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Молодой водитель Toyota погиб на крутом вираже возле барнаульской автозаправки

04.10.2017 09:24

Toyota Cresta после аварии
Toyota Cresta после аварии

3 октября вечером жители улицы Загородной в Барнауле пытались оказать помощь молодым мужчинам, которые попали в серьезное ДТП. Как рассказали свидетели происшествия в группе Barnaul22 «ВКонтакте», пострадавшие на иномарке въехали в информационный щит АЗС.

Со слов очевидцев событий, автомобиль двигался по улице Загородной со стороны улицы Челюскинцев на скорости не менее 100 км/ч. Причиной аварии могли стать погодные условия, которые помешали водителю справиться с управлением транспортного средства. От сильного удара о щит авто порядком смяло. «Водитель еще живой был, но к приезду «скорой» пульса уже не было. Оба мужчины были без ремней, документов при них не нашли, но обнаружили в салоне пустую бутылку из-под коньяка. Был водитель пьян или нет - неизвестно, но запах алкоголя в машине был достаточно сильный. «Летели» явно больше 100, водитель мог выжить, будь он пристегнут ремнем», - сообщили свидетели аварии.

В пресс-службе ГИБДД УМВД по Барнаулу ИА «Банкфакс» уточнили, что авария произошла в 21:35 в районе дома № 119 по улице Загородной. 26-летний водитель Toyota Cresta не справился с управлением и допустил столкновение с информационным щитом АЗС. От полученных повреждений мужчина погиб на месте происшествия. Его 26-летнего пассажира с многочисленными травмами увезли в городскую больницу № 1, где ему оказали помощь и госпитализировали. В настоящее время правоохранители выясняют обстоятельства случившегося.

Фото: Barnaul22 «ВКонтакте»

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Комментарий

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Комментариев 9
гость

04.10.2017 09:43

ну тут обвинить не кого , кроме самих себя хорошо, что невинные люди не пострадали
Ujcnm

04.10.2017 10:56

Хорошо что в щит, а не в какую ни будь машину мимо проезжающую
Моё мнение

04.10.2017 11:15

Водителей, не только совершивших ДТП, но и просто уличённых в нахождении за рулём в состоянии опьянения (любой стадии) , необходимо на первый раз строго наказывать рублём - не менее 5 тыс р -, в следующий раз лишать прав навсегда, тогда можно ждать эффективности от этих мер и реально снизить беспредел на дорогах! Другого языка люди просто не понимают.
тот же

04.10.2017 11:17

Да, справедливо : гнилой либерализм в таких случаях как минимум неэффективен, а в худших - преступен.
Так

04.10.2017 11:23

Дико становится, когда читаешь таких, как "Мое мнение". Из приюта для слабоумных написано?
КоАП 12.8.1 Управление ТС в состоянии опьянения - Штраф 30000руб и лишение прав от 18-24 месяцев.
264.1 УК РФ Повторное управление ТС в состоянии опьянения - Штраф 200000-300000руб или лишение свободы до 2-х лет
Таку

04.10.2017 12:14

А через 24 месяца снова бухать, да ? Хорошо бы, чтоб ты с ним после этого на дороге встретился. Может, своё "неслабоумное" мнение изменишь. Если живой останешься !
Для такА 11:23

04.10.2017 13:33

Молод и глуп ? Пройдет , а может и нет на всю жизнь дураком останешься. Дело то не в деньгах хотя видимо для тебя в них. Суммы тебя пугают....
Директор СССР

04.10.2017 17:07

Так писал(а):
Дико становится, когда читаешь таких, как "Мое мнение". Из приюта для слабоумных написано?
КоАП 12.8.1 Управление ТС в состоянии опьянения - Штраф 30000руб и лишение прав от 18-24 месяцев.
264.1 УК РФ Повторное управление ТС в состоянии опьянения - Штраф 200000-300000руб или лишение свободы до 2-х лет

Да просто "Мое мнение" - это нищеброд, у которого нет ни прав, ни машины, зато есть огромная жаба
предыдущим

04.10.2017 18:40

А что вы так возбудились? Похоже вам сильно повезло, что это был рекламный щит, а не ваше авто с вашими детьми. Нищеброду Директору- купи машину, или ВАЗ 06 таое все?