ЗАО «Алейскзернопродукт» им.С.Н. Старовойтова награжден медалями «За высокое качество продукции»

В преддверии юбилея закрытое акционерное общество «Алейскзернопродукт» имени С.Н. Старовойтова приняло участие во всероссийском смотре качества мучных смесей для блинов и оладий, хлебобулочных и кондитерских изделий.

В результате смотра, дипломом 1 степени и золотой медалью «За высокое качество продукции» была награждена смесь для приготовления блинчиков из ржано-пшеничной муки. Дипломом 2 степени и серебряной медалью «За высокое качество продукции» – смесь для приготовления оладий из муки пшеничной с добавлением овсяных хлопьев. Дипломом гран-при и медалью «За высокое качество продукции» – смесь для приготовления блинчиков из муки пшеничной.

Целью данного мероприятия является обмен передовым опытом работы, поддержка отечественного производителя в увеличении объемов производства экологически безопасных конкурентоспособных продуктов питания, показ достижений лучших мукомольных предприятий России.

Смотр проходил в рамках XV Съезда мукомольных и крупяных предприятий России (Москва, 26 – 28 сентября 2017 г.), где была организована выставка всей продукции, представленной на смотр.

Награды были присвоены международной промышленной академией.