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Главная Лента новостей Юный барнаулец пропал без вести на пути в Новосибирскую область

Юный барнаулец пропал без вести на пути в Новосибирскую область

28.09.2017 09:54

Ориентировка на пропавшего
Ориентировка на пропавшего

Волонтеры отряда «Лиза Алерт» «ВКонтакте» объявили о поисках 19-летнего жителя Барнаула Никиты Конкина, который 31 августа текущего года ушел из дома, и пропал без вести. Родственники подозревают, что юноша может находиться в Новосибирской области.

Как уточнили активисты, рост молодого парня 176-178 см, он имеет худощавое телосложение, темно-русые короткие волосы и глаза темного цвета. В день исчезновения на барнаульце были белая толстовка с капюшоном, ярко-желтая кепка с надписью, темные джинсы и белые кроссовки. Насколько известно, пропавший ранее не уходил из дома, поэтому близкие весьма обеспокоены его продолжительным отсутствием.

Представители поискового отряда обращаются ко всем, кому что-либо известно о пропавшем Никите Конкине, с просьбой сообщить об этом по телефонам: 01 (102) или 8 800 700 54 52 (звонок бесплатный).

Фото: «Лиза Алерт» «ВКонтакте»

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