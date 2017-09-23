×

Электронная почта

Пароль


×

Электронная почта

×

Электронная почта

Имя пользователя

Пароль

Повтор пароля

×

Имя

Электронная почта

Сообщение

Календарь
/ /
Без комментариев

Прощание с «Изумрудным»

18 |
Есть мнение
«Честность тоже надо показывать»: профессиональные зрители распробовали «выборный» продукт алтайских журналистов
18
Разговор
Андрей Лихторович, адвокат

Андрей Лихторович, адвокат

«Я делаю наброски для мемуаров»

105

Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите:

Система Orphus

Планы на выходные: даешь российское кино!
Компания «Алтайвитамины» задолжала работникам более 20 млн рублей
«Балтийский лизинг» начал сотрудничать с торговой маркой «Волжский Погрузчик»
На территории бывшего барнаульского ВДНХ появился огромный поклонный крест


Резонанс
Темы недели
После «бунта» в барнаульском штабе Алексея Навального назначен новый координатор
122 |
Конфликт барнаульских школьников и учителя «уходит» на экспертизу
70
В блогах
Анна Якушева

23.09.2017

Анна Якушева

руководитель пресс-службы Алтайского Заксобрания

О ситуации с Вадимом Жигульским

37
Анна Адамайтес

22.09.2017

Анна Адамайтес

заместитель главного редактора «Комсомольская правда Барнаул»

Кто сможет дочитать до конца...

31
Станислав Москаленко

20.09.2017

Станислав Москаленко

журналист, блогер

28 сентября истечет срок полномочий Думы Бийска VI созыва

14
Loading...
Пластическая хирургия
Главная Лента новостей В Барнауле две пьяные девушки избили и ограбили прохожего

В Барнауле две пьяные девушки избили и ограбили прохожего

29.09.2017 17:34

Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении двух молодых жительниц Барнаула, которые ограбили прямо на улице незнакомого парня. Одной из причин произошедшего стал алкоголь: после возлияний дамам захотелось погеройствовать. Об инциденте сообщается на сайте прокуратуры региона.

Как установили правоохранительные органы, августовским вечером две подруги, изрядно набравшиеся спиртного, решили проветриться. На улице они заприметили незнакомого парня. Цели девушек были вовсе не романтическими. Одна из подруг догнала парня, брызнула ему в лицо из газового баллончикаю, а далее обе подруги начали методично избивать жертву. Они нанесли потерпевшему не менее 10 ударов ногами по голове и туловищу, после чего похитили из кармана его джинсов сотовый телефон.

После этого «героини» бросились наутек, однако скрыться удалось только одной девушке. Вторую схватил случайный прохожий и удерживал долгое время. Примечательно, что звонок в полицию поступил именно от нее — она пожаловалась стражам порядка на то, что неизвестный мужчина незаконно ее удерживает.

Сейчас по факту возбуждено уголовное дело. Теперь девушки предстанут перед судом, им грозит наказание до семи лет лишения свободы.

* Администрация сайта не несет ответственности за содержание
сообщений, публикуемых в комментариях к материалам.

Имя

Вы также можете авторизоваться для комментирования или использовать свой профиль «ВКонтакте» или Facebook.

Комментарий

{{message}}
{{error}}
Комментариев 5
ФигВам

29.09.2017 17:46

Опаньки... Девицы нынче... не забалуешь.

andreuslov

29.09.2017 19:47

Недавно наткнулся на блог чувака который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора, в начале не поверили, но решили с женой попробовать. Через неделю были в шоке от результата: помаленьку уходит пузо, вырисовываются кубики, подкачал спину, а жена убрала в талии пару сантиметров. Да и прикол что не надо ничего делать просто надел и включил, да и по времени всего 20 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог --- https://kachook.blogspot.com
гость

29.09.2017 20:02

хорошо не изнасиловали
Гость

30.09.2017 09:34

Да, незавидное будущее у нас Они же потом еще и размножаться будут
9:34

30.09.2017 10:12

будут размножаться и при этом требовать льготы для своего "бесценного" генофонда