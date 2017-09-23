Александр Карлин «пропесочил» власти Барнаула за «лобовой» подход к реновации зеленых насаждений

Губернатор Алтайского края Александр Карлин раскритиковал работу властей Барнаула в части реновации зеленых насаждений. По его мнению, городские чиновники совершили ошибку, допустив возмущение общественности из-за непонимания окончательных целей программы. Комментарий главы региона приводит «Интерфакс».

Отвечая на вопрос журналистов, Александр Карлин отметил, что реновация зеленых насаждений назрела, однако подход властей Барнаула к реализации этой программы вызывает вопросы даже у него. «Программа реновации зеленых насаждений в Барнауле мне известна. Решение этой проблемы назрело в городе. Необходимо производить системную замену возрастных, больных деревьев, которые угрожают безопасности жителей и гостей. У меня есть претензии к организации этой работы в администрации города: она должна быть более открытой, с привлечением представителей общественности. К сожалению, в работе администрации города факторы общественного сопровождения не всегда учитываются», — сказал глава региона.

Александр Карлин особо обратил внимание на ситуацию в парке «Изумрудный». Жители города обеспокоены масштабной вырубкой деревьев, которая ведется с недавних пор в старейшем парке города — причем власти города не дают подробной информации о планах нового арендатора, из-за чего многие горожане считают, что парк «продали» и отдали под «точечную жилую застройку». «Парк производит удручающее впечатление. Деревья катастрофически больные, парк нуждается в новации. Никакой жилой застройки, объектов капитального строительства там не планируется и производиться не будет. Это недопустимо. В результате этих работ мы увидим парк обновленным и современным», — подчеркнул глава региона.

Также он отметил, что старые деревья являются причинами трагедий и угрожают жизни и здоровью людей. Так, в текущем году во время урагана в Солонешенском районе упавшим старым деревом была серьезно травмирована проходящая мимо женщина. Впрочем, можно отметить, что в Барнауле такие случаи достаточно редки, особенно в сравнении с количеством инцидентов, происходящих после ремонтов фасадов многоквартирных домов. Так, 10 мая 2016 года на 54-летнего мужчину, проходящего вдоль многоквартирного дома на проспекте Социалистическом в Барнауле, обрушился слой штукатурного фасада. Правоохранительные органы до сих пор расследуют этот случай, но пока не могут установить виновного.