Кластер «одели» в тройку: инвестор начнет осваивать площадку «Белокурихи-3» в 2018 году

Компания «Курорт Белокуриха» в 2018 году начнет развитие нового санаторно-оздоровительного кластера «Белокуриха-3», который находится на расстоянии 18 км от еще не запущенной «Белокурихи-2». Сейчас ведется подготовка документов и проектирование, сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя гендиректора компании Олега Акимова.

«Белокуриха-3» расположена около реки Песчанка большей частью в природном парке «Предгорья Алтая». Здесь запланировано создание 20 объектов размещения, рассчитанных на более чем 1,2 тысяч туристов. По словам г-на Акимова, «Курорт Белокуриха» столь скоро начал развитие площадки из-за интереса к новым видам оздоровления. «Причина в том, что мы не просто расширяемся и ищем новые места — где бы построить базы, а в том, что мы осваиваем новое направление: лечебно-оздоровительный туризм. Первый шаг для «Белокурихи-3» — мы заявились в Томский НИИ курортологии и физиотерапии, и он выдал нам заключение, что это место действительно уникально и является лечебно-оздоровительным. По своим климатическим, географическим, природным факторам — это курорт, мы получили официальный статус. Развитие пойдет на следующий год», — заявил заместитель гендиректора компании.

По его словам, сейчас начинается проектирование курорта: необходимо сделать мосты и маршруты, определить площадки для строительства баз, лечебных центров. Дорога длиною в 18 км через тайгу от строящегося курорта «Белокуриха-2» на третью площадку уже проложена. Олег Акимов пояснил, что в перспективе здесь туристы смогут не просто получать лечение и диагностику, но проверять себя в горных условиях: можно будет присоединить датчики, пойти в горы, а потом специалисты исследуют состояние до и после. «Это среднегорье — чистый воздух, вода, лечебный фактор — сам климат. Здесь нет минеральной воды, но есть природа, можно идти по маршруту и оздоравливаться. Сам материнский курорт Белокуриха загружен санаторно-курортным лечением, и пока идею санаторно-оздоровительного туризма в РФ никто не развивает», — считает спикер.

В то же время курорт «Белокуриха-2» еще не запущен. Первые четыре отеля здесь заработают в 2018 году. В них смогут разместиться около 130 человек, сообщил ТАССу гендиректор «Курорта Белокуриха» Константин Ежов. «По гостиничным объектам работают наши партнеры - фирма «Сиблюкс» (Бийск). Построено уже процентов 75: три гостиницы на 100 мест, spa-комплекс будут введены в эксплуатацию в 2018 году. Работы не будут прекращаться зимой: сейчас заканчивается внешний периметр — окна, кровля, а потом начнутся отделочные работы. Здесь и предприниматели из Сургута ведут строительство базы отдыха на 25 мест со сроком сдачи в 2018 году», — сказал г-н Ежов.

По его словам, пока сдерживающим фактором для активизации инвесторов является отсутствие коммуникаций — та же причина называлась в 2014 году. Он уточнил, что электроэнергия должна прийти в октябре этого года, а вода, канализация и газ — в марте 2018-го. «Я думаю, что 2018 год будет переломным — инвестор увидит, что все коммуникации подведены, бояться больше нечего, и начнется более активное инвестирование. Средства (направленные на создание коммуникаций — прим. ТАСС) — федеральные, у них свои контракты. Договоры, которые были разыграны, заканчиваются I кварталом 2018 года», — добавил г-н Ежов.