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Главная Лента новостей Адвокат барнаульского «гонщика на BMW» потребовал условного наказания для автора смертельного ДТП

Адвокат барнаульского «гонщика на BMW» потребовал условного наказания для автора смертельного ДТП

29.09.2017 16:56

Приговор водителю BMW X5 Алексею Бикташеву, ставшему виновником гибели двоих человек в резонансном ДТП, будет вынесен 3 октября. Об этом в ходе заседания заявила судья Октябрьского районного суда Барнаула Анастасия Искуснова. Сторона защиты при этом настаивает на условном сроке, тогда как прокурор потребовал реального наказания для виновника аварии.

29 сентября в Октябрьском районном суде прошло предпоследнее заседание по делу Алексея Бикташева. Вынужденная пауза в деле тянулась с конца июля: обвиняемый пропустил три заседания подряд из-за того, что был переведен из барнаульского СИЗО в Краевую туберкулезную больницу № 12 регионального УФСИН. На этот раз заседание получилось коротким: в прениях выступил адвокат Алексея Бикташева, а также гособвинитель. По словам защитника «гонщика на BMW», его подопечный заслуживает условного наказания. В качестве аргументов было названо то, что г-н Бикташев полностью признал свою вину, не имеет судимости, а также обладает рядом положительных характеристик. Более того, по версии адвоката, даже желание водителя BMW рассмотреть ранее его дело в особом порядке (ходатайство было отклонено судом — прим. ред. БФ) можно расценивать как еще один довод в пользу подопечного.

Ожидаемо адвокат обошел стороной тот факт, что обвиняемого уже лишали права управления транспортным средством за вождение автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Более того, в момент смертельного ДТП уровень алкоголя в крови у Алексея Бикташева в 2,5 раза превышал разрешенную норму. Всего же, по данным информационных баз ГИБДД, водитель BMW X5 в период с 2014 по 2017 годы 34 раза привлекался к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения.

Однако главная причина, по которой суд должен выбрать условный вид наказания — это онкозаболевание, выявленное у Алексея Бикташева, счел защитник. «Органами гособвинения так и не были предоставлены доказательства по наличию возможности пребывания моего подзащитного в колонии-поселении и одновременного лечения в специализированном круглосуточном или дневном стационаре. При этом возможность лечиться в медчасти ФКУ СИЗО-1 заканчивается со вступлением приговора в законную силу», - констатировал адвокат. Защитник неоднократно подчеркивал, что заболевание его подопечного, согласно постановлению правительства РФ, делает невозможным его дальнейшее пребывание под стражей. «В настоящее время противоопухолевая терапия прекращена в связи с ухудшением состояние здоровья г-на Бикташева. В целях обеспечения жизнедеятельности моего подзащитного, исходя из принципов гуманности, наличия смягчающих и отсутствия отягчающих обстоятельств, а также отсутствия специализированных медучреждений в системе УФСИН по Алтайскому краю по лечению онкологических заболеваний, прошу назначить условное наказание», - резюмировал защитник.

Далее слово было предоставлено прокурору. Гособвинитель попросил суд приговорить г-на Бикташева к реальному сроку лишения свободы. При этом была сделана оговорка, что в дальнейшем не исключен вариант, при котором состояние здоровья обвиняемого «будет способствовать его освобождению от наказания, если появится соответствующее врачебное заключение».

Срок пребывания под стражей Алексея Бикташева истекает 28 октября, к моменту провозглашения приговора он пробудет в СИЗО пять месяцев. Очевидно, этот срок будет вычтен из итогового наказания. Родственники одной из жертв ДТП уже предъявили гражданский иск к виновнику аварии на сумму в 1 млн рублей.

Справка:

Алексея Бикташева обвиняют по ст. 264.1 (нарушение ПДД лицом, подвергнутым административному наказанию) и по ч. 6 ст. 264 (совершение ДТП лицом, находящимся в состоянии опьянения повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Максимальное наказание, которое грозит Алексею Бикташеву, девять лет лишения свободы.

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Комментарий

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Комментариев 7
Горыныч

29.09.2017 17:36

Офигенный довод: раз человек смертельно болен, то может безнаказанно убивать других людей?!
andreuslov

29.09.2017 19:50

Недавно наткнулся на блог чувака который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора, в начале не поверили, но решили с женой попробовать. Через неделю были в шоке от результата: помаленьку уходит пузо, вырисовываются кубики, подкачал спину, а жена убрала в талии пару сантиметров. Да и прикол что не надо ничего делать просто надел и включил, да и по времени всего 20 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог --- https://kachook.blogspot.com
ССГ

29.09.2017 21:18

Как народ убивать в состоянии опьянения, так здоровья хватает, а как за свои поступки отвечать, так сразу не в состоянии. А защита не хотела бы себя поставить на место его жертв, или их родственников, а потом посмотреть на свои требования? Интересно, а этим адвокатам жертвы оправданных ими преступников по ночам не снятся? Правоохранители тоже себе «молодцы», простого невиновного человека готовы посадить, а некоторых, особо «равных» среди равных, даже со всей очевидностью преступления и отягощающих факторов готовы на свободу выпустить, а потом удивляются, чего это народ их не любит.
7

29.09.2017 23:01

мусаров которые его гнали по забитому машинами проспекту надо на лавку рядом с ним
Для 23 :01

29.09.2017 23:29

Голова у тебя дерьмом забита ,а не проспект утром.
ССГ

29.09.2017 23:37

7 писал(а):
мусаров которые его гнали по забитому


Что ерунду то городите, посмотрите видео по данному ДТП, никто, кроме своей безмозглой башки его не гнал.
для 23.29

29.09.2017 23:53

пнх падла