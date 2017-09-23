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Главная Лента новостей Оперативники спустя 14 лет задержали славгородца, виновного в громком убийстве с сожжением

Оперативники спустя 14 лет задержали славгородца, виновного в громком убийстве с сожжением

29.09.2017 10:29

В Яровом перед судом предстал 33-летний житель Славгорода, которого обвиняют в жестоком убийстве знакомого. Преступление он совершил 14 лет назад на городском полигоне ТБО, но все это время ему удавалось скрываться, следует из сообщения СУ СКР по Алтайскому краю.

Следствие установило, что в начале июля 2003 года обвиняемый решил выяснить отношения со своим знакомым на территории городского полигона твердых бытовых отходов в Яровом. Конфликт между мужчинами случился из-за того, что обвиняемый подозревал 35-летнего приемщика металла в обмане. В ходе ссоры мужчина до полусмерти избил потерпевшего, а после положил его в кострище. Избитый приемщик нашел в себе силы выбраться из огня, однако от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия.

Долгие годы преступника не могли установить, но спустя 14 лет убийство все же удалось раскрыть. В настоящее время уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения его по существу.

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Комментарий

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Комментариев 3
Гость

29.09.2017 10:31

Явку с повинной кто то написал . Вот и раскрыли.
Гость

29.09.2017 10:56

Может быть не написал, а выбили?
Для 10:56

29.09.2017 12:28

Ну да , поймали наконец то и "уговорили" дать признательные показания. Если свидетелей не было , то только его показания основа обвинения.