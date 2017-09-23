В Барнауле две пьяные девушки избили и ограбили прохожего

Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении двух молодых жительниц Барнаула, которые ограбили прямо на улице незнакомого парня. Одной из причин произошедшего стал алкоголь: после возлияний дамам захотелось погеройствовать. Об инциденте сообщается на сайте прокуратуры региона.

Как установили правоохранительные органы, августовским вечером две подруги, изрядно набравшиеся спиртного, решили проветриться. На улице они заприметили незнакомого парня. Цели девушек были вовсе не романтическими. Одна из подруг догнала парня, брызнула ему в лицо из газового баллончикаю, а далее обе подруги начали методично избивать жертву. Они нанесли потерпевшему не менее 10 ударов ногами по голове и туловищу, после чего похитили из кармана его джинсов сотовый телефон.

После этого «героини» бросились наутек, однако скрыться удалось только одной девушке. Вторую схватил случайный прохожий и удерживал долгое время. Примечательно, что звонок в полицию поступил именно от нее — она пожаловалась стражам порядка на то, что неизвестный мужчина незаконно ее удерживает.

Сейчас по факту возбуждено уголовное дело. Теперь девушки предстанут перед судом, им грозит наказание до семи лет лишения свободы.