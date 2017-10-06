На Алтае «вожаку» «Журавликов» по суду запретили возвращаться на пост

Бывшего директора реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями «Журавлики» Сергея Прибыткова признали виновным во взяточничестве. Мужчина получил крупный штраф и на долгое время лишился возможности руководить, сказано на сайте СУ СКР по Алтайскому краю.

Следствие и суд установили, что с ноября по декабрь 2014 года прямо в здании реабилитационного центра бывший директор в качестве взятки получил более 500 тысяч рублей от представителя одной из фирм. Взамен он дал подчиненным указания без проведения торгов заключить с предприятием договоры поставок различных товаров для нужд центра. Договора не исполнили, однако бюджетное учреждение перечислило на счет фирмы более 2,7 млн рублей.

Суд, оценив собранные в ходе следствия доказательства, признал подсудимых виновными и назначил бывшему директору социального учреждения наказание в виде выплаты штрафа в размере 4 млн рублей с лишением права занимать руководящие и административные должности сроком на шесть лет, а директор фирмы получил шесть лет лишения свободы условно со штрафом в размере 700 тысяч рублей.