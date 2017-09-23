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Главная Лента новостей Главный инженер из Барнаула возглавил подразделение «Росводоканала» в Краснодаре

Главный инженер из Барнаула возглавил подразделение «Росводоканала» в Краснодаре

03.10.2017 12:30

Новым руководителем «Росводоканал Краснодар» (ООО «Краснодар Водоканал») со 2 октября 2017 года назначен Дмитрий Павлюченко. Ранее он много лет проработал в должности главного инженера «Росводоканал Барнаул». Об этом сообщается на сайте группы компаний «Росводоканал».

Новое назначение проведено в рамках ротации топ-менеджеров, реализуемой в целях внедрения лучших практик и единых стандартов работы на предприятиях ГК «Росводоканал», говорится в сообщении. За 10 лет работы в Краснодаре модернизированы объекты водоподготовки, построены две станции обезжелезивания, заменены десятки километров сетей водоснабжения и водоотведения.

Дмитрий Павлюченко окончил факультет механизации АГАУ, с 2003 года работал в ООО «Барнаульский Водоканал». В 2010 году его назначили главным инженером, на этой должности он находился до последнего времени. Согласно отчету «Барнаульского водоканала», за 2016 год снизились показатели аварийности по сравнению с 2015 годом: на сетях водоснабжения – на 14,4 %, водоотведения – на 16,9 %. В прошлом году из Оби было поднято более 53 млн куб. м воды, что на 5 % меньше, чем в 2015 году. На снижение объемов повлияла работа предприятия по оптимизации работы сетей, снижению потерь, а также мероприятия по энергоресурсосбережению.

Под руководством нового менеджера «Росводоканал Краснодар» включится в проект обслуживания и модернизации систем водоснабжения и водоотведения столицы Кубани.


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Комментарий

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Комментариев 5
toxin

03.10.2017 13:41

Всё правильно - хватит у нас, теперь пусть у них асфальт проваливается.
Удивительный вопрос

03.10.2017 15:19

Каждые 1.5 года меняют руководство. Что бы не воровали? с такой политикой кадровой как они живут? да так и живут :(
компетентный

03.10.2017 15:39

Грамотный управленец, очень рад за Дмитрия! Желаю успехов и взятие новых высот в "Росводоканале Краснодар", в добрый путь!
Молодец Дмитрий Иванович!

03.10.2017 16:03

Удачи тебе!!! Покажи как нужно работать. Слышал, твоего предшественника отправили мосты строить...асабали который тут у нас был, потом его в Краснодар..Видать там не все в порядке.
Доброжелатель

03.10.2017 20:56

Дмитрий Иванович, удачи Вам на новом месте. Ноша тяжелая.
А нам остается посочувствовать.