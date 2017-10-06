Стружка в собственном соку: алтайских пенсионеров из дома престарелых хотели накормить опасной кашей

Специалисты Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай в результате проверки в Ребрихинском доме-интернате для престарелых и инвалидов выяснили, что его жильцов хотели накормить кашей с металлической стружкой. Сейчас закупленные партии изъяли для анализа, в дальнейшем ее уничтожат или пустят на хознужды, сказано на сайте ведомства.

Краевое государственное бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания закупило для государственных нужд партии крупы манной марки «М», не соответствующей требованиям ГОСТ по металломагнитной примеси, размеру отдельных частиц в наибольшем линейном измерении, и крупы пшена шлифованного, не соответствующего требованиям ГОСТ по поврежденным ядрам (изготовитель продукции — ООО «Вишневый сад», Барнаул; поставщик продукции — ИП Астанина В.И., Барнаул). По результатам проверки Россельхознадзор выдал предписание о направлении на изолированное хранение некачественной и опасной крупы.

По нормам закона, такие пищевые продукты признаются некачественными и опасными, не подлежат реализации, утилизируются или уничтожаются. Сейчас крупу изъяли из оборота и поместили на хранение в отдельное помещение на складе с соблюдением условий, исключающих к ней доступ. Специалисты направили образцы для проведения экспертизы, чтобы решить, можно ли ее каким-то образом использовать в дальнейшем или крупу придется уничтожить.