Алтайский бизнесмен лишился крупной суммы денег в погоне за зарубежным инвестором

Житель Чемала, искавший бизнес-партнера для налаживания производства, стал жертвой мошенника-иностранца. Сельчанин потерял почти 800 тысяч рублей, сообщают «Новости Горного Алтая».

По сведениям источника, тем самым «инвестором» является довольно известный в Сети персонаж Иоахим Блэр. Он рассылает предпринимателям письма с предложениями о сотрудничестве, представляясь человеком из нефтяного бизнеса. Г-н Блэр заявляет, что заработал много денег, у него есть свободные для инвестиций средства, которые он хотел бы вложить в перспективные коммерческие проекты. Чаще всего письма приходят с адреса электронной почты Joachim.blair@aol.com. Предприниматели вступают в диалог по электронной почте, а также связываются через Skype. Контактные телефоны Блэра зарегистрированы в Швеции (код +46) или Перу (+51). По-видимому, данный человек или группа людей используют для общения интернет-переводчик.

Стандартное письмо от Иоахима Блэра: Спасибо за ваш ответ на мою электронную почту. Краткая информация обо мне. Меня зовут Иоахим Блэр. Я из Германии. Я частное лицо и инвестор. Первый раз хочет инвестировать в бизнес. Инвестиционных условиях долевого участия (50/50 % доли прибыли в течение пяти лет). Я хотел бы изучить ваш бизнес-план. Однако в вашем предложении я бы некоторые моменты уточнить. 1. Сколько стоит ваш базовый капитал? 2. На какой срок вы искать инвесторов. 3. Я должен приехать в вашу страну, чтобы подписать деловой контракт или можно сделать удаленно? 4. Имеет ли Ваша компания лицензию? Если да, не могли бы вы отправить мне на проверку? 5. Как правила налогообложения? 6. Какова моя обязанность? С почтением Ваш Блэр.

Во время переписки и переговоров «инвестор» усыпляет бдительность предпринимателей и убеждает их в искренности своих намерений. Чтобы подтвердить всю серьезность предстоящей инвестиционной сделки, он присылает оформленный на имя предпринимателя «чек» (либо его скан) на различные крупные суммы, исчисляемые сотнями тысяч долларов США. Единственный нюанс – деньги с чека можно перевести только в зарубежный банк, а за открытие счета, на который они будут зачислены, нужно заплатить. Для того, чтобы убедить сотрудников банка в легальности происхождения средств и в серьезности намерений предпринимателя, необходимо внести некую серьезную сумму на якобы открываемый счет. Само собой, уверяет мошенник, эти средства можно будет в тот же день снять обратно или оставить на счету – на усмотрение жертвы. Счета предлагают «открывать» в крупных банках, названия которых на слуху – HSBC, JPMorgan Chase, Bank of America, Crédit Agricole, Deutsche Bank и т.п.

Очередной жертвой мошенника стал чемальский бизнесмен, который опубликовал в Сети объявление о поиске заграничных партнеров для налаживания производства. На его призыв и откликнулся тот самый Иоахим Блэр. По электронной почте чемалец отправил Блэру свои документы, получив взамен «чек» на $250 тысяч. Для открытия счета в Bank of America требовалось лишь перевести $11 755. Будучи уверенным, что вскоре получит огромные инвестиции, бизнесмен перевел около 800 тысяч рублей на счет банка. На этом его дальнейшие взаимоотношения с Блэром закончились, «инвестор» просто исчез.

В настоящее время полицейские проводят проверку по заявлению жителя Чемала о мошенническом хищении. При этом, как утверждает источник, поисковики по запросу Joachim.blair@aol.com выдают данные о том, что сейчас ряд российских предпринимателей продолжают вести с ним переписку и рассчитывают получить серьезные инвестиции в свой бизнес.