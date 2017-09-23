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Главная Лента новостей 2500 лет забвения: археологи наткнулись на «скифское» погребение близ Белокурихи

2500 лет забвения: археологи наткнулись на «скифское» погребение близ Белокурихи

26.09.2017 16:31

Место раскопок
Место раскопок

Рядом с Белокурихой завершились археологические раскопки древнего захоронения. Археологи обнаружили нетронутыми погребения, которые относятся к так называемой «пазырыкской культуре» (VI-IV века до н. э.). Информация выложена на портале «Бийский округ».

Раскопки продолжались большую часть сентября неподалеку от города-курорта, рядом с улицей Центральной (бывшая Ульяновка). Экспедиция специалистов из Алтайского госуниверситета под руководством ведущего научного сотрудника лаборатории междисциплинарного изучения археологии Алтая и Западной Сибири Дмитрия Папина обнаружила захоронение ранних скифов пазырыкской культуры. Оно датировано серединой I тысячелетия до н. э. Ранее в предгорьях Алтайского края археологам практически не попадались аналогичные погребения.

Магнитометрическая разведка
Магнитометрическая разведка

Участок раскопа площадью 200 кв. м был выявлен после разведки, проведенной в начале 2017 года. Данные работы проводились АО «Курорт Белокуриха» с целью строительства опор ЛЭП для туркластера «Белокуриха-2».

Всего на раскопках были заняты восемь человек. «Мы выбираем землю до материка, слоя грунта, который связан с концом плейстоцена – началом голоцена (12-15 тысяч лет до н. э.). Убирается весь гумус, культурные напластования», - пояснил старший научный сотрудник лаборатории междисциплинарного изучения археологии Алтая и Западной Сибири АлтГУ Александр Федорук.

Часть каменной кладки
Часть каменной кладки

Как сообщил Дмитрий Папин, главное захоронение - с каменной выкладкой примерно 8 м в диаметре - принадлежало взрослой женщине: видимо, знатной представительнице рода. С нею были сопутствующие предметы — керамический кувшин и фрагменты украшений. Кроме того, в культурном слое участка найдены каменные изделия и бронзовое шило. Отметим, изначально был виден только небольшой фрагмент кладки, остальная часть находилась под грунтовой дорогой. Камня, из которого она выложена, в этих местах нет.

Рядом с главным захоронением были найдены еще четыре, принадлежавшие, видимо, менее знатным членам рода. Среди них два детских, одно женское и одно мужское. Погребения оказались нетронутыми. В отдельных местах на поверхности можно увидеть фрагменты керамики. Известно, что неподалеку от места раскопок обнаружены следы поселения, в будущем планируется превратить его в доступный для туристов объект. К слову, археологи утверждают, что данные погребения не содержат украшений из драгоценных металлов и камней.

Фото: biysk-ok.ru

Справка:

Пазырыкская культура — археологическая культура железного века (VI—III века до н. э.), основные находки предметов сделаны в Горном Алтае. Носители этой культуры обитали на смежных территориях Казахстана, России (плато Улаган, Укок) и Монголии. Культура выявлена в 1865 году. Свое название получила по памятнику в урочище Пазырык долины реки Большой Улаган близ села Балыктуюль, где в 1929 году были раскопаны усыпальницы племенной знати.

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