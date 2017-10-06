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Главная Лента новостей Стружка в собственном соку: алтайских пенсионеров из дома престарелых хотели накормить опасной кашей

Стружка в собственном соку: алтайских пенсионеров из дома престарелых хотели накормить опасной кашей

06.10.2017 12:30

Специалисты Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай в результате проверки в Ребрихинском доме-интернате для престарелых и инвалидов выяснили, что его жильцов хотели накормить кашей с металлической стружкой. Сейчас закупленные партии изъяли для анализа, в дальнейшем ее уничтожат или пустят на хознужды, сказано на сайте ведомства.

Краевое государственное бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания закупило для государственных нужд партии крупы манной марки «М», не соответствующей требованиям ГОСТ по металломагнитной примеси, размеру отдельных частиц в наибольшем линейном измерении, и крупы пшена шлифованного, не соответствующего требованиям ГОСТ по поврежденным ядрам (изготовитель продукции — ООО «Вишневый сад», Барнаул; поставщик продукции — ИП Астанина В.И., Барнаул). По результатам проверки Россельхознадзор выдал предписание о направлении на изолированное хранение некачественной и опасной крупы.

По нормам закона, такие пищевые продукты признаются некачественными и опасными, не подлежат реализации, утилизируются или уничтожаются. Сейчас крупу изъяли из оборота и поместили на хранение в отдельное помещение на складе с соблюдением условий, исключающих к ней доступ. Специалисты направили образцы для проведения экспертизы, чтобы решить, можно ли ее каким-то образом использовать в дальнейшем или крупу придется уничтожить.

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сообщений, публикуемых в комментариях к материалам.

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Комментарий

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Комментариев 6
гость

06.10.2017 14:14

Точно такую же крупу продают во всех магазинах. Почему их не проверяют? Почему не наказывают данного производителя?
неравнодушная

06.10.2017 14:19

Вот таким дерьмом кормят в домах престарелых, больницах, школах, детских садах.
Закупаются самые дешевые продукты, а, как известно, дешевое не может быть качественным!
Это забота государства о стариках, больных и детях - ведь госструктуры проводят все эти аукционы по закупкам!
Вольфсон Т.И.

06.10.2017 14:58

Выполняют заветы Новодворской -мерзкой и гадкой бабы,заявившей на весь мир, что нужно,как можно быстрее, уничтожить советских людей. Стариков,в первую очередь. И этот настрой сегодня в обществе насаждается всячески. Ограбили,оболгали , а теперь еще и травят.
Барнаулец

06.10.2017 18:16

Вольфсон Т.И.
Скажите пожалуйста, а какого Вы тогда сбежали с Родины своих предков (Земли Обетованной)? Или Вас там кормили еще хуже?
Deckman

07.10.2017 02:33

Хороший хавчик пенсам организовало ООО "Вишневый зад". Чтобы и впредь голосовали за пуйло и едину рашу!
Deckman

07.10.2017 02:35

Рашкогосударство заботится о своих стариках

Ветеран ВОВ умер в гнилом доме, так и не дождавшись обещанной квартиры

В подмосковной деревне Исаково ушел из жизни 92-летний ветеран Великой Отечественной войны Владимир Ручкин, так и не дождавшись переезда в новую квартиру, сообщают "Вести". Последние годы ветеран провел в борьбе за выживание в гнилой лачуге, в которой из коммунальных удобств — лишь выгребной туалет во дворе. Чиновники не хотели признавать жилье аварийным.
Местные чиновники требовали, чтобы ветеран заплатил 30 тысяч рублей за экспертизу аварийности дома. Родственникам умершего ветерана никто даже не позвонил и не предложил помощь в организации похорон. Возможно, все чиновники заняты на организации праздничных мероприятий, посвященных 9 мая, которые с большим патриотизмом пройдут в 2018 году.

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Слава великой Роисси! Раисся вперде!