Администрация Барнаула закрывает автобусный маршрут № 39 из-за конфликта с перевозчиком

26.09.2017 15:28
Администрация Барнаула приняла решение временно закрыть автобусный маршрут № 39 в краевом центре из-за конфликта, возникшего с обслуживающим его перевозчиком — индивидуальным предпринимателем Евгением Падеровым. О приостановке работы маршрута сказано на сайте администрации краевого центра.
По решению чиновников, с 1 октября договор на оказание услуг по регулярным перевозкам пассажиров и багажа по автобусному маршруту № 39 с г-ном Падеровым будет расторгнут. Причина — неисполнение предпринимателем условий по соблюдению регулярности движения. После расторжения договора будет объявлен новый конкурс. Пока не определится победитель автобусы по маршруту № 39 ходить не будут.
Отметим, что сейчас в арбитражном суде рассматривается иск комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Барнаула к другому перевозчику — предпринимателю Григорию Фрею. Чиновники хотят через суд добиться прекращения действия его свидетельства на осуществление регулярных перевозок. Номер спорного маршрута в документах пока не указан. Согласно справочнику «Автобусный транспорт», г-н Фрей сейчас осуществляет перевозки по маршрутам № 47, 76 и 120.
Фото: 2ГИС
26.09.2017 15:52
В любом договоре имеется пункт о нарушениях условий договора, и какие санкции применяются к нарушителю…
Если в администрации имеются факты о несоблюдении регулярности движения, то на худой конец, примените санкции, в лучшем случае нужно, конечно, разговаривать с предпринимателем, выяснять причины…
Но, видимо в администрации не умеют (или не хотят) вести разговор, им проще принять решение – закрыть маршрут…
А кто-нибудь из администрации подумал о жителях, привыкших ездить именно этим маршрутом…
Или в администрации Барнаула вообще не думают о жителях… события последних дней говорят именно об этом…
26.09.2017 15:53
А так в Барнауле никто не следит за транспортниками.
Вот трамвайщики объявили о вечернем сокращении количества вагонов, а по сути, после двадцати часов кроме двойки и семерки теперь нет вообще никаких.
26.09.2017 16:08
Оставьте в покое злосчастный 39 маршрут. Или отмените там льготы для пенсионеров.
26.09.2017 16:12
Банкфакс, прокачайте тему: http://politsib.ru/news/98602
26.09.2017 16:17
26.09.2017 16:58
26.09.2017 18:26
26.09.2017 18:33
26.09.2017 19:19
26.09.2017 20:00
А то,недавно,шофер на 41 маршруте,буквально,закрыл двери перед людьми на остановке и придавил мужчину.Вынужден был остановиться от крика с двух сторон. И что?Даже не подумал извиниться,а еще и закричал,мол,чего стоите,глазеете.Он-опаздывает! Этот 41 маршрут- сразу был плохой и ничего за годы не меняется.
26.09.2017 20:22
26.09.2017 20:42
26.09.2017 21:04