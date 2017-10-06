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Главная Лента новостей Сразу несколько барнаульских маршрутов могут «сойти с дистанции» из-за несговорчивых страховщиков

Сразу несколько барнаульских маршрутов могут «сойти с дистанции» из-за несговорчивых страховщиков

06.10.2017 10:59

Барнаульские предприниматели, занимающиеся пассажирскими автоперевозками, бьют тревогу в связи с отказами страховых компаний продлить им полисы ОСАГО. Как удалось выяснить «Нашим новостям», если так пойдет и дальше, через несколько дней уже два городских маршрута не смогут продолжить работу.

По словам одного из барнаульских перевозчиков Антона Еньшина, продлить страховку своим автобусам, которые ходят по маршрутам №№ 6 и 18, он не может уже несколько месяцев. «Такой ситуации еще никогда не было. На сегодняшний день во всех страховых компаниях, куда мы обращались с просьбой застраховать вид гражданской ответственности (ОСАГО), везде получили отказ. В течение месяца сразу шесть автобусов могут сойти с маршрутов», - заявил бизнесмен. Оказалось, что с данной проблемой столкнулись и его коллеги. Юристы их компаний неоднократно связывались с различными страховыми агентами и фирмами с просьбой оформить полис ОСАГО, однако все они уклоняются от данной услуги.

Между тем у перевозчиков, которые работают на междугородних и пригородных маршрутах, такой проблемы нет. Как полагают эксперты, это связано с тем, что риск попасть в ДТП у них меньше, чем у городских перевозчиков. «Страховые компании сегодня используют индивидуальный подход к страхователям. Они смотрят страховую историю, какие взносы были внесены, и если баланс будет отрицательным, под благовидным предлогом находят причины для отказа», - пояснил исполнительный директор некоммерческого партнерства «Автомобильные перевозчики Алтая» Сергей Калинкин.

В свою очередь юристы рекомендуют городским автоперевозчикам при получении отказа требовать страховщиков оформить его в письменном виде. После этого необходимо грамотно составить свое заявление и объединиться с коллегами, у которых возникла та же проблема. Если права предпринимателей нарушаются, следует направить жалобу в Российский союз страховщиков и Центробанк.

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Комментарий

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Комментариев 6
гость

06.10.2017 11:17

вообще то отказ повлечет приостановку лицензии. Сами страховщики лоббировали свои законы в думе , сами пусть и расхлебывают.
гость

06.10.2017 14:38

На сегодняшний день во всех страховых компаниях, куда мы обращались с просьбой застраховать вид гражданской ответственности (ОСАГО), везде получили отказ.
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Если есть риск, то тебя не будут страховать? Страховщики хотят денежки получать только за выписанные бумажки, не неся никакой ответственности?
Наймите хороших адвокатов, засудите хапуг, моральный и материальный ущерб взыщите.
Татьяна Барнаулова

06.10.2017 16:36

У перевозчиков междугородних маршрутов аналогичная ситуация. Страховые компании не только отказывается заключать договоры, но и под различными предлогами не хотят продлевать действуюшие договоры. Причем с каждым разом причины разные, стараются применить тарифы для физ. лиц как для юр.лиц. , навязывают страхование виртуальных об,ектов. Причем сумма по страховке очень даже приличная выходит при минимальном проценте аварий в крае.
пассажир

06.10.2017 18:24

Татьяна Барнаулова писал(а):
У перевозчиков междугородних маршрутов аналогичная ситуация.

Так объединяйтесь! Разошлите письменные заявления всем страховщикам, соберите ответы. Не дадут ответа- пишите заявы на каждого страховщика в прокуратуру. Потом в суд!
czuzczman

07.10.2017 17:36


Недавно наткнулся на блог мужика который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора, в начале не поверили, но решили с женой попробовать. Через неделю были в шоке от результата: помаленьку уходит пузо, вырисовываются кубики, подкачал спину, а жена убрала в талии пару сантиметров. Да и прикол что не надо ничего делать просто надел и включил, да и по времени всего 20 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог --- https://kachook.blogspot.com
Массаж мозга

07.10.2017 19:27

Последнему-хватит Орального чморить,и так все знают,что у него грудь 3 размера!
ИМХО.