Счетная палата нашла «неправильную» экономию на сиротах, дорогах и больницах на Алтае

Счетная палата России выявила нарушения при исполнении региональных консолидированных бюджетов в Республике Алтай. В частности, в регионе снизились расходы на собственные полномочия по итогам 2016-го и истекшего периода 2017 года. Сэкономить власти решили на финансировании строительства соцобъектов и дорог, жилья для детей-сирот, обеспечении медпомощи, сказано на сайте Счетной палаты.

Коллегия Счетной палаты Российской Федерации под председательством Татьяны Голиковой рассмотрела результаты проверки отчетов об исполнении бюджетов Республики Алтай и Камчатского края, в которых доля дотаций из федерального бюджета в течение двух из трех последних отчетных финансовых лет превышала 40 % объема собственных доходов консолидированного бюджета. То есть, федеральный орган решил проверить, на что тратятся федеральные деньги.

В итоге выяснилось, что средства расходуются неэффективно, наиболее серьезные претензии ведомство предъявило к Республике Алтай. Так, в региона расходына испольнение собственных полномочий снизились на 4 % (с 9,2 млрд рублей в 2015 году до 8,9 млрд рублей в 2016 году). При этом объем недостающих средств в 2016 и 2017 годах составил 2 млрд рублей (по оценке региона). При этом правительством Республики Алтай не в полной мере выполняются обязательства по обеспечению жильем детей-сирот. Темпы не соответствуют темпам прироста численности нуждающихся, из-за чего очередь растет, а срок ожидания уже сейчас превышает пять лет. Целевой показатель, установленный госпрограммой, не достигнут.

Проверка также показала, что в результате недофинансирования в 2016 и 2017 годах Республикой Алтай были занижены нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи за счет средств республиканского бюджета по сравнению с федеральными нормативами. По сравнению с 2015 годом объем оказанной медпомощи в рамках ОМС сократился на 295,2 тысяч случаев, а доля расходов на оплату труда за счет ОМС сократилась по сравнению с 2015 годом с 67 % до 65,7 %. Отмечен рост расходов медицинских организаций Республики Алтай за счет платных медицинских услуг – на 57 млн рублей, что может свидетельствовать о замещении части бесплатной медицинской помощи платной.

Кроме того, в ходе проверки были выявлены различные нарушения, свидетельствующие о «низком уровне финансового менеджмента в проверяемых регионах», ошибки, носящие системный характер, в том числе «отсутствие контроля со стороны органов исполнительной власти регионов за деятельностью подведомственных организаций», отмечает Счетная палата.

Информация о выявленных нарушениях направлена в правительства Республики Алтай и Камчатского края, а также в Минфин РФ.