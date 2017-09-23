Кнут и орден: Александр Бердников посулил воздать по заслугам новой местной власти на Алтае

Глава Республики Алтай Александр Бердников объяснил, чего он ждет от избранной по итогам выборов 10 сентября муниципальной власти в регионе и какие последствия ждут новых глав в результате оценки их деятельности. Разброс почти классический — в качестве «кнута» выступил ответ перед избирателями, в качестве «пряника» — орден. Слова г-на Бердникова приводят «Новости Горного Алтая».

Глава региона в первую очередь заострил внимание на Усть-Коксинском районе, где новым главой стал Олег Акимов, и на его примере показал свое отношение к новой власти. «В Усть-Коксе новый глава района, пусть берет на себя ответственность за ситуацию на местах. Будет хорошо работать — орденом «Тан Чолмон» наградим, плохо — пусть отвечает перед людьми. Я его всячески буду поддерживать, но вопросы с подготовкой школ нужно было решать пооперативнее», — заявил глава Республики Алтай, рассказывая об итогах совещания, посвященного вопросам готовности образовательных учреждений к учебному году.

Александр Бердников дал отеческие советы новым властям и о том, как относиться к вверенным территориям. «Надо ко всему относиться по-хозяйски, а то выделяем деньги на теплые туалеты в Амурской школе, а они не работают. Так же не должно быть… Глава района прежний был, нового не виню. Но такие факты часто возникают из-за невнимания, нежелания решать вопросы, брать на себя ответственность», — добавил глава.