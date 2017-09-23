Молодой водитель Toyota погиб на крутом вираже возле барнаульской автозаправки

Toyota Cresta после аварии

3 октября вечером жители улицы Загородной в Барнауле пытались оказать помощь молодым мужчинам, которые попали в серьезное ДТП. Как рассказали свидетели происшествия в группе Barnaul22 «ВКонтакте», пострадавшие на иномарке въехали в информационный щит АЗС.

Со слов очевидцев событий, автомобиль двигался по улице Загородной со стороны улицы Челюскинцев на скорости не менее 100 км/ч. Причиной аварии могли стать погодные условия, которые помешали водителю справиться с управлением транспортного средства. От сильного удара о щит авто порядком смяло. «Водитель еще живой был, но к приезду «скорой» пульса уже не было. Оба мужчины были без ремней, документов при них не нашли, но обнаружили в салоне пустую бутылку из-под коньяка. Был водитель пьян или нет - неизвестно, но запах алкоголя в машине был достаточно сильный. «Летели» явно больше 100, водитель мог выжить, будь он пристегнут ремнем», - сообщили свидетели аварии.

В пресс-службе ГИБДД УМВД по Барнаулу ИА «Банкфакс» уточнили, что авария произошла в 21:35 в районе дома № 119 по улице Загородной. 26-летний водитель Toyota Cresta не справился с управлением и допустил столкновение с информационным щитом АЗС. От полученных повреждений мужчина погиб на месте происшествия. Его 26-летнего пассажира с многочисленными травмами увезли в городскую больницу № 1, где ему оказали помощь и госпитализировали. В настоящее время правоохранители выясняют обстоятельства случившегося.