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Главная Лента новостей На Алтае «вожаку» «Журавликов» по суду запретили возвращаться на пост

На Алтае «вожаку» «Журавликов» по суду запретили возвращаться на пост

06.10.2017 08:32

Бывшего директора реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями «Журавлики» Сергея Прибыткова признали виновным во взяточничестве. Мужчина получил крупный штраф и на долгое время лишился возможности руководить, сказано на сайте СУ СКР по Алтайскому краю.

Следствие и суд установили, что с ноября по декабрь 2014 года прямо в здании реабилитационного центра бывший директор в качестве взятки получил более 500 тысяч рублей от представителя одной из фирм. Взамен он дал подчиненным указания без проведения торгов заключить с предприятием договоры поставок различных товаров для нужд центра. Договора не исполнили, однако бюджетное учреждение перечислило на счет фирмы более 2,7 млн рублей.

Суд, оценив собранные в ходе следствия доказательства, признал подсудимых виновными и назначил бывшему директору социального учреждения наказание в виде выплаты штрафа в размере 4 млн рублей с лишением права занимать руководящие и административные должности сроком на шесть лет, а директор фирмы получил шесть лет лишения свободы условно со штрафом в размере 700 тысяч рублей.

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Комментарий

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Комментариев 5
Гость

06.10.2017 09:13

У нас даже электрики взятки за пломбировку счетчиков берут, а вы говорите.... Это страна такая СПЕЦИАЛЬНАЯ
Гость

06.10.2017 09:35

Вот она соцзащита ! Дайбову в копилку
Инвалид

06.10.2017 09:44

При чём тут Дайбов - Дугина кадры...
Костя

06.10.2017 09:48

Хрен редьки не слаще, г...н Дайбов будь мужиком слово держи , сказал на 2 тыс зарплата выросла ,будь милостев добавь ,а то пустозвонить как то не солидной для министра.
гость

06.10.2017 09:56

Талон на прием в соцзащиту дают более чем за месяц вперед. Бред какой. Человек может не дожить. А вы говорите в поликлинику очередь большая. Реальный бред чинуш - оптимизация, электронная запись в 70 лет, удобство для человека ехать из Бельмесево на Шукшина 32-А и шариться по дворам с заявлением. Бред нашей жизни.