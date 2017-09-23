Оперативники спустя 14 лет задержали славгородца, виновного в громком убийстве с сожжением

В Яровом перед судом предстал 33-летний житель Славгорода, которого обвиняют в жестоком убийстве знакомого. Преступление он совершил 14 лет назад на городском полигоне ТБО, но все это время ему удавалось скрываться, следует из сообщения СУ СКР по Алтайскому краю.

Следствие установило, что в начале июля 2003 года обвиняемый решил выяснить отношения со своим знакомым на территории городского полигона твердых бытовых отходов в Яровом. Конфликт между мужчинами случился из-за того, что обвиняемый подозревал 35-летнего приемщика металла в обмане. В ходе ссоры мужчина до полусмерти избил потерпевшего, а после положил его в кострище. Избитый приемщик нашел в себе силы выбраться из огня, однако от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия.

Долгие годы преступника не могли установить, но спустя 14 лет убийство все же удалось раскрыть. В настоящее время уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения его по существу.