 маршрут. Или отмените там льготы для пенсионеров.
гость

26.09.2017 16:12

В правительстве Алтайского края прошли обыски?
Банкфакс, прокачайте тему: http://politsib.ru/news/98602
Директор СССР

26.09.2017 16:17

Не хочет Женька носить деньги?
пассажиры

26.09.2017 16:58

а мы тут при чем? О нас подумали? Для кого общественный транспорт? Прикрывайте, когда альтернативный перевозчик будет.
nazailmanov

26.09.2017 18:26

Недавно наткнулся на блог чувака который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора, в начале не поверили, но решили с женой попробовать. Через неделю были в шоке от результата: помаленьку уходит пузо, вырисовываются кубики, подкачал спину, а жена убрала в талии пару сантиметров. Да и прикол что не надо ничего делать просто надел и включил, да и по времени всего 20 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог --- https://kachook.blogspot.com
гость

26.09.2017 18:33

Администрации нужно на маршрут поставить своего. Касплер-вот будущее пассажироперевозок Барнаула!!!! Все маршруты- Касплеру! Сколько он отвалит,интересно?!К конкурсу допустят пару фирмешек.Остальных отметут,как не подходящих под условия. И.... победитель известен.
Предпоследнему

26.09.2017 19:19

+100500,оральному лехе туда и надо!
Вольфсон Т.И.

26.09.2017 20:00

А мне какая разница! Касплер или кто другой? МНЕ НУЖЕН ТРАНСПОРТ и,чтобы не хамили и не калечили.
А то,недавно,шофер на 41 маршруте,буквально,закрыл двери перед людьми на остановке и придавил мужчину.Вынужден был остановиться от крика с двух сторон. И что?Даже не подумал извиниться,а еще и закричал,мол,чего стоите,глазеете.Он-опаздывает! Этот 41 маршрут- сразу был плохой и ничего за годы не меняется.
Очевидец

26.09.2017 20:22

Не поделились братцы вовремя, вот и вся причина свистопляски! А нерегулярность движения можно на любом маршруте зафиксировать, особенно после 20-00...
гость

26.09.2017 20:42

чинушки ,по их мнению, делают всё правильно. Как оно и повелось с давних времён - всё против народа и во вред ему. Чем больше вреда и пакости сделал чинушка тем он лучше , почёт и уважуха ему.Как то у нас всё через заднее место проходит.
доброжелатель

26.09.2017 21:04

№39 маршрут всегда был нерентабельный,на нём ранее работал другой перевозчик и он ушёл только потому что мало пассажиров и он возил воздух. Много дублирующих маршрутов ,так что без 39 можно спокойно обойтись или изменить схему движения. Поменяли 10 ку и она стала востребованной. А вот г-н Фрея давно надо раскулачивать, раздаёт за деньги выхода. Так на 47 работает сборная команда ,купили по одной газели ,маршрут не выиграют,а работать надо, вот и идут к благодетелю.Об этом знают все и в комитете и выше-Но ! В договорах прописано ,если закрываемость низкая,лишают лицензии-кроме Падерова можно у некоторых забрать их ,но опять НО !