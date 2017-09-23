Горох об стену: прокуроры нашли в Алтайском крае более 500 нарушений прав дольщиков

Прокуратура Алтайского края по итогам проверки выяснила, что в регионе более 500 договоров долевого строительства заключены с нарушением прав граждан. Людям запрещали требовать перерасчета за меньшую жилплощадь, обманывали с гарантийным устранением недостатков, продавали подвалы и т. д. Поводом для проверки стали обращения граждан, сказано на сайте надзорного ведомства.

Всего по краю в результате мер прокурорского реагирования приведены в соответствие с законом более 500 договоров долевого участия, права граждан восстановлены. Ведомство приводит конкретные примеры, когда застройщики нарушали права дольщиков.

Так, ООО «Строительное управление-1» в 2016-2017 годах заключало договоры долевого участия с условием, по которому гражданин не мог требовать перерасчета стоимости передаваемого объекта, если застройщик передал помещение меньшей площади, чем это предусмотрено соглашением. Также исключалось право гражданина на расторжение договорных обязательств.

По результатам рассмотрения представления прокурора Бийска из всех заключенных договоров исключены эти ничтожные условия. Начальник отдела продаж и юрисконсульт привлечены к дисциплинарной ответственности, им объявлены замечания. Руководитель юрлица по трем постановлениям прокурора города привлечен к ответственности по ч. 2 ст. 14.8 КоАП РФ (включение в договор условий, ущемляющих права потребителя). Ему назначено наказание в виде административного штрафа в общей сумме 30 тысяч рублей. Дом введен в эксплуатацию.

Кроме того, прокуратура Центрального района Барнаула нашла нарушения в деятельности застройщика дома по проезду Кубанскому, 19 в поселке Южный. Так, компания отказывалась в течение гарантийного срока устранять недостатки, допущенные при строительстве. По результатам рассмотрения представления прокурора застройщиком выполнены необходимые работы.

Прокурор Железнодорожного района Барнаула защитил в судебном порядке права дольщиков, нарушенные ООО «Строитель» при возведении дома по улице Витебской, 20 в Барнауле. Застройщик необоснованно перед вводом дома в эксплуатацию продал нежилое помещение (подполье). В нем находится общее имущество жильцов, включая тепловой пункт, необходимый для обслуживания всего жилого дома. По решению суда договор расторгнут.

Прокуратура Белокурихи установила, что при наступлении страхового случая страховая компания отказала дольщикам в выплате возмещения. В результате проверки в адрес дольщиков, не обратившихся в суды с исками о возмещении страховой суммы, в апреле и июне 2017 года направлены письма разъяснительного характера. Благодаря этой работе 36 дольщиков через суд свои права отстояли, шесть решений судов на сумму 13 млн рублей уже исполнены. Граждане смогли вернуть свои деньги, вложенные в так и не возведенный жилой дом, сообщает надзорное ведомство.