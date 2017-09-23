Адвокат барнаульского «гонщика на BMW» потребовал условного наказания для автора смертельного ДТП

Приговор водителю BMW X5 Алексею Бикташеву, ставшему виновником гибели двоих человек в резонансном ДТП, будет вынесен 3 октября. Об этом в ходе заседания заявила судья Октябрьского районного суда Барнаула Анастасия Искуснова. Сторона защиты при этом настаивает на условном сроке, тогда как прокурор потребовал реального наказания для виновника аварии.

29 сентября в Октябрьском районном суде прошло предпоследнее заседание по делу Алексея Бикташева. Вынужденная пауза в деле тянулась с конца июля: обвиняемый пропустил три заседания подряд из-за того, что был переведен из барнаульского СИЗО в Краевую туберкулезную больницу № 12 регионального УФСИН. На этот раз заседание получилось коротким: в прениях выступил адвокат Алексея Бикташева, а также гособвинитель. По словам защитника «гонщика на BMW», его подопечный заслуживает условного наказания. В качестве аргументов было названо то, что г-н Бикташев полностью признал свою вину, не имеет судимости, а также обладает рядом положительных характеристик. Более того, по версии адвоката, даже желание водителя BMW рассмотреть ранее его дело в особом порядке (ходатайство было отклонено судом — прим. ред. БФ) можно расценивать как еще один довод в пользу подопечного.

Ожидаемо адвокат обошел стороной тот факт, что обвиняемого уже лишали права управления транспортным средством за вождение автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Более того, в момент смертельного ДТП уровень алкоголя в крови у Алексея Бикташева в 2,5 раза превышал разрешенную норму. Всего же, по данным информационных баз ГИБДД, водитель BMW X5 в период с 2014 по 2017 годы 34 раза привлекался к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения.

Однако главная причина, по которой суд должен выбрать условный вид наказания — это онкозаболевание, выявленное у Алексея Бикташева, счел защитник. «Органами гособвинения так и не были предоставлены доказательства по наличию возможности пребывания моего подзащитного в колонии-поселении и одновременного лечения в специализированном круглосуточном или дневном стационаре. При этом возможность лечиться в медчасти ФКУ СИЗО-1 заканчивается со вступлением приговора в законную силу», - констатировал адвокат. Защитник неоднократно подчеркивал, что заболевание его подопечного, согласно постановлению правительства РФ, делает невозможным его дальнейшее пребывание под стражей. «В настоящее время противоопухолевая терапия прекращена в связи с ухудшением состояние здоровья г-на Бикташева. В целях обеспечения жизнедеятельности моего подзащитного, исходя из принципов гуманности, наличия смягчающих и отсутствия отягчающих обстоятельств, а также отсутствия специализированных медучреждений в системе УФСИН по Алтайскому краю по лечению онкологических заболеваний, прошу назначить условное наказание», - резюмировал защитник.

Далее слово было предоставлено прокурору. Гособвинитель попросил суд приговорить г-на Бикташева к реальному сроку лишения свободы. При этом была сделана оговорка, что в дальнейшем не исключен вариант, при котором состояние здоровья обвиняемого «будет способствовать его освобождению от наказания, если появится соответствующее врачебное заключение».

Срок пребывания под стражей Алексея Бикташева истекает 28 октября, к моменту провозглашения приговора он пробудет в СИЗО пять месяцев. Очевидно, этот срок будет вычтен из итогового наказания. Родственники одной из жертв ДТП уже предъявили гражданский иск к виновнику аварии на сумму в 1 млн рублей.