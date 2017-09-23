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Главная Лента новостей Бывшего бийского заключенного ждет новый срок за убийство приютивших его сестры и племянницы

Бывшего бийского заключенного ждет новый срок за убийство приютивших его сестры и племянницы

04.10.2017 10:55

Алтайский краевой суд вынес обвинительный приговор 47-летнему жителю Бийского района, который убил двух своих ближайших родственниц. Рецидивист не оценил заботы женщин и жестоко расправился с ними, следует из сообщения региональной прокуратуры.

Суд установил, что сельчанин был неоднократно судим, в том числе за убийство. Досрочно освободившись из мест лишения свободы, он стал проживать в доме сестры, расположенном в одном из сел Бийского района. В конце января 2017 года во время распития спиртного он поссорился с сестрой и ударил ее ножом в грудь, от чего женщина скончалась. Дочь потерпевшей попыталась помешать буйному дяде и тоже получила несколько ударов ножом. Один из них стал смертельным.

Мужчине предъявили обвинение по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство). Суд признал его виновным и назначил ему наказание в виде 20 лет лишения свободы с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, а последующих – в исправительной колонии особого режима. Участники процесса, в том числе осужденный, приговор суда не обжаловали.

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Комментарий

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Комментариев 3
йфя

04.10.2017 19:09

Да кто ж его досрочно освободил? На кол!
безрукавка

05.10.2017 06:22

у соседка сыночка алеша-вор отъявленный, грабежи, разбой-уже как хобби, всю улицу от него трясет....и все то условно то досрочно, таких судей самих мы с ним жить заставить....что за доброта к уже исправимым ворам и разбойникам
otrudoviu

05.10.2017 06:32

Недавно наткнулся на блог мужика который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора, в начале не поверили, но решили с женой попробовать. Через неделю были в шоке от результата: помаленьку уходит пузо, вырисовываются кубики, подкачал спину, а жена убрала в талии пару сантиметров. Да и прикол что не надо ничего делать просто надел и включил, да и по времени всего 20 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог --- https://kachook.blogspot.com