Бывшего бийского заключенного ждет новый срок за убийство приютивших его сестры и племянницы

Алтайский краевой суд вынес обвинительный приговор 47-летнему жителю Бийского района, который убил двух своих ближайших родственниц. Рецидивист не оценил заботы женщин и жестоко расправился с ними, следует из сообщения региональной прокуратуры.

Суд установил, что сельчанин был неоднократно судим, в том числе за убийство. Досрочно освободившись из мест лишения свободы, он стал проживать в доме сестры, расположенном в одном из сел Бийского района. В конце января 2017 года во время распития спиртного он поссорился с сестрой и ударил ее ножом в грудь, от чего женщина скончалась. Дочь потерпевшей попыталась помешать буйному дяде и тоже получила несколько ударов ножом. Один из них стал смертельным.

Мужчине предъявили обвинение по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство). Суд признал его виновным и назначил ему наказание в виде 20 лет лишения свободы с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, а последующих – в исправительной колонии особого режима. Участники процесса, в том числе осужденный, приговор суда не обжаловали.