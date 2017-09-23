Алтайская сельчанка случайно «раскрыла» полиции историю убийства своего отца

Родинский районный суд Алтайского края осудил жителя Новосибирской области, который несколько лет назад до смерти избил своего тестя и спрятал его труп. Мужчина отправится отбывать наказание в колонию строгого режима, сказано на сайте прокуратуры Алтайского края.

Установлено, что в 2009 году осужденный проживал в Родинском районе со своей семьей. Его супруга настояла на переезде к ним ее отца, который постоянно злоупотреблял спиртным. Со временем это пристрастие окончательно испортило отношения между тестем и зятем. В один из дней с 1 ноября 2009 года по 20 марта 2010 года осужденный вернулся с работы и обнаружил тестя, которому поручили следить за малолетним ребенком, изрядно пьяным. Мужчина разозлился и сильно избил пенсионера, после чего оставил его в одной из комнат. Спустя некоторое время, пожалев о случившемся, сельчанин решил проверить состояние потерпевшего и обнаружил, что тот не подает признаков жизни. Испугавшись ответственности, мужчина перетащил труп тестя в автомобиль, вывез его на участок автодороги, где оставил тело в кювете, накрыв покрывалом.

Как сообщил начальник отдела государственных обвинителей прокуратуры Алтайского края Иван Сироткин, преступление оставалось нераскрытым несколько лет, однако дочь погибшего все же не выдержала и рассказала о случившемся другим родственникам, после чего преступника изобличили. Его признали виновным по ч. 4 ст. 111 УК РФ и назначили наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.