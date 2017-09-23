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Главная Лента новостей Барнаульский активист-любитель месяцами пытается натравить чиновников на мусор

Барнаульский активист-любитель месяцами пытается натравить чиновников на мусор

29.09.2017 13:28

В столь ужасном состоянии пустырь находился в начале сентября
В столь ужасном состоянии пустырь находился в начале сентября

Барнаульский пенсионер-активист Виктор Устюгов, который как юрист участвовал в ряде споров на территории Алтайского края, нашел нового противника. Теперь это бесхозные гаражи у его дома по проспекту Комсомольскому, 104 «В» и кучи мусора, которые остаются после их сноса. Г-н Устюгов хочет заставить городских чиновников разгрести отходы, и те даже уверяют, что в ближайший месячник чистоты наведут порядок, но общественник требует конкретную дату и не верит голословным обещаниям.

На участке осталось несколько гаражей и заросли конопли, которой интересуются наркоманы
На участке осталось несколько гаражей и заросли конопли, которой интересуются наркоманы

Виктор Устюгов впервые обратился к городским властям с просьбой навести порядок на пустыре, прилегающем к его дому, в апреле 2017 года. Он указал, что на участке, который не является придомовой территорией и потому выходит за рамки ответственности управляющей компании, организована бесконтрольная свалка, на нем же установлено несколько гаражей, официально не поставленных на учет и потому подлежащих сносу. Власти достаточно оперативно отреагировали на его просьбу: первый замглавы администрации Центрального района по ЖКХ Анатолий Панченко в ответе указал, что к 27 мая студенты совместно с администрацией проведут на пустыре экологическую акцию и наведут порядок.

Акция прошла, но ее результат не устроил пенсионера. «Лучше бы просто убрали территорию, без всяких экологических и других акций. А то убрали кое-где мусор в пластиковые мешки (там еще осталось много мусора), сложили мешки у обочины дороги (но не увезли), и все, акция окончена», — написал г-н Устюгов главе администрации Барнаула Сергею Дугину по итогам уборки. Он заявил, что ответ чиновников администрации Центрального района считает отпиской, а выполненную уборку — некачественной. Кроме того, он раскритиковал г-на Панченко: «Хитрый-прехитрый Панченко позвонил предпринимателю Хошабаеву, здание которого примыкает к пустырю, и попросил или потребовал, чтобы он вывез мусор и очистил территорию».

Состояние пустыря у дома не дает покоя Виктору Устюгову
Состояние пустыря у дома не дает покоя Виктору Устюгову

Между тем администрация Центрального района по жалобе Виктора Устюгова решила демонтировать «временные сооружения» — гаражи. За пару месяцев удалось снести 10 боксов из 14-и, причем у одного из собственников еще не истек договор аренды, поэтому обязать его освободить землю было нельзя. Из-за этого пенсионер вновь проявил настойчивость и выяснил, что один из оставшихся гаражей принадлежит его бывшему соседу г-ну Переверзеву, который из принципа отказался самостоятельно сносить бокс. «Убедительно прошу: поломайте Переверзеву его неправильный принцип», — пишет Виктор Устюгов чиновникам.

Наиболее замусоренный уголок
Наиболее замусоренный уголок

7 июля на пустыре прошла уже очередная экологическая акция — отряд «Зеленая волна» вновь собрал весь накопившийся мусор. Представители администрации сообщили, что участок можно было бы включить в проект «Формирование комфортной городской среды» и обустроить на его месте, к примеру, сквер. Однако никто из жильцов дома с такой инициативой не выступил, поэтому в 2017 году облагораживать территорию не будут. На пустыре осталось лишь несколько гаражей. Чиновники указывают, что пока снести их нельзя, так как не установлены собственники. Первый замглавы администрации Барнаула по дорожно-благоустроительному комплексу Анатолий Воронков предложил активисту-любителю подать заявку на благоустройство по программе на 2018 год. Но у пенсионера уже был свой план. В очередной раз он написал обращение, на этот раз в УМВД по Барнаулу. Виктор Устюгов пожаловался на участкового, который, по его мнению, не следит за пустырем, на котором собираются сомнительные лица для распития спиртного. В результате в отношении стража порядка была назначена проверка. На вопрос БФ о том, почему за порядком на пустыре в доме не следят сообща, не убирают мусор, если это, как заявил активист, не устраивает большинство жильцов, Виктор Устюгов безапелляционно заявил, что «людям ничего не надо».

Фото: Виктор Устюгов

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Комментарий

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Комментариев 7
McSmall

29.09.2017 13:57

И смех и грех! И дед выглядит склочником и дураком, и грязища, и вообще Света где-то заблудилась) Света, ау!
поздравляем мэрию

29.09.2017 14:05

у них новый зам антон воронков
Переживающий

29.09.2017 14:48

McSmall писал(а):
И дед выглядит склочником и дураком, и грязища


И почему дед выглядит склочником и дураком, не потому ли, что хочет жить в чистом городе…
Да, равнодушных жителей сегодня много… но и неравнодушных немало… к ним и относится Виктор Устюгов…
Прекрасно понимаю Виктора, у нас почти все городские субботники так проходят, уберут мусор в мешки, которые потом стоят никому не нужные, никем не убранные, мусор из мешков вновь на улицах города… а в мэрии отчитались… кто-то даже премии получил… а мусор…. кому он нужен… пусть дальше ветром разносит по городу….субботник прошел…

А что касается проекта «Формирование комфортной городской среды», то ведь этот проект осуществляется не только за счет бюджета, но и с привлечением денежных средств жителей, подавших заявку….
А почему администрация города просто не может навести порядок без привлечения скудных доходов горожан, только за счет средств городского бюджета….тем более в бюджете на эти цели денежные средства выделены….
McSmall

29.09.2017 15:13

Так я деда-склочника поддерживаю!) Меня и самого скандалистом считают)))
М. Горький

29.09.2017 19:43

первый замглавы администрации Центрального района по ЖКХ Анатолий Панченко в ответе указал, что к 27 мая студенты совместно с администрацией проведут на пустыре экологическую акцию и наведут порядок.

Хотел бы я посмотреть на это Маппет-шоу: подневольные рабы- студенты и их плантаторы из администрации. Панченко ещё та - бестолочь! Из его ответов можно было бы воссоздать альманах "Вокруг света". Такие клоуны только дискредитируют власть...
andreuslov

29.09.2017 19:58

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