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Главная Лента новостей Дорожный просвет: ямы на бийских улицах оказались самыми «миниатюрными» в Сибири

Дорожный просвет: ямы на бийских улицах оказались самыми «миниатюрными» в Сибири

03.10.2017 13:30

Бийские дороги после дождя
Бийские дороги после дождя

Бийск вошел в Топ-15 рейтинга российских городов по качеству дорожного покрытия, который составили дорожные инспекторы «Общероссийского народного фронта» по итогам 10 месяцев 2017 года. Наукоград обошел в списке не только краевой центр, но и остальные города Сибири.

Как пояснили представители «Народного фронта», принимавшие участие в тестировании дорог, существенных замечаний к Бийску у специалистов не возникло. Они сообщили, что бийские дороги находятся в приличном состоянии, а среди основных проблем выделили необработанные трещины и небольшие разрушения верхнего слоя покрытия. Также члены ОНФ обратили внимание на большое количество луж. Они отметили, что ливневая канализация зачастую не справляется, и после обычного летнего дождя дороги затапливает так, что машинам приходится буквально «плавать» по улицам. Однако существующие проблемы не помешали Бийску подняться в рейтинге сразу на девять позиций в сравнении с 2015 годом и уверенно занять 15-ю строчку.

Что касается Барнаула, здесь дело обстоит куда хуже. Два года назад краевой центр занимал только 28 место в рейтинге, а на данный момент понизил свой результат еще на три пункта (31 место). Данную позицию дорожные инспекторы оценили на «четыре с минусом», обратив внимание на состояние гарантийных дорог, которые оставляют желать лучшего. Также сразу несколько барнаульских улиц, где на всем протяжении участка дороги встречаются ямы и разрушения верхнего слоя покрытия, оказались занесены на «Карту убитых дорог». Среди них специалисты назвали улицы Мало-Олонскую, Ускова, Балтийскую, Сиреневую, Энтузиастов, Трактовую, Попова.

Фото: ОНФ


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Комментарий

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Комментариев 2
Hummel

03.10.2017 16:21

А бийчане-то не знали...
3 главных дороги в городе - жутко перегружены, постоянно в заторах, потому как ВСЕ остальные в плохом состоянии, полно малых улиц и переулков, по которым легко и быстро можно добраться, минуя основные трассы, но они в жутком состоянии.
Организация движения безобразна - всё сделано будто нарочно, назло водителям.
рубцовск

03.10.2017 18:25

в рубцовск переезжайте, здесь все безобразно, так что никому не обидно, и водители и пешеходы и все все жители города в одной страшной жопе, вообщем у нас все сбалансировано, милости просим