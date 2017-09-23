Житель Новоалтайска едва не погиб от рук несостоявшегося зятя

Новоалтайский межрайонный следственный отделом СКР по Алтайскому краю расследует уголовное дело в отношении 20-летнего юноши. Его обвиняют в покушении на убийство отца своей бывшей девушки, сказано на сайте управления.

Следствие установило, что обвиняемый проживал в Алтайском крае, но недавно переехал в другой регион. В сентябре 2017 года он вернулся в Новоалтайск с целью отомстить своей возлюбленной, которая прекратила с ним отношения. 13 сентября молодой человек пришел в дом бывшей пассии и напал на ее отца. Парень нанес 51-летнему мужчине множество ножевых ранений. Потерпевшему удалось выжить только потому, что на его призывы о помощи выбежали соседи и уняли напавшего.

По ходатайству следователя несостоявшегося зятя заключили под стражу. В настоящее время следствие проводит сбор и закрепление доказательств. Расследование уголовного дела продолжается.