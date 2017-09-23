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Главная Лента новостей Администрация алтайского райцентра не торопится делиться «теплом» с сельчанами

Администрация алтайского райцентра не торопится делиться «теплом» с сельчанами

04.10.2017 13:32

Жители села Мамонтово Мамонтовского района, встретившие на днях первый снег, до сих пор не могут дождаться начала отопительного сезона. Формально он стартовал еще 25 сентября. Попытки направить жалобы в местную администрацию и надзорные органы пока обернулись обещаниями властей в ближайшее время устранить проблему. Об этом ИА «Банкфакс» сообщил депутат райсовета Валерий Олешевич, действующий от имени негодующих сельчан. Между тем без отопления продолжают оставаться несколько многоквартирных домов, школа и детсад.

Как пояснил депутат, обратившиеся к нему сельчане проживают в многоквартирных кирпичных домах по улицам Кашировской, Партизанской и Советской, где с начала отопительного сезона отсутствует тепло. Люди вынуждены обогревать свои квартиры специальными электроприборами. При этом в указанных домах проживают маленькие дети, престарелые люди, в том числе инвалиды Великой Отечественной войны. Та же ситуация наблюдается в детском саду «Березка», и местной школе. Школьникам уже сократили уроки до 20 минут, однако и это не спасает положение — ученики замерзают на занятиях, сидя в верхней одежде.

По словам мамонтовцев, данная проблема характерна не только для текущего сезона — жаловаться на отсутствие отопления они начали еще в январе текущего года. На обращения сельчан в региональный Минстройтранс был получен ответ о том, что все неполадки в системе отопления удалось устранить. Чиновники пояснили, что в райцентре зимой действительно были кратковременные отключения теплоснабжения для врезки новых теплотрасс в существующею систему. В процессе запуска тепла производилась регулировка и наладка систем теплоснабжения в соответствии с техническим регламентом. Именно во время настройки произошло снижение температурного режима, однако проблему в короткое время устранили, и подачу тепла возобновили в штатном режиме. Впрочем, сами жители Мамонтова потепления в квартирах тогда не заметили, а осенью текущего года вновь оказались в «холодном плену», в связи с чем опять начали жаловаться во все инстанции, в том числе в профильное министерство.

3 октября администрация Мамонтовского района отчиталась перед заместителем начальника управления ЖКХ в региональном Минстройтрансе Дмитрием Власовым (ответ имеется в распоряжении БФ), что отопительный сезон 2017-2018 годов в Мамонтовском районе начали с 25 сентября 2017 года. Чиновники утверждают, что в первую очередь запустили школы, детские сады, дома-интернаты, больницы и ФАПы. Однако в связи с проведением капитального ремонта котельной № 4 по улице Садовой с переключением мощностей от котельной № 7 по улице Партизанской в селе Мамонтово до сих пор не подключили к центральному отоплению школу, детский сад «Березка» и часть многоквартирных домов по улице Садовой.

Представители власти поспешили пояснить, что аукцион на проведение данных работ откладывался несколько раз, и в итоге контракт заключили только в конце августа 2017 года с ООО «Новоалтайская специализированная передвижная механизированная колонна 1072», которое до сих пор не завершило работы и не запустило котельную. Кроме того, с начала отопительного периода было два сбоя подачи тепла от котельной № 8 на жилой сектор по улице Партизанской и улице Советской. Это чиновники связывают с большим износом существующих теплотрасс. Весной там проводили капитальный ремонт, однако времени отрегулировать данные участки теплотрассы у администрации не нашлось, поскольку отопительный период уже закончился, а котельные отключили от электроэнергии за долги.

В Минстройтрансе Алтайского края ИА «Банкфакс» в свою очередь подтвердили информацию мамонтовской администрации и добавили, что без должного теплоснабжения помимо школы и детсада пока остаются пять многоквартирных жилых домов, расположенных в райцентре по улицам Садовой, Каширской, Партизанской и Советской. Однако в муниципалитете заверили, что уже 5 октября готовы подключить к теплу школу, а жилым домам и детскому саду «Березка» придется ждать отопления до 10 октября.


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Комментарий

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Комментариев 6
Гость

04.10.2017 15:57

Зато глава администрации села получил медальку от Карлина за хорошую работу...
Яна

04.10.2017 16:59

В Третьяковском районе глава администрации Каверин тоже "медалисст", и тоже топить не думает. Может его за это и обмедалили?
гость

04.10.2017 18:01

Кому холодно - Открываем 131 ФЗ, статья 14. Вопросы местного значения городского, сельского поселения.
4) организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации;
и идем отстаивать свои права!
и

04.10.2017 19:53

тарифы край утверждает по 2200,а фактически уголек 2500... На кого жаловаться то? "Жаловались котята на мамку бабке с ведром воды..."
ЖКХ

04.10.2017 20:49

НСПМК 1072 - это криворукий Мартюшев а значит нормальных работ там не будет - не по Сеньке шапка, очень интересно проверить после якобы завершения работ их качество и соответствие закрываемых объемов
otrudoviu

05.10.2017 06:45

Недавно наткнулся на блог мужика который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора, в начале не поверили, но решили с женой попробовать. Через неделю были в шоке от результата: помаленьку уходит пузо, вырисовываются кубики, подкачал спину, а жена убрала в талии пару сантиметров. Да и прикол что не надо ничего делать просто надел и включил, да и по времени всего 20 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог --- https://kachook.blogspot.com