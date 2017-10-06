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Пластическая хирургия
Главная Лента новостей Пассажир алтайской электрички из-за мелкого «дебоша» оказался фигурантом серьезного уголовного дела

Пассажир алтайской электрички из-за мелкого «дебоша» оказался фигурантом серьезного уголовного дела

06.10.2017 17:57

В Барнауле сотрудники транспортной полиции задержали жителя Тальменского района, которого подозревают в незаконном хранении большой партии наркотиков. Мужчина оказался в полиции «случайно» из-за мелкой провинности в пути, следует из сообщения пресс-службы УТ МВД России по СФО.

На данный момент установлено, что сотрудники отдельной роты патрульно-постовой службы Алтайского линейного управления МВД России задержали 30-летнего пассажира электропоезда «Усть-Тальменская - Барнаул» за совершение административного правонарушения. Однако в дежурной части во время личного досмотра полицейские обнаружили у мужчины полимерный пакетик с синтетическим наркотиком. В отношении жителя Тальменского района возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка наркотических средств, совершенные в крупном размере).

В рамках уголовного дела сотрудники полиции решили произвести обыск по месту жительства подозреваемого. В надворных постройках служебно-разыскная собака нашла несколько мест хранения наркотиков, а также предметы для их приготовления. Изъятые вещества оказались марихуаной и стеблями дикорастущей конопли общим весом свыше 1 кг. По данному факту также возбудили уголовное дело, которое объединили с предыдущим. Теперь пассажиру электрички грозит до 10 лет лишения свободы.

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