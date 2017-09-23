Членов казахстанской ОПГ задержали за жестокое убийство барнаульца в Infiniti

22-летнего жителя Республики Казахстан осудили за организацию преступной группы, которая совершила убийство и разбой на территории Алтайского края. Как уточняют в СУ СКР по Алтайскому краю, у остальных членов банды нет российского гражданства, поэтому им выносили приговор в Казахстане.

По данным СУ, в 2015 году четверо жителей Казахстана нашли в Сети объявление из Барнаула о продаже автомобиля Infiniti и решили силой забрать машину у владельца. Они прибыли в Алтайский край и договорились с потерпевшим о встрече. 6 августа 2015 года злоумышленники на одной из улиц краевого центра потребовали от мужчины передать им авто, но получили отказ. Находясь в салоне иномарки, они нанесли ему несколько ножевых ранений. Он попытался убежать от нападавших, но от полученных травм скончался на улице. После совершения преступления обвиняемые угнали автомобиль.

Четверых участников ОПГ следствию удалось установить сразу. Их в скором времени задержали на территории иностранного государства. Материалы уголовного дела в отношении них выделили в отдельное производство и направили для дальнейшего расследования в Республику Казахстан, где впоследствии им вынесли обвинительный приговор.

В свою очередь 22-летний обвиняемый, имеющий российское гражданство, длительное время находился в международном розыске. Его местонахождение удалось установить только в феврале 2017 года. Суд, приняв во внимание все доводы следствия, признал его виновным и назначил наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с выплатой штрафа в размере 500 тысяч рублей. Еще один соучастник преступлений в настоящее время находится в международном розыске.