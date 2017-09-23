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Главная Лента новостей Александр Карлин «пропесочил» власти Барнаула за «лобовой» подход к реновации зеленых насаждений

Александр Карлин «пропесочил» власти Барнаула за «лобовой» подход к реновации зеленых насаждений

04.10.2017 12:32

Губернатор Алтайского края Александр Карлин раскритиковал работу властей Барнаула в части реновации зеленых насаждений. По его мнению, городские чиновники совершили ошибку, допустив возмущение общественности из-за непонимания окончательных целей программы. Комментарий главы региона приводит «Интерфакс».

Отвечая на вопрос журналистов, Александр Карлин отметил, что реновация зеленых насаждений назрела, однако подход властей Барнаула к реализации этой программы вызывает вопросы даже у него. «Программа реновации зеленых насаждений в Барнауле мне известна. Решение этой проблемы назрело в городе. Необходимо производить системную замену возрастных, больных деревьев, которые угрожают безопасности жителей и гостей. У меня есть претензии к организации этой работы в администрации города: она должна быть более открытой, с привлечением представителей общественности. К сожалению, в работе администрации города факторы общественного сопровождения не всегда учитываются», — сказал глава региона.

Александр Карлин особо обратил внимание на ситуацию в парке «Изумрудный». Жители города обеспокоены масштабной вырубкой деревьев, которая ведется с недавних пор в старейшем парке города — причем власти города не дают подробной информации о планах нового арендатора, из-за чего многие горожане считают, что парк «продали» и отдали под «точечную жилую застройку». «Парк производит удручающее впечатление. Деревья катастрофически больные, парк нуждается в новации. Никакой жилой застройки, объектов капитального строительства там не планируется и производиться не будет. Это недопустимо. В результате этих работ мы увидим парк обновленным и современным», — подчеркнул глава региона.

Также он отметил, что старые деревья являются причинами трагедий и угрожают жизни и здоровью людей. Так, в текущем году во время урагана в Солонешенском районе упавшим старым деревом была серьезно травмирована проходящая мимо женщина. Впрочем, можно отметить, что в Барнауле такие случаи достаточно редки, особенно в сравнении с количеством инцидентов, происходящих после ремонтов фасадов многоквартирных домов. Так, 10 мая 2016 года на 54-летнего мужчину, проходящего вдоль многоквартирного дома на проспекте Социалистическом в Барнауле, обрушился слой штукатурного фасада. Правоохранительные органы до сих пор расследуют этот случай, но пока не могут установить виновного.


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Комментарий

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Комментариев 18
Мойша

04.10.2017 12:33

Таки увидим, увидим,увидим....
горожанин

04.10.2017 12:44

теперь уж точно озелениением Барнаула будут заниматься другие люди.....................
Кум

04.10.2017 13:00

Везёт,вам всем в Алтайском крае,у вас,хоть кто-то заботиться о природе,а у нас-в 04,полный беспридел,воду из Манжерока черпают и её продают,как "понты марала"!
гость

04.10.2017 13:03

"Пропесочил" - и что? Деревья-то уже срубили! Что ж он раньше-то молчал? Чьи интересы свято охранял? А теперь, когда дело сделано, лаять вслед ушедшему каравану бесполезно. И глупо. ТОлько что - пропесочить, то есть буквально посыпать песочком места массовых рубок - чтоб хоть не так страшно выглядело.
песочек

04.10.2017 13:09

сыпется
ФигВам

04.10.2017 13:10

Хм... А "Сковородку" теперячи у политихе оставят, и ли тоже порубят? С Димитрова уж начали - вроде и деревья на взгляд нормальные, а веди рубят, падлы)))
ЯБЛО ЛЕСОВОДОВ, А ПОСУЩЕСТВУ !?? СПЕЦ ??

04.10.2017 13:55

провокаторов у БАРНАУЛИ ПРУД - ПРУДИ!! Не могут они жить без раздувания сплетен, слухов иль раскидывания ЗЛОСЛОВЬЯ... Их провокационное пукание это бальзам для мерзких душ - душевно больной когорте Dekman ов БФ.
пионерская правда.......

04.10.2017 14:40

Господин Карлин,- кто ж вам поверит? Про Белобородова три дня лапшу на уши вешали! Тем более одной ногой вы уже "там"?
Гость

04.10.2017 14:55

Операция: "Статус кво"!
Фишер Иван Яковлевич, г. Славгород

04.10.2017 15:05

Вы говорите Карлин о крае не думает да он день и ночь только о нас и думает.Краю повезло с таким Губернатором но без него краю стало бы лучше.
ПУК!! ПУК !! ФИШЕР !! Иван Яковлевич !!!

04.10.2017 17:05

ПУК, ПУК!! на весь Алтай... Пук!!
Завсегдатай

04.10.2017 17:54

Александр проснулся! Надо его по чаще отставкой пугать, может глаза откроются и начнет замечать что же они сволочи делают.
гость

04.10.2017 18:10

Недоглядел за подчиненными? Ну так надо делом исправлять положение: купил бы из собственной зарплаты хорошие такие, рослые деревья и самолично вкопал вместо бездарно выпиленных. Глядишь, горожане напоследок пару грехов ему простили бы. Может, даже парк его именем бы назвали.
Сколько здоровых деревьев было загублено почем зря - можно по пенькам подсчитать. Но это ж вам не сеятелей-просветителей открывать...
Очевидец

04.10.2017 21:25

Реализация программы вызвала вопросы ДАЖЕ у НЕГО! И как прикажете понимать это "ДАЖЕ"?! Он действительно считает себя сверхчеловеком?! Не пора ли обратиться к психотерапевту? Хотя... чего перед уходом, на последок, чего только не ляпнешь....
уксус

04.10.2017 23:34

я то думал эт че у нас леса то в крае вырубают особенно жалко ленточные. А это оказывается реновация. Вот придет время уедет опять в свою Москву а мы жить останемся в крае с реновационными лесами. Чудессссса и только. а еще у нас происходит реновация населения. народ бежит от безысходности. уж лучше бы провели реновацию краевых властей.
ССГ

05.10.2017 01:23

«У меня есть претензии к организации этой работы в администрации города: она должна быть более открытой, с привлечением представителей общественности.» У меня тоже есть претензии, точно такого же порядка, но уже к самому Александру Богдановичу – почему, понимая то, что любое управленческое решение, должно предваряться информационной проработкой общественности, он, в своей деятельности, нарушает это правило, что не мешает ему обвинять в этом подчиненных? Сразу всплывает в памяти поговорка – в чужом глазу…….
ССГ

05.10.2017 01:27

В добавок – не потому ли, что те решения, которые проводит в жизнь сам Александр Богданович, даже при самой профессиональной информационной подготовке, не будут одобрены и поддержаны общественностью?
otrudoviu

05.10.2017 06:38

Недавно наткнулся на блог мужика который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора, в начале не поверили, но решили с женой попробовать. Через неделю были в шоке от результата: помаленьку уходит пузо, вырисовываются кубики, подкачал спину, а жена убрала в талии пару сантиметров. Да и прикол что не надо ничего делать просто надел и включил, да и по времени всего 20 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог --- https://kachook.blogspot.com