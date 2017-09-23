Алтаец сложил «скифское» оружие после громкого ограбления на АЗС

Сотрудники полиции раскрыли разбойное нападение, совершенное несколько дней назад на АЗС в селе Онгудай. Подозреваемым оказался несовершеннолетний местный житель, сказано на сайте ГУ МВД России по РА.

По данным полиции, инцидент произошел ночью 22 сентября. В дежурную часть отделения МВД России по Онгудайскому району поступило сообщение о том, что в райцентре ограбили АЗС. Неизвестный мужчина в маске через окно проник в помещение автозаправочной станции и, угрожая оператору АЗС арбалетом, похитил из кассы 5 тысяч рублей, после чего скрылся в неизвестном направлении. Сотрудники следственно-оперативной группы изъяли на месте преступления следы пальцев рук, обуви, запись с камер видеонаблюдения и другие вещественные доказательства. Кроме того, со слов оператора АЗС составили ориентировку с приметами подозреваемого.

В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность злоумышленника. Им оказался несовершеннолетний житель села Онгудай. Подросток признался в содеянном и добровольно выдал полицейским арбалет, который использовал во время разбоя, а также похищенные деньги. По факту совершенного преступления возбудили уголовное дело по ст. 162 УК РФ (разбой). В ближайшее время дело передадут в СУ СКР по РА.