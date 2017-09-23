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Главная Лента новостей Членов казахстанской ОПГ задержали за жестокое убийство барнаульца в Infiniti

Членов казахстанской ОПГ задержали за жестокое убийство барнаульца в Infiniti

03.10.2017 08:33

22-летнего жителя Республики Казахстан осудили за организацию преступной группы, которая совершила убийство и разбой на территории Алтайского края. Как уточняют в СУ СКР по Алтайскому краю, у остальных членов банды нет российского гражданства, поэтому им выносили приговор в Казахстане.

По данным СУ, в 2015 году четверо жителей Казахстана нашли в Сети объявление из Барнаула о продаже автомобиля Infiniti и решили силой забрать машину у владельца. Они прибыли в Алтайский край и договорились с потерпевшим о встрече. 6 августа 2015 года злоумышленники на одной из улиц краевого центра потребовали от мужчины передать им авто, но получили отказ. Находясь в салоне иномарки, они нанесли ему несколько ножевых ранений. Он попытался убежать от нападавших, но от полученных травм скончался на улице. После совершения преступления обвиняемые угнали автомобиль.

Четверых участников ОПГ следствию удалось установить сразу. Их в скором времени задержали на территории иностранного государства. Материалы уголовного дела в отношении них выделили в отдельное производство и направили для дальнейшего расследования в Республику Казахстан, где впоследствии им вынесли обвинительный приговор.

В свою очередь 22-летний обвиняемый, имеющий российское гражданство, длительное время находился в международном розыске. Его местонахождение удалось установить только в феврале 2017 года. Суд, приняв во внимание все доводы следствия, признал его виновным и назначил наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с выплатой штрафа в размере 500 тысяч рублей. Еще один соучастник преступлений в настоящее время находится в международном розыске.

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Комментарий

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Комментариев 5
не понимаю

03.10.2017 11:36

бред, задержали их уже давно. сейчас осудили
СашОК

03.10.2017 12:18

Ну вот живой пример борьбы наших правоохранителей с бандитами!
Повязали чела,а мог бы , как в Лас-Вегасе полтыщи людей покрошить!
Молодцы!
Непонятливому

03.10.2017 19:38

У нас менты не торопятся отдавать дело в суд. Предверительное расследование идет годами. Особено, если в отличие от даного случая, обвиняемый и не виновен вовсе. Года два -три катают его по СИЗО и ИВС, чтобы выбить признание, а уже потом, с обвинительным заключением, передают дело в суд
Для 19:38

03.10.2017 21:49

Ты какую то аХиНеЮ несешь чеслово. УПК то почитай там все сроки расписаны и более чем... никто не позволит . УПК РФ, Статья 162. Срок предварительного следствия почитай после отбоя... Срок предварительного следствия верхним пределом не ограничен, что не до воспринимается, как наличие возможности вести расследование по уголовному делу бесконечно. Есть ведомственные приказы и инструкции , которые мягко говоря, стимулируют к сокращению сроков работы следователя по делу. От этого многое зависит в том числе и ощутимые премиальные плюсом к зарплате. Итого : Срок ведения следствия может быть продлен районным прокурором до шести месяцев, городским (областным) - до 12 месяцев, свыше 12 месяцев - генеральным прокурором Уверяю тебя ни один начальник следственного отдела (управления) с особым оптимизмом в край, а тем более выше не пойдет...
сам создал ситуёвину и поплатился по максимуму человек

03.10.2017 23:32

земля пухом......