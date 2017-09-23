×

Электронная почта

Пароль


×

Электронная почта

×

Электронная почта

Имя пользователя

Пароль

Повтор пароля

×

Имя

Электронная почта

Сообщение

Календарь
/ /
Без комментариев

Прощание с «Изумрудным»

17 |
Есть мнение
«Честность тоже надо показывать»: профессиональные зрители распробовали «выборный» продукт алтайских журналистов
13
Разговор
Андрей Лихторович, адвокат

Андрей Лихторович, адвокат

«Я делаю наброски для мемуаров»

105

Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите:

Система Orphus

Имена официальных претендентов на пост мэра Бийска станут известны в ноябре
Спортшкола по плаванию «Обь» откроет филиалы в Заринске и Камне-на-Оби
АПИ откроет рабочий сезон первым Харвестом
200 лучших добровольцев страны встретились сегодня в краевой столице


Резонанс
Темы недели
После «бунта» в барнаульском штабе Алексея Навального назначен новый координатор
110 |
Конфликт барнаульских школьников и учителя «уходит» на экспертизу
70
В блогах
Анна Якушева

23.09.2017

Анна Якушева

руководитель пресс-службы Алтайского Заксобрания

О ситуации с Вадимом Жигульским

36
Анна Адамайтес

22.09.2017

Анна Адамайтес

заместитель главного редактора «Комсомольская правда Барнаул»

Кто сможет дочитать до конца...

31
Станислав Москаленко

20.09.2017

Станислав Москаленко

журналист, блогер

28 сентября истечет срок полномочий Думы Бийска VI созыва

14
Loading...
Пластическая хирургия
Главная Лента новостей Счетная палата нашла «неправильную» экономию на сиротах, дорогах и больницах на Алтае

Счетная палата нашла «неправильную» экономию на сиротах, дорогах и больницах на Алтае

29.09.2017 10:56

Счетная палата России выявила нарушения при исполнении региональных консолидированных бюджетов в Республике Алтай. В частности, в регионе снизились расходы на собственные полномочия по итогам 2016-го и истекшего периода 2017 года. Сэкономить власти решили на финансировании строительства соцобъектов и дорог, жилья для детей-сирот, обеспечении медпомощи, сказано на сайте Счетной палаты.

Коллегия Счетной палаты Российской Федерации под председательством Татьяны Голиковой рассмотрела результаты проверки отчетов об исполнении бюджетов Республики Алтай и Камчатского края, в которых доля дотаций из федерального бюджета в течение двух из трех последних отчетных финансовых лет превышала 40 % объема собственных доходов консолидированного бюджета. То есть, федеральный орган решил проверить, на что тратятся федеральные деньги.

В итоге выяснилось, что средства расходуются неэффективно, наиболее серьезные претензии ведомство предъявило к Республике Алтай. Так, в региона расходына испольнение собственных полномочий снизились на 4 % (с 9,2 млрд рублей в 2015 году до 8,9 млрд рублей в 2016 году). При этом объем недостающих средств в 2016 и 2017 годах составил 2 млрд рублей (по оценке региона). При этом правительством Республики Алтай не в полной мере выполняются обязательства по обеспечению жильем детей-сирот. Темпы не соответствуют темпам прироста численности нуждающихся, из-за чего очередь растет, а срок ожидания уже сейчас превышает пять лет. Целевой показатель, установленный госпрограммой, не достигнут.

Проверка также показала, что в результате недофинансирования в 2016 и 2017 годах Республикой Алтай были занижены нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи за счет средств республиканского бюджета по сравнению с федеральными нормативами. По сравнению с 2015 годом объем оказанной медпомощи в рамках ОМС сократился на 295,2 тысяч случаев, а доля расходов на оплату труда за счет ОМС сократилась по сравнению с 2015 годом с 67 % до 65,7 %. Отмечен рост расходов медицинских организаций Республики Алтай за счет платных медицинских услуг – на 57 млн рублей, что может свидетельствовать о замещении части бесплатной медицинской помощи платной.

Кроме того, в ходе проверки были выявлены различные нарушения, свидетельствующие о «низком уровне финансового менеджмента в проверяемых регионах», ошибки, носящие системный характер, в том числе «отсутствие контроля со стороны органов исполнительной власти регионов за деятельностью подведомственных организаций», отмечает Счетная палата.

Информация о выявленных нарушениях направлена в правительства Республики Алтай и Камчатского края, а также в Минфин РФ.

* Администрация сайта не несет ответственности за содержание
сообщений, публикуемых в комментариях к материалам.

Имя

Вы также можете авторизоваться для комментирования или использовать свой профиль «ВКонтакте» или Facebook.

Комментарий

{{message}}
{{error}}
Комментариев 3
Ну

29.09.2017 12:14

вот выявили, а на ком еще экономить. Прогрессивны налог на олигархов вводить нельзя, остаются только те на ком можно.
Переживающий

29.09.2017 12:42

И когда же счетная палата России обратит внимание на Алтайский край…
Я думаю, нашли бы еще поболе, чем в республике Алтай….
детский сад

29.09.2017 12:47

Специально льют грязь на соседа,чтобы их работу не обсуждали! Не рой яму соседу, может получится, что сам в ней утонешь!