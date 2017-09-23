Спорный барнаульский квартал под застройку с третьей попытки разыграли на аукционе

3 октября в Барнауле состоялся аукцион на право аренды земельного участка площадью почти 20 га, который занимает весь «квартал 2032». Победителем торгов признали ООО «Строительная инициатива», которое возглавляет бизнесмен Юрий Гатилов, следует из официального протокола, опубликованного на портале Тorgi.gov.ru.

Организатором аукциона в очередной раз выступил городской комитет по земельным ресурсам и землеустройству, целью которого было найти арендатора для комплексного освоения участка в целях жилищного строительства. Планируется, что в квартале «2032» в границах улиц Энтузиастов, Солнечная поляна, Сергея Семенова и 65 лет Победы помимо жилых домов должны появиться детский сад на 140 мест, средняя школа на 1296 мест и детская поликлиника. Администрация Барнаула предполагает, что здесь будет построено 173 469 кв. м жилья.

Властям удалось найти желающего заняться строительством в указанном квартале только с третьей попытки — осенью прошлого года и зимой текущего торги так и не состоялись. В это раз в аукционе приняли участие сразу три крупных компании - «Барнаульская сетевая компания», ИСК «Алгоритм» и «Строительная инициатива». Последняя забрала лот себе, на первом же шаге аукциона подняв стоимость на 3 823 350 рублей. За пять лет аренды «квартала 2032» г-ну Гатилову придется заплатить более 131 млн рублей.

Напомним, торги на право аренды указанного участка могли состояться еще в феврале текущего года, однако 8 февраля антимонопольщики приостановили процедуру из-за обращения ООО ИСК «Алгоритм». Заявитель пытался оспорить положения докуметации аукциона. В ней не было прописано, кто именно - будущий победитель или муниципалитет будет возводить «объекты транспортной, коммунальной и социальной инфраструктуры». По мнению строителей, это положение противоречило Градостроительному кодексу РФ. Компания утверждала, что еще 26 января обратилась к организатору торгов за разъяснениями по поводу условий аукциона, но в течение недели никаких комментариев так и не последовало. После этого УФАС наложило свой запрет, и муниципалитету пришлось вносить в документацию изменения.