Администрация Барнаула закрывает автобусный маршрут № 39 из-за конфликта с перевозчиком

Маршрут № 39 перестанет обслуживаться с 1 октября

Администрация Барнаула приняла решение временно закрыть автобусный маршрут № 39 в краевом центре из-за конфликта, возникшего с обслуживающим его перевозчиком — индивидуальным предпринимателем Евгением Падеровым. О приостановке работы маршрута сказано на сайте администрации краевого центра.

По решению чиновников, с 1 октября договор на оказание услуг по регулярным перевозкам пассажиров и багажа по автобусному маршруту № 39 с г-ном Падеровым будет расторгнут. Причина — неисполнение предпринимателем условий по соблюдению регулярности движения. После расторжения договора будет объявлен новый конкурс. Пока не определится победитель автобусы по маршруту № 39 ходить не будут.

Отметим, что сейчас в арбитражном суде рассматривается иск комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Барнаула к другому перевозчику — предпринимателю Григорию Фрею. Чиновники хотят через суд добиться прекращения действия его свидетельства на осуществление регулярных перевозок. Номер спорного маршрута в документах пока не указан. Согласно справочнику «Автобусный транспорт», г-н Фрей сейчас осуществляет перевозки по маршрутам № 47, 76 и 120.