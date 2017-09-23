×

Электронная почта

Пароль


×

Электронная почта

×

Электронная почта

Имя пользователя

Пароль

Повтор пароля

×

Имя

Электронная почта

Сообщение

Календарь
/ /
Без комментариев

Прощание с «Изумрудным»

17 |
Есть мнение
«Честность тоже надо показывать»: профессиональные зрители распробовали «выборный» продукт алтайских журналистов
13
Разговор
Андрей Лихторович, адвокат

Андрей Лихторович, адвокат

«Я делаю наброски для мемуаров»

105

Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите:

Система Orphus

Имена официальных претендентов на пост мэра Бийска станут известны в ноябре
Спортшкола по плаванию «Обь» откроет филиалы в Заринске и Камне-на-Оби
АПИ откроет рабочий сезон первым Харвестом
200 лучших добровольцев страны встретились сегодня в краевой столице


Резонанс
Темы недели
После «бунта» в барнаульском штабе Алексея Навального назначен новый координатор
110 |
Конфликт барнаульских школьников и учителя «уходит» на экспертизу
70
В блогах
Анна Якушева

23.09.2017

Анна Якушева

руководитель пресс-службы Алтайского Заксобрания

О ситуации с Вадимом Жигульским

36
Анна Адамайтес

22.09.2017

Анна Адамайтес

заместитель главного редактора «Комсомольская правда Барнаул»

Кто сможет дочитать до конца...

31
Станислав Москаленко

20.09.2017

Станислав Москаленко

журналист, блогер

28 сентября истечет срок полномочий Думы Бийска VI созыва

14
Loading...
Пластическая хирургия
Главная Лента новостей Алтайский бизнесмен лишился крупной суммы денег в погоне за зарубежным инвестором

Алтайский бизнесмен лишился крупной суммы денег в погоне за зарубежным инвестором

29.09.2017 09:22

Житель Чемала, искавший бизнес-партнера для налаживания производства, стал жертвой мошенника-иностранца. Сельчанин потерял почти 800 тысяч рублей, сообщают «Новости Горного Алтая».

По сведениям источника, тем самым «инвестором» является довольно известный в Сети персонаж Иоахим Блэр. Он рассылает предпринимателям письма с предложениями о сотрудничестве, представляясь человеком из нефтяного бизнеса. Г-н Блэр заявляет, что заработал много денег, у него есть свободные для инвестиций средства, которые он хотел бы вложить в перспективные коммерческие проекты. Чаще всего письма приходят с адреса электронной почты Joachim.blair@aol.com. Предприниматели вступают в диалог по электронной почте, а также связываются через Skype. Контактные телефоны Блэра зарегистрированы в Швеции (код +46) или Перу (+51). По-видимому, данный человек или группа людей используют для общения интернет-переводчик.

Стандартное письмо от Иоахима Блэра:

Спасибо за ваш ответ на мою электронную почту. Краткая информация обо мне. Меня зовут Иоахим Блэр. Я из Германии. Я частное лицо и инвестор. Первый раз хочет инвестировать в бизнес. Инвестиционных условиях долевого участия (50/50 % доли прибыли в течение пяти лет). Я хотел бы изучить ваш бизнес-план. Однако в вашем предложении я бы некоторые моменты уточнить. 1. Сколько стоит ваш базовый капитал? 2. На какой срок вы искать инвесторов. 3. Я должен приехать в вашу страну, чтобы подписать деловой контракт или можно сделать удаленно? 4. Имеет ли Ваша компания лицензию? Если да, не могли бы вы отправить мне на проверку? 5. Как правила налогообложения? 6. Какова моя обязанность? С почтением Ваш Блэр.

Во время переписки и переговоров «инвестор» усыпляет бдительность предпринимателей и убеждает их в искренности своих намерений. Чтобы подтвердить всю серьезность предстоящей инвестиционной сделки, он присылает оформленный на имя предпринимателя «чек» (либо его скан) на различные крупные суммы, исчисляемые сотнями тысяч долларов США. Единственный нюанс – деньги с чека можно перевести только в зарубежный банк, а за открытие счета, на который они будут зачислены, нужно заплатить. Для того, чтобы убедить сотрудников банка в легальности происхождения средств и в серьезности намерений предпринимателя, необходимо внести некую серьезную сумму на якобы открываемый счет. Само собой, уверяет мошенник, эти средства можно будет в тот же день снять обратно или оставить на счету – на усмотрение жертвы. Счета предлагают «открывать» в крупных банках, названия которых на слуху – HSBC, JPMorgan Chase, Bank of America, Crédit Agricole, Deutsche Bank и т.п.

Очередной жертвой мошенника стал чемальский бизнесмен, который опубликовал в Сети объявление о поиске заграничных партнеров для налаживания производства. На его призыв и откликнулся тот самый Иоахим Блэр. По электронной почте чемалец отправил Блэру свои документы, получив взамен «чек» на $250 тысяч. Для открытия счета в Bank of America требовалось лишь перевести $11 755. Будучи уверенным, что вскоре получит огромные инвестиции, бизнесмен перевел около 800 тысяч рублей на счет банка. На этом его дальнейшие взаимоотношения с Блэром закончились, «инвестор» просто исчез.

В настоящее время полицейские проводят проверку по заявлению жителя Чемала о мошенническом хищении. При этом, как утверждает источник, поисковики по запросу Joachim.blair@aol.com выдают данные о том, что сейчас ряд российских предпринимателей продолжают вести с ним переписку и рассчитывают получить серьезные инвестиции в свой бизнес.

* Администрация сайта не несет ответственности за содержание
сообщений, публикуемых в комментариях к материалам.

Имя

Вы также можете авторизоваться для комментирования или использовать свой профиль «ВКонтакте» или Facebook.

Комментарий

{{message}}
{{error}}
Комментариев 2
Прохожий

29.09.2017 11:07

НЕ перевелись дураки на земле русской.
гость

29.09.2017 12:12

Кликуха его -кум, не?