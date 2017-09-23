×

Электронная почта

Пароль


×

Электронная почта

×

Электронная почта

Имя пользователя

Пароль

Повтор пароля

×

Имя

Электронная почта

Сообщение

Календарь
/ /
Без комментариев

Прощание с «Изумрудным»

17 |
Есть мнение
«Честность тоже надо показывать»: профессиональные зрители распробовали «выборный» продукт алтайских журналистов
13
Разговор
Андрей Лихторович, адвокат

Андрей Лихторович, адвокат

«Я делаю наброски для мемуаров»

105

Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите:

Система Orphus

Имена официальных претендентов на пост мэра Бийска станут известны в ноябре
Спортшкола по плаванию «Обь» откроет филиалы в Заринске и Камне-на-Оби
АПИ откроет рабочий сезон первым Харвестом
200 лучших добровольцев страны встретились сегодня в краевой столице


Резонанс
Темы недели
После «бунта» в барнаульском штабе Алексея Навального назначен новый координатор
110 |
Конфликт барнаульских школьников и учителя «уходит» на экспертизу
70
В блогах
Анна Якушева

23.09.2017

Анна Якушева

руководитель пресс-службы Алтайского Заксобрания

О ситуации с Вадимом Жигульским

36
Анна Адамайтес

22.09.2017

Анна Адамайтес

заместитель главного редактора «Комсомольская правда Барнаул»

Кто сможет дочитать до конца...

31
Станислав Москаленко

20.09.2017

Станислав Москаленко

журналист, блогер

28 сентября истечет срок полномочий Думы Бийска VI созыва

14
Loading...
Пластическая хирургия
Главная Лента новостей Алтаец сложил «скифское» оружие после громкого ограбления на АЗС

Алтаец сложил «скифское» оружие после громкого ограбления на АЗС

29.09.2017 12:54

Сотрудники полиции раскрыли разбойное нападение, совершенное несколько дней назад на АЗС в селе Онгудай. Подозреваемым оказался несовершеннолетний местный житель, сказано на сайте ГУ МВД России по РА.

По данным полиции, инцидент произошел ночью 22 сентября. В дежурную часть отделения МВД России по Онгудайскому району поступило сообщение о том, что в райцентре ограбили АЗС. Неизвестный мужчина в маске через окно проник в помещение автозаправочной станции и, угрожая оператору АЗС арбалетом, похитил из кассы 5 тысяч рублей, после чего скрылся в неизвестном направлении. Сотрудники следственно-оперативной группы изъяли на месте преступления следы пальцев рук, обуви, запись с камер видеонаблюдения и другие вещественные доказательства. Кроме того, со слов оператора АЗС составили ориентировку с приметами подозреваемого.

В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность злоумышленника. Им оказался несовершеннолетний житель села Онгудай. Подросток признался в содеянном и добровольно выдал полицейским арбалет, который использовал во время разбоя, а также похищенные деньги. По факту совершенного преступления возбудили уголовное дело по ст. 162 УК РФ (разбой). В ближайшее время дело передадут в СУ СКР по РА.

* Администрация сайта не несет ответственности за содержание
сообщений, публикуемых в комментариях к материалам.

Имя

Вы также можете авторизоваться для комментирования или использовать свой профиль «ВКонтакте» или Facebook.

Комментарий

{{message}}
{{error}}
Комментариев 0