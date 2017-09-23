Чистые Пруды: барнаульский переулок «искупался» после порыва водопровода

2 октября около 20:00 в Барнауле залило водой Малый Прудской переулок. Как утверждали в группе Barnaul22 «ВКонтакте» местные жители, ЧП случилось из-за порыва трубы холодного водоснабжения. В результате переулок превратился в реку, которая разлилась по микрорайону АЗА.

Как уточнили ИА «Банкфакс» в пресс-службе «Росоводоканал Барнаул» («Барнаульский водоканал»), повреждение трубы произошло вечером 2 октября в районе дома № 37 по переулку Малый Прудской. На место прибыли сотрудники предприятия, которые прекратили выход воды на проезжую часть. В настоящее время на месте происшествия ведутся ремонтные работы — сотрудникам водоканала необходимо заменить 2,5 м трубы. На предприятии заверили, что ремонт завершат к обеденному времени 3 октября.