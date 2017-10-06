Сразу несколько барнаульских маршрутов могут «сойти с дистанции» из-за несговорчивых страховщиков

Барнаульские предприниматели, занимающиеся пассажирскими автоперевозками, бьют тревогу в связи с отказами страховых компаний продлить им полисы ОСАГО. Как удалось выяснить «Нашим новостям», если так пойдет и дальше, через несколько дней уже два городских маршрута не смогут продолжить работу.

По словам одного из барнаульских перевозчиков Антона Еньшина, продлить страховку своим автобусам, которые ходят по маршрутам №№ 6 и 18, он не может уже несколько месяцев. «Такой ситуации еще никогда не было. На сегодняшний день во всех страховых компаниях, куда мы обращались с просьбой застраховать вид гражданской ответственности (ОСАГО), везде получили отказ. В течение месяца сразу шесть автобусов могут сойти с маршрутов», - заявил бизнесмен. Оказалось, что с данной проблемой столкнулись и его коллеги. Юристы их компаний неоднократно связывались с различными страховыми агентами и фирмами с просьбой оформить полис ОСАГО, однако все они уклоняются от данной услуги.

Между тем у перевозчиков, которые работают на междугородних и пригородных маршрутах, такой проблемы нет. Как полагают эксперты, это связано с тем, что риск попасть в ДТП у них меньше, чем у городских перевозчиков. «Страховые компании сегодня используют индивидуальный подход к страхователям. Они смотрят страховую историю, какие взносы были внесены, и если баланс будет отрицательным, под благовидным предлогом находят причины для отказа», - пояснил исполнительный директор некоммерческого партнерства «Автомобильные перевозчики Алтая» Сергей Калинкин.

В свою очередь юристы рекомендуют городским автоперевозчикам при получении отказа требовать страховщиков оформить его в письменном виде. После этого необходимо грамотно составить свое заявление и объединиться с коллегами, у которых возникла та же проблема. Если права предпринимателей нарушаются, следует направить жалобу в Российский союз страховщиков и Центробанк.